Luisa Albinoni y Pachu Peña recordaron a Gino Renni: “Es una pérdida que se siente”

El mundo del espectáculo se tiñó de dolor por la muerte de Gino Renni. Tras estar 55 días internado por Covid- 19 en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, el actor falleció este domingo a los 78 años. La triste noticia fue anunciada por sus amigos, los productores Gustavo Yankelevich y Carlos Rottemberg, e inmediatamente las redes sociales se llenaron de muestras de cariño. Esta mañana, Luisa Albinoni y Pachu Peña también recordaron al humorista en Nosotros a la mañana.

“Un compañero que vamos a extrañar. Estamos todos muy tristes, van desapareciendo estos iconos del humor y, sobre todo, Gino que era un tipo bárbaro, un caballero, un muy buen compañero con el que hice cine, teatro y televisión”, confesó la actriz aún conmovida por la noticia.

Tras contar que sus últimos trabajos juntos fueron en La peluquería de Don Mateo y Bañeros 5, Albinoni recordó cómo eran esos días de rodaje con Renni. “Recuerdo que cuando íbamos a comenzar la filmación estábamos en la playa y nos dieron la noticia de que se había ido Emilio Disi y nos juntamos en una rueda para dedicarle la película. Mi pensamiento es que está con su amigo y con su querido Rolo Puente. La verdad que es una pérdida que se siente”, expresó muy dolida.

“Gino era muy prolijo en todo, era buen compañero. ‘Dale ensayemos’, nos decía. Llegaba temprano y era de los últimos en irse porque después venía la cena, la parte más linda para compartir con amigos”, agregó con cierta nostalgia.

“Un tano bastante cabrón”

Pachu Peña se sumó al homenaje de eltrece y contó cuándo fue la última vez que habló con el comediante. “Me desayuné ayer temprano con esta triste noticia, no la esperaba. Yo hablaba bastante seguido con él. El día que me enteré que se había contagiado estuvimos hablando, luego me enteré de la internación y le dije: ‘vamos, que no pasa nada’. No esperaba este desenlace”, reveló casi en shock.

“Me quedo con un recuerdo maravilloso de él, de esas comidas después de las filmaciones. Con Freddy (Villarreal) y Pablo (Granados) compartimos tres películas de la saga de Bañeros, así que tengo muchos recuerdos. A veces le hacíamos bromas para hacerlo enojar al tano, que era bastante cabrón. Una persona divina la verdad, muy profesional”, relató.

Por último, el participante de “La Academia” reveló cuáles eran las pasiones de Renni. “Amaba hablar de la pasta, del fútbol y de las mujeres italianas. Disfrutamos mucho de él. Ya nos veremos arriba todos en algún momento”, concluyó.

LA NACION