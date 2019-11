Luis Novaresio: "Yo siempre tuve el deseo de ser padre"

El conductor celebró estar pasando un gran momento profesional y personal Fuente: Archivo

El periodista Luis Novaresio se reveló en los últimos años como uno de los principales entrevistadores de la televisión, pero participó del ciclo de charlas conducido por Dady Brieva y le tocó ser, por esa vez, el entrevistado. En el programa Es con Dady -que se emite por YouTube-, el conductor de Podemos hablar compartió una charla muy íntima en la que ahondó en muchos aspectos de su profesión, y también de su vida íntima. "Yo siempre tuve el deseo de ser padre", confesó.

Al comienzo del mano a mano, Novaresio se refirió a sus técnicas a la hora de entrevistar, y la importancia de hablar con su futuro invitado antes del programa. En ese contexto recordó que cuando entrevistó a Dady se produjo uno de los silencios más prolongados en la historia de la televisión: "Fueron catorce segundos, es inmenso".

Ese tema los llevó a hablar de política y de la "grieta", y Luis consideró: "Yo creo que la grieta, de verdad, la cavó el kirchnerismo; la profundizó y la sofisticó el macrismo, y para mí esa es una de las tantas cosas imperdonables". Sin alejarse de temas políticos, opinó que Alberto Fernández se encuentra "en un lugar que siempre deseó, pero que nunca se imaginó". Más adelante, si bien el invitado dijo que no se define como peronista, reconoció: "El peronismo de Néstor sí me entusiasmó, pero creo que el kirchnerismo no tiene vocación de la concepción republicana de la división de poderes".

Haciendo a un lado la charla política, Dady se digirió a la vida amorosa del periodista, y le preguntó: "¿No te vas a casar?", y entre risas lo retó: "Mirame a los ojos cuando te hablo. Me gustó mucho y pienso que si te seguís relajando más, hasta podés llegar a ser peronista". Muy sonriente, Novaresio le respondió: "La estoy pasando muy bien. Todo esto fue tan inesperado, el inconsciente es bravo. Nadie que laburase conmigo, desconocía cómo era mi vida. Yo nunca hice ostentación. Yo creía que era discriminatorio plantear: 'soy homosexual'. Pero la vida se plantea mucho más desprolijamente de lo que uno quiere".

En línea con esto, Dady le repreguntó si estaba en sus planes la paternidad, y él le confesó: "Yo siempre tuve el deseo de ser padre, e incluso estuve cerca de concretarlo. Después la vida me llevó a esto y dije: 'Ya está'. Esto que pasó ahora fue inesperado, no fue buscado, pero me tiene muy contento". Sin perder su sentido del humor, reconoció que si bien ama su trabajo, está "cansado de levantarse a las cuatro para hacer la primera mañana", y explicó el motivo: "Ahora salgo, voy a bailar música electrónica".

Finalmente Luis se despidió refiriéndose a su pareja: "Con él me río mucho, me divierto mucho. Es un tipo inteligente, fantástico, culto, nos cagamos de risa", y Dady concluyó: "Te doy el diploma de la felicidad, ¡te falta casarte!".