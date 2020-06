El exsocio de Jorge Rial opinó sobre lo sucedido en Intrusos: tras un cruce en vivo con el conductor, Tauro no volvería a ser parte del ciclo Fuente: Archivo

Ante la salida de Marcela Tauro de Intrusos surgen nuevas voces, entre ellas, la de un examigo de Jorge Rial que sufrió la misma suerte: Luis Ventura. "Marcela va a probar ahora lo que me pasó a mí hace seis años... Lo que es la actividad y lo que es el medio, ¿no?", lanzó con ironía el presidente de Aptra en Agarrate Catalina, por La Once Diez.

Decidido a hablar de su desvinculación del ciclo de América TV , sumó: "No quiero meterme en este tema porque a lo mejor puedo llegar a ser injusto, enceguecido por un sentimiento que tengo adentro; y si lo expresara como realmente lo siento sería muy brutal. Si tengo que hablar con la verdad habría muchos ardores para todos los costados. Lo que me dolió no fue una actitud individual, sino que hubo mucha complicidad colectiva".

Tauro dejó el mítico programa de chimentos luego de un cruce con el conductor al aire. En medio de una nota sobre Rubén Mühlberger, el médico de los famosos que terminó preso por varias irregularidades detectadas en un allanamiento a su clínica de estética, la histórica panelista puso en duda a uno de los testigos. Rial le preguntó, luego de que ella dijera al aire una información que le acababa de llegar, el origen del mensaje, pero ella se negó a revelar la fuente. "Siempre te traigo buena información", le contestó y él, tajante, replicó: "Te pido que no la sigas dando si es anónima".

Desde entonces no volvieron a compartir aire y se especula fuerte sobre la salida definitiva de la periodista del programa de América.

Ventura sigue con heridas abiertas y siente empatía: fue su amigo Jorge Rial quien le pidió que se fuera de Intrusos , luego de 14 años, por sus polémicos dichos tras conocerse la noticia de su paternidad extramatrimonial junto a la exvedette cordobesa Fabiana Liuzzi .

"Vos convivís y no esperás que el que tenés al lado te meta la puñalada. Vos decís: '¿Este jugador tiene la misma camiseta que yo y es de los míos?'. Pero muchas veces son los que te traicionan. O cuando llega la jugada fundamental del partido no ponen lo que tienen que poner, miran para otro lado y se hacen los desentendidos. Incluso, a veces son los que participan de los movimientos justicieros que toman algunos con mucha injusticia", sumó Ventura en su tardío descargo radial.

El exsocio de Rial bajó un poco el tono, hacia el final y quiso focalizarse en la parte linda de haber sido parte del ciclo: "Ya no tengo nada que ver con Intrusos , no sé lo que pasa ni lo que pasará. Prefiero recordar mi paso por el programa como una escarapela en el pecho y como un momento de felicidad".