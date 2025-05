Luisana Lopilato comenzó el rodaje de Pepita, la pistolera en Mar del Plata

Se conocieron las primeras imágenes de Luisana Lopilato en el set de la película basada en la vida de Margarita Di Tullio, popularmente conocida como “Pepita, la pistolera”, que comenzó su rodaje esta semana en Mar del Plata bajo las órdenes de la directora Lucía Puenzo (XXY, El niño pez, Wakolda, La caída, Los impactados).

Luisana Lopilato y Claudio Tolcachir en una escena de la película basada en la vida de Margarita Di Tullio, conocida como "Pepita, la pistolera"

Alberto Ajaka también integra el elenco de esta producción que dirige Lucía Puenzo

Después de dos semanas en La Feliz, la producción se trasladará a la Ciudad de Buenos Aires, donde se filmarán la mayor parte de las escenas, por otras seis semanas más. Completan el elenco Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto, Camila Peralta, Esteban Bigliardi, Gustavo Bassani y María Riot.

Con un equipo de más de 200 personas entre técnica y actores, 300 extras, 35 locaciones y ocho semanas de rodaje, la película cuenta el derrotero de Margarita Di Tullio, la mujer del hampa más famosa de la Argentina que se transformó en leyenda luego de un triple crimen en defensa de su familia.

#Cine Sigue la grabación de "Neisis" en Mar del Plata



📽️ Luisana Lopilato filmó escenas en el Palacio de Tribunales, en donde personifica a "Pepita La Pistolera".



➡️ Más información en: https://t.co/bUgOIBxtf4 pic.twitter.com/lff1vIjXqR — Mi8 (@canal8mdp) May 9, 2025

El film es una coproducción de Zeppelin Studio Latam (la productora de Lucas Jinkis, reconocida por Nahir, Bilardo y Feat), junto con Historias Cinematográficas (la productora de la familia Puenzo, fundada por el ganador del Oscar Luis Puenzo), Pampa Films (perteneciente a la familia Bossi, responsables de Coppola, El encargado, Monzón y Muchachos), Life Is One (de Luisana Lopilato) y The Remake (de Javier Furgang).

Lucía Puenzo, Luisana Lopilato y Claudio Tolcachir durante el rodaje, que comenzó esta semana en Mar del Plata

En una reciente entrevista con LA NACION, Lopilato contó qué la atrajo de la historia de “Pepita la pistolera” para llevarla a la pantalla grande. “Me encantan los proyectos que involucran historias reales y tenía ganas de contar la historia de una mujer fuerte. No era normal ver una mujer en los ochenta rodeada de hombres y siendo la jefa. Y es un poco lo que se está viviendo hoy en día. Como que todo el tiempo estamos peleando otra vez. Entonces, quería contar esa historia y así empecé a juntar todas las piezas: qué se necesitaba para llevarla a cabo, quién tenía los derechos, cómo se podía hacer, si se podía lograr. Después, pensamos en Lucía [Puenzo]. Para mí, esta película tenía que ser dirigida por una mujer".

"Me encantan los proyectos que involucran historias reales y tenía ganas de contar la historia de una mujer fuerte", dijo la actriz a LA NACION

Consultada sobre su rol de productora ejecutiva en este proyecto, la actriz reconoció: “Productora es una palabra muy grande. Tuve la posibilidad de estar un poquitito más metida atrás, pero después están todos los productores que sostienen con sus compañías. Yo apoyé más desde las charlas, desde querer empujar el proyecto, y aprendí un montón ”.

En ese sentido, destacó que fue una manera de iniciarse en algo que le gustaría hacer en un futuro, que es producir e ir a buscar los proyectos que le atraen, ya sea para actuarlos ella misma o para otros. “Esto me dio un empujoncito, siento que ahora empezó ese camino” , aseguró.

Después de dos semanas en Mar del Plata, la producción continuará en la Ciudad de Buenos Aires instagram.com/lucia.puenzo

Además, la actriz vino al país a promocionar Mensaje en una botella, película que protagoniza junto a Benjamín Amadeo, Benjamín Vicuña, Luis Machín y Eduardo Blanco, entre otros reconocidos actores, y que estrenó en cines el pasado jueves 1° de mayo.