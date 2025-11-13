Luis Ventura: su cruzada por la “comida entendible”, la tirante relación con Wanda Nara y los reproches de sus compañeros

Luis Ventura, cuarto eliminado de MasterChef Celebrity, conversó con LA NACION sobre su paso por el reality de Telefe: cómo es su relación con la gastronomía, qué aprendió en estas semanas y qué tuvo que dejar de lado en su vida cotidiana para poder grabar tantas horas al día. Además, habló de su relación con Wanda Nara y reveló qué compañeros del programa lo confrontaron, cómo está su hijo Antonio y cuántas ediciones de Martín Fierro quedan por delante este año.

-¿Te sorprendió la convocatoria o más te sorprendió aceptar?

-Soy un tipo raro en las elecciones porque muchas veces me animé a los desafíos que rompen con los moldes. ¿Quién hubiera imaginado que yo iba a hacer teatro infantil con Panam? Entré por diez días, me quedé un año y medio, y grabé un disco, le llevé el DVD de Panam y circo al Papa Francisco, al Vaticano. ¿Quién hubiera imaginado que yo, siendo un periodista de espectáculos, dirigiría a un equipo de ascenso como El Porvenir y que después seguiría como técnico de Claypole, por más de 10 años? ¡Soy el técnico más longevo del fútbol argentino en un club, como Victoriano Arenas!

-¡Sos multifacético y te animás a todo!

-¿Quién hubiera imaginado que haría revista con Moria Casán y Nazarena Vélez durante un año en giras por todo el país, incluso por Paraguay, Chile y Uruguay?

-Entonces ni lo pensaste y aceptaste ser parte de MasterChef…

-Un huevo frito sé hacer… Un churrasco lo sé poner. Hasta que aparece (Germán) Martitegui y empieza a hablar de comida francesa. Entonces se complica, porque yo como lo que entiendo; no como cosas que no sé de qué manera se preparan ni qué tienen. No me gusta eso que tiene bichos o vegetales de la India, y comés patitas de abeja con alitas de mosquitos. Es un tema de ellos… Yo no. Cuando me siento en una mesa me gusta entender lo que estoy comiendo, y si quiero mojar el pan en el huevo, me gusta saber que está el huevo; no se puede esconder. ¿Por qué tengo que comer algo con picante si a mí no me gusta el picante? Pero di batalla.

-¿Y qué aprendiste de cocina?

-Aprendí a hacer milanesa con huevo frito y papas fritas. Porque es lo que me gusta a mí.

-¿Sabés cocinar?

-¡Sí! Yo cocino mucho en el club para 35, 40, 50 personas. Hago parrilla con distintos puntos de cocción de la carne, ensaladas. Arroz, mucho arroz porque llena. Hago ensaladas con huevo duro, con perejil, arvejas. Tiro magia. Improviso con lo que tengo. Pero simple, comida entendible. No me vengan con cosas raras.

-Cuando propusieron un plato exótico, ¿imaginaste que quedabas eliminado?

-Fue sorpresivo, porque no sabés qué te proponen. Cuando vi una masterclass de un tipo que explicaba de qué manera hacer un pedazo de trucha, que terminó siendo un bocadito, sentí que iba a ser difícil. Porque además, me gustan los platos contundentes. Yo quiero sentarme frente al plato principal e irme satisfecho, no comer tres bocaditos. Eso era más artesanal y decorativo que gastronómico. Me siento en la mesa para comer, no para hacer decoración.

-Se te hizo difícil entonces...

-Sabía que tenía en el jurado una controversia existencial y de estilo. Yo soy popular, y la cocina que me proponían era internacional. Primero tenías que traducir todos los vocablos extranjeros para entender qué era lo que estabas preparando y qué es lo que tenías que poner. Lo lindo que me llevo de MasterChef es la devolución de la gente. Los autos paraban y me tocaban bocina. O me decían: “Tráeme los ñoquis esos de piedra, que se veían bien” (risas). La gente lo tomó con humor y entendió lo que me pasó. Sentí una devolución y un cariño y un abrigo y un abrazo afectivo muy grandes.

-Sos popular mucho antes del reality….

-Sí. Pero me hicieron sentir su calor. MasterChef me dio un enfoque distinto. Llegué a sectores sociales en los que antes, por mi manera, no me tenían en cuenta. Este programa lo que hizo fue redondear esa popularidad.

-¿Cocinás vos en tu casa?

-Yo vivo solo, en el departamento donde fallecieron mis padres, y mi hermano vive arriba. Y después hacemos el ensamble de familia con mis hijos, con la mamá de mis hijos, como corresponde. Y cocino a veces, pero suelo comer mucho afuera. Tengo una buena competencia con mi hermano que cocina muy bien.

Luis Ventura en MasterChef Celebrity adrian diaz bernini

-¿Cómo cambió tu rutina grabando tantas horas? ¿Qué tuviste que modificar?

-Tuve que entregar sueño y horas de familia. Soy un familiero y un padre muy presente. Soy la ambulancia, el delivery, el prestamista. Soy todo.

-¿Cómo fue la experiencia de compartir con Wanda Nara? Porque tuvieron sus desacuerdos a lo largo de estos años…

-Me fui con el convencimiento de que ha pasado una vida para ella y para mí. En el caso de ella veo que la vida no ha pasado en vano, y me da la impresión que está luchando para mejorar la calidad de vida de sus hijos. Y creo que no necesita ningún mejoramiento, sino que sus padres dejen de priorizarse ellos y prioricen a los menores. Me da la impresión que ella ya hizo lo que tenía que hacer, y Mauro Icardi también, al igual que Maxi López. Y hablo de dinero. Ahora tienen que dedicarse a mejorar la calidad de vida de sus hijos, de sus familias. Ese es el pensamiento que me llevo de esta historia. Y con Wanda está todo bien porque dos jugamos el mismo juego. A nivel profesional, fui importante en su vida y ella fue importante en la mía.

-Como periodista de espectáculos muchas veces contaste chismes de quienes fueron tus compañeros en el reality, ¿alguno te enfrentó?

-Emilia Attias un día me dijo que le había inventado un embarazo y me preguntó cómo me había enterado. Le respondí que eso había salido de su boca y en algún lugar, se malinterpretó… Que la persona que me lo contó escuchó lo que yo dije. Lo entendió. Fue un diálogo de dos personas adultas maduras y que sabían de lo que estaban hablando y que coincidieron en un montón de cosas. A todos los conozco de toda la vida. Las dos partes estábamos sabiendo a quién teníamos enfrente. Me gustó mucho Ian Lucas, que es Banfield, casi vecino y muy amigo del hermano de las Xipolitakis, fue jugador mío en Victoriano. El Turco Husain me pareció un tipo bárbaro que conocía de haber hecho vestuarios cuando hacía periodismo deportivo. Con Maxi López hablamos mucho, lo mismo que con Evangelina Anderson, que conozco de aquellas épocas de Paparazzi.

-Cambiando de tema, ¿cómo está de salud tu Antonio?

-Antoñito me reinventó. Yo tenía la vida cómoda con Facundo y con Nahuel, que ya son dos hombres aunque uno los sigue tratando como si fueran niños. Y con esta paternidad me encontré con un intríngulis existencial de cómo convivir y cómo educar a un chico con capacidades especiales [Antonio nació con seis meses y medio de gestación, con un daño neurológico]. Descubrí qué es la equinoterapia, la huerta didáctica, cómo son las terapias, la dimensión neurológica de una criatura. Él está mejor igual de salud; va avanzando en su cuadro. Nosotros lo incorporamos con naturalidad y cada uno desde su lugar acompaña a esta criatura que tiene 11 años.

-¿Y qué comidas te pide?

-No pide porque no habla, pero sí se hace entender. Y ya conocemos sus gustos, claro. La madre [la exvedette cordobesa Fabiana Liuzzi] que está todo el día 24 por 7, todo el tiempo. Antonio tiene su familia, su papá, su mamá, dos hermanos por parte del padre, dos hermanas por parte de la madre. No está solo en la vida; siempre tiene gente que lo acompaña y lo abriga. Se está criando en un planeta de amor.

-Para terminar, ¿cuántos Martín Fierro quedan por entregar este año?

-El 18 de noviembre entregamos los Martín Fierro de la Salud, en Parque Norte; se premia a médicos, laboratorios, especialistas en medicina. El 23 son los Martín Fierro Latinos, en Miami. Y el 27 de noviembre los Martín Fierro al Cable. Y después, el 4 de diciembre están los de la Danza, y el 8, el del cine.

-¡No parás!

- Nunca (risas).