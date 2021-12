Series: el regreso de los Goonies, El Zorro ya tiene protagonista y la serie de Dalma Maradona sobre su padre

Del drama de un secuestro protagonizado por Uma Thurman y el regreso de personajes clásicos de la televisión como El Zorro a una ficción dedicada a Los Goonies: nuevas series desembarcarán en la pantalla en 2022. Las nuevas apuestas también tienen como figuras centrales a ídolos de la historia argentina, como Diego Maradona, con una producción que contará con Dalma Maradona en el hilo del relato.

Disney+ prepara una serie de Los Goonies

Los Goonies, la icónica película de los 80 dirigida por Richard Donner sobre un grupo de amigos que se aventura en la búsqueda del tesoro de Willy el Tuerto, volverá a la pantalla en forma de serie producida por Disney+ .

Our time es el título del nuevo proyecto, que inicialmente desarrolló la cadena FOX y luego Warner Bros TV, y que finalmente contó con la producción de The Donner Company y Amblin. Con guion de Sarah Watson, la serie aborda la historia de Stella Cooper, quien intenta triunfar en Nueva York y no lo consigue. Tras ello, regresa afligida a la ciudad que la vio nacer, donde deberá sustituir a la profesora del lugar, cargando con un gran secreto. Allí, encuentra la inspiración cuando acepta ayudar a tres estudiantes que aspiran a realizar una remake de Los Goonies, la popular película protagonizada por Sean Astin, Corey Feldman, Jeff Cohen, Martha Plimpton, Josh Brolin, Kerry Green y Ke Huy.

Suspicion: la serie de suspenso de Uma Thurman ya tiene fecha de estreno

Uma Thurman en Suspicion Prensa Apple TV+

Suspicion, el drama de ocho episodios protagonizado por Uma Thurman y basado en una serie israelí, tendrá su estreno a nivel mundial por Apple TV+ el viernes 4 de febrero de 2022 .

La ficción aborda la trama tras un secuestro y es una de las grandes apuestas de la compañía para la primera parte del próximo año. Según adelantó la plataforma, la serie se lanzará con dos primeros capítulos, seguidos de uno nuevo todos los viernes.

La historia del relato comienza cuando el hijo de una destacada empresaria estadounidense (Thurman) es secuestrado en un hotel de Nueva York y el ojo de la sospecha cae rápidamente sobre cuatro ciudadanos británicos que se encontraban esa noche en el mismo alojamiento. La Agencia Nacional contra el Crimen y el FBI inician entonces un operativo para dar con los autores del delito.

La vuelta de El Zorro ya tiene protagonista

Wilmer Valderrama, protagonista del reboot de El Zorro MICHAEL TRAN - AFP

Wilmer Valderrama será el encargado de encarnar a un clásico de la pantalla, que regresa de la mano de Disney Branded Television. Se trata de una nueva versión de El Zorro, en la que el actor dará vida al personaje de Don Diego de la Vega y a su alter ego de capa y espada, el jinete enmascarado, ambientada en los días de la California española .

El programa es una reinterpretación del clásico protagonizada por Guy Williams emitido en la década de 1950. La producción original también contó con las actuaciones de Gene Sheldon, George J. Lewis y Henry Calvin, y se emitió durante 78 episodios entre 1957 y 1959.

“Estamos reimaginando este clásico de Disney como una pieza de época convincente, ambientada en un pueblo de Los Ángeles pero contada en un estilo de telenovela muy moderno, con personajes contemporáneos ricamente dibujados y relaciones en contraste con la acción, el drama, el suspenso y el humor del personaje original, el icónico Zorro”, afirmó Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television. “Wilmer comparte nuestro compromiso de reflejar la interesante y rica diversidad de la experiencia humana y esperamos poder ofrecer una historia entretenida y culturalmente relevante con personajes que conectarán con nuestros espectadores”.

Una serie sobre Diego Maradona a través de la mirada de su hija Dalma

Dalma Maradona, productora ejecutiva y narradora de una serie sobre su padre Gentileza Carvajal PR

Basada en relatos inéditos, La Hija de Dios tendrá como protagonista a Dalma Maradona, quien es, además, productora ejecutiva del documental de tres episodios que se estrenará por Discovery Latin America / US Hispanic.

En el proyecto, la actriz se encuentra con personas muy cercanas en la vida del astro y, desde su propia mirada, construye un perfil humano y personal de su padre. Con acceso único a archivos y anécdotas desconocidas de la familia Maradona, y a través de momentos nunca antes compartidos, la serie revelará por primera vez los sentimientos más profundos de Dalma tras la muerte de su padre.

La Hija de Dios cuenta con la dirección de Lorena Muñoz, realizadora de Gilda, no me arrepiento de este amor y con la producción de Axel Kuschevatzky y Cindy Teperman para Infinity Hill; y de Karina Castellano, Helen Roca y Gabriela Galaretto para Nativa. El rodaje del documental se está llevando a cabo en varias de las ciudades en las que vivió Maradona y está previsto que finalice el año próximo.

“Estoy feliz y emocionada con este proyecto”, cuenta la protagonista. “Agradezco la oportunidad de seguir encontrándome con él, con la pasión de la gente por mi padre, con descubrir anécdotas únicas y seguir sintiendo vivo su fuego sagrado por la vida, el compromiso por su país, el sentido de justicia, de equipo y deporte. Es un recorrido lleno de amor que me hace entenderlo aún más”, completó.

“A través del relato íntimo de Dalma, esta serie exclusiva de Discovery revive los momentos más importantes en su vida como la hija del más grande futbolista de todos los tiempos”, comenta Michela Giorelli, vicepresidenta de producción y desarrollo de la compañía. “Con un acceso sin precedentes a sitios icónicos y a las personas más cercanas a Diego Maradona en diferentes rincones del planeta, sin dudas, cada instante de esta historia estará cargado de profundos sentimientos y emociones”, agrega.