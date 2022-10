Luis Ventura, tras el escándalo en Aptra: “Tuve 20 de presión; fui a ver a Antonito a la clínica y casi quedo internado”

escuchar

Según estaba previsto, el próximo martes Luis Ventura, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), revelaría quiénes son los nominados al Martín Fierro de Cable en el programa que conduce Chiche Gelblung en Crónica TV. La elección no fue casual: todos los años, el canal que televisa la ceremonia tiene la potestad de anunciar dentro de su programación a los ternados.

Sin embargo, este viernes trascendió el listado y, una vez más, estalló el escándalo. Por la tarde, los rumores que indicaban que ante esta nueva filtración el panelista de A la tarde había renunciado a su cargo comenzaron a sonar cada vez con más fuerza. Para explicar lo sucedido y dar precisiones sobre su continuidad dentro de la entidad, Ventura brindó este sábado una extensa entrevista en El Run Run del Espectáculo.

Feliz por la flamante victoria de Victoriano Arenas, el club de fútbol del Ascenso que dirige, y porque su hijo menor, Antonito, fue dado de alta tras permanecer internado varios días por una fuerte neumonía, el periodista respondió sin filtro a cada una de las preguntas de sus entrevistadores.

Desde la cancha de General Lamadrid, Ventura comenzó explicando cómo fue que se dio la filtración: “Yo no soy de lavar trapos afuera. En todo grupo hay posturas, debates, gente que tiene miradas y posiciones distintas. Evidentemente, había una diferencia de criterio en algunas cosas”, comenzó señalando. Y continuó: “ Hubo un malentendido en la comunicación que tuvo que corregirse. Nosotros deberíamos haberle entregado al canal, Crónica TV, las planillas con las nominaciones y alguien entendió mal. Y es algo que de alguna manera incomodó a quienes tenían los derechos de esta televisación. Lamentablemente, al difundirse entre los socios, que no dejan de ser periodistas y cada uno trabaja para un medio ”.

“Quiero dejar muy claro que no tengo nada que reprocharle a nadie. Si descubro o identifico una traición, seguramente no sigo en ese lugar. Lo que pasó fue otra cosa. Tiene que ver con un tema comunicacional en la interna de cualquier grupo en el que vos decís ‘esto es verde’ y alguien entiende que es rojo. El martes voy a una reunión de comisión de Aptra sabiendo que no existió ninguna traición. Eso nunca estuvo en tela de juicio. Sí acepto que en algún momento yo discutí, porque soy un apasionado y un loco de mierda... Soy un hipertenso que vive empastillado muchas veces, porque la presión se me dispara permanentemente. Ayer creo que pisé los 20 de presión. Fui a ver a Antonito y casi quedo internado” , reveló.

Con respecto al rumor sobre su renuncia, Ventura explicó: “Ustedes me conocen bien. Soy un tipo calentón; me desbordo, boqueo, digo cosas... Y en un ida y vuelta de pareceres, de opiniones, yo soy muy temperamental... Estaba yo solo en mi camarín, tuve interacción con algunos llamados y alguien pudo haber interpretado algo referido a una decisión drástica mía. Yo me paso diciendo esto [que renuncia] todo el día, cuando no me salen las cosas. Pero nunca hubo una presentación. Primero, porque estamos en un feriado largo, la gente se ha ido de vacaciones con justa razón”.

Sobre cómo se enteró él de aquella versión, rememoró: “Cuando surge esa información y me empieza a desbordar la casilla de llamadas. Al principio yo no sabía a qué se debía hasta que después me empiezan a decir cuál era la versión que estaba dando vueltas [la de su renuncia a la entidad]. Yo quería saber si había pasado algo que yo desconocía, porque todo esto me ocurre cuando estoy como invitado en Intrusos. Estuve todo el programa ahí, mientras me llegaban las noticias. Después me llamó la gente de LAM y dije: ‘¡La pucha! ¡Esto se está haciendo grande!’. Ahí tomé real consciencia de todo lo que se movilizaba”.

El periodista reveló, también, cuáles serán los pasos a seguir: “El día lunes tengo una reunión con toda la gente de Crónica con la que negocié la transmisión de la ceremonia, que es el día 20 de octubre. Si todo sigue bien y seguimos encaminados, va a ser una gran fiesta”.

“Aptra va a dar a conocer el próximo martes por la pantalla de Crónica TV cuáles son las nominaciones”, reforzó. Y disparó, con picardía, sobre la posibilidad de que existan diferencias entre la lista de nominados que trascendió y la definitiva: “ Si yo no hago estas coas, Jorge Rial cómo va a llenar el programa del lunes. Ahora le voy a mandar otras listas truchas ”.

