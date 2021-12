Luli Laprida celebró su boda con Eugenio Levis en la Asociación Argentina de Polo: las fotos, el look de Las trillizas de Oro y los invitados

Tras pasar por el Registro Civil en el mes de marzo, Laura Laprida y el diseñador industrial Eugenio Levis se casaron en una ceremonia única en la Asociación Argentina de Polo. “No quiero una fiesta con barbijos”, decía un año atrás la actriz, que por entonces se vio obligada a suspender el festejo a causa de la pandemia de coronavirus.

Finalmente, la pareja pudo celebrar su unión rodeada de familiares y amigos en un encuentro al aire libre de ambientación campestre . El acto ceremonial se inició en el parque del Castillo Pando Carabassa, cuando la novia, hija de la Trilliza de Oro María Eugenia Fernández Rousse, ingresó del brazo de su padre, Horacio Laprida, acompañada de un cortejo integrado por los más jóvenes de la familia.

El emotivo momento dio paso a la gran fiesta, en la que los numerosos invitados disfrutaron del baile y de la degustación de distintos platos. La ganadora de “La Academia” Noelia Marzol y la modelo y concursante de MasterChef Celebrity, Mery del Cerro, así como las actrices Bárbara Lombardo y Johanna Francella, fueron algunas de las caras conocidas que dijeron presente en el festejo.

Reggaetón, papel picado, lentos en el momento del vals y un emotivo fin de fiesta musicalizado con el tema “Motivos”, de Abel Pintos, marcaron algunos de los momentos álgidos de la celebración.

La fiesta se celebró este jueves en Pilar Captura Instagram

La actriz de 31 años lució un deslumbrante diseño de María Gorof en tono blanco pálido con una gran abertura lateral en la falda y que dejaba al descubierto uno de sus hombros. Avanzada la fiesta, hubo cambio de outfit para la novia, que eligió un segundo vestido en tono natural y cambió de peinado, optando por soltar el recogido con el que había iniciado su gran día.

Las Trillizas de Oro compartieron emotivos momentos de la unión a través de publicaciones en las redes sociales y enseñaron los atuendos elegidos por cada una de ellas para el gran acontecimiento. Con opciones bien diferenciadas, María Emilia, María Laura y María Eugenia escogieron distintos modelos de vestido y tonalidades.

La actriz lució un diseño de María Gorof Captura Instagram

Los novios tenían previsto celebrar la fiesta en abril de 2020, pero la pandemia frustró sus planes iniciales. Se casaron por la vía civil el pasado marzo en Suiza, dentro de su estancia del último tiempo en Europa, y finalmente pudieron disfrutar de un festejo junto a los suyos en Argentina este jueves en Pilar.

Tras pasar por el Registro Civil en marzo, la pareja concretó su unión con un gran festejo Captura Instagram

Baile, tragos y amigos en la gran fiesta celebrada en la Asociación Argentina de Polo Captura Instagram

Laura y Eugenio se conocieron cuatro años atrás, cuando él fue a casa de la actriz a hacerle una biblioteca y, mientras charlaban y acomodaban libros, Cupido hizo de las suyas. Se pusieron de novios y, casi inmediatamente, estrenaron una feliz convivencia.

Un año atrás, la actriz y modelo contaba a ¡HOLA! Argentina que “no hubo una pedida de mano formal” por parte del novio para formalizar el vínculo. “Fue más bien una decisión que tomamos los dos, como adultos, de querer pasar el resto de la vida juntos. Yo lo quería hacer porque me gusta el símbolo; me gusta festejar con amigos, me gusta que estemos casados y obvio, porque nos amamos”, expresaba la modelo.

Sobre su pareja, Laura también comentaba: “ Hay algo de él que me sigue volviendo loca desde que nos conocimos y es su extrema tranquilidad. A pesar de que es una persona muy ansiosa, al mismo tiempo es re tranquilo… Sé que es una combinación rara, pero amo que él sea así. Es pacífico y muy centrado y eso me hace bien a mí también porque sé que en situaciones complicadas puedo confiar en él ”.

Laura Laprida se casó con Eugenio Levis Captura Instagram

Ante la pregunta en relación a si la pareja tiene previsto tener hijos, Laprida respondía entonces con rotundidad: “No, por el momento no estamos buscando un hijo. Hoy tengo otras prioridades en mi cabeza”, manifestó primero. Y aclaró: “Con Euge queremos aprovechar que todavía somos dos para concretar nuevos proyectos, disfrutarnos, hacer mil cosas juntos. La cigüeña no me está llamando... Creo que no me estarían dando ganas de ser mamá por ahora”, dijo entre risas. “También es cierto que estoy a full con mis sobrinos, a quienes amo como si fuesen míos: los pienso, me preocupo, los busco y eso me llena muchísimo”, decía. Ahora, habrá que esperar a ver si la pareja cambió de opinión.