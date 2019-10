Luis Novaresio se quebró al aire al recordar a Marcelo Zlotogwiazda

Luis Novaresio se quebró al recordar al periodista Zlotogwiazda Crédito: Captura de Youtube

16 de octubre de 2019 • 10:25

Luis Novaresio recordó muy emocionado al periodista Marcelo Zlotogwiazda, quien falleció ayer tras una lucha contra un cáncer de colon. El conductor se quebró al aire mientras contaba algunas anécdotas vividas con su colega, en su programa radial Novaresio 910, por Radio La Red.

Ayer se conoció la triste noticia de la muerte de Zlotogwiazda, y muchos periodistas eligieron las redes sociales para despedirlo. Novaresio le dedicó unas emotivas palabras en la radio, y comenzó expresando su gran admiración y contando algunas anécdotas, pero luego no pudo contener el llanto y tuvo que hacer una pausa en su programa.

"Me tiene absolutamente angustiado. Lo mismo me pasó cuando falleció Tomás Bulat. No soy amigo íntimo de Marcelo, pero todavía no puedo usar el tiempo pasado. Lo empecé a conocer trabajando. El venía siempre a Debo decir (América), y miren que es un pelotazo en contra ir a la televisión un domingo a la diez de la noche, pero me decía que se sentía cómodo. La última vez fue hace un mes, fue genial, nos pegamos un abrazo fenomenal", empezó relatando.

Después, se explayó contando los entretelones de la entrevista que compartió junto a Ernesto Tenembaum y Zlotogwiazda [ quienes fueron grandes amigos y compartieron la conducción de Palabras más, Palabras menos, por TN]:"Voy a contar algo que no sé si debería contarlo, pero sé que Tenembaum no se va a enojar. Ernesto me venía llamando para que hagamos un mano a mano con él y con Marcelo porque me decía que estaba por empezar un ciclo de quimio y no sabía si lo iba a poder resistir. 'Si lo resiste nos vamos todos a festejar, y si no resiste quiero que quede éste recuerdo', me dijo. Entonces lo hicimos. Fue tremenda la entrevista. No coincidimos, pero fue una delicia y un privilegio escucharlos".

"Tengo que confesar que al principio Zloto me parecía un cabrón, pero en realidad era la persona más encantadora y dulce que conocí en los medios en los últimos tiempos. Insisto, no era amigo mío, pero sentí que era muy injusto que se muriera", sentenció conmocionado. Finalmente, cerró el tema con mucha congoja: "Yo tengo muchas dudas en este trabajo, son pocas veces en la vida no tengo dudas de lo que digo, y hoy es una. Está mal que se haya muerto. Perdón, no puedo hablar más".