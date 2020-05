Crédito: Instagram Luli Fernández

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de mayo de 2020 • 02:20

Algún día se tendrá que estudiar si se trata del aburrimiento de la cuarentena, de la poca tolerancia de los seguidores, o de esa incomprensible necesidad de los famosos de revelar públicamente cada paso que dan, ahora, puertas adentro. Pero lo cierto es que las redes sociales se han convertido en una gigantesca lupa a la que no se le escapa nada.

Luli Fernández, sin la obligación de asistir diariamente al programa conducido por Alejandro Fantino, se volcó de lleno al escenario virtual, donde tiene una base grande de followers que asisten atentos a cada una de sus historias. Pero, claro, a veces la traiciona el entusiasmo, y en este terreno si algo no hay es piedad.

Sucede que la modelo, luego de hacer "el chivo" de un servicio de frutas y verduras a domicilio, decidió mostrarle al mundo sus habilidades culinarias. Con el fondo de una ensalada de lechuga, Luli comentó orgullosa: "Arranqué nomás. Nunca fui de cocinar. Cuando intenté hacerlo realmente fui pésima. Empecé a tenerme más paciencia y a conectar más con ese ratito para mí. Reconozco que se transformó en todo un ritual y poco a poco fui animándome a más".

Las redes fueron impiadosas con la modelo. Crédito: Twitter

La contradicción entre la arenga motivadora y la simpleza del plato no pasó inadvertida para sus seguidores. "Luli, lavaste dos hojas de lechuga y cortaste un morrón en tiras, de qué descubrimiento hablás", "Ah, pero no le sacó la parte negra que es cuando ya está fea, se ve que a tanto no se animó".

La modelo insistió con otros platos de su creación, tan simples como su ensalada. Así, y a pesar de las críticas, la modelo reafirmó que la voluntad y el empeño son para ella mucho más importantes que la complejidad gastronómica.