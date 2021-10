“Mal humor”: Drew Barrymore se refirió a la pelea entre Bill Murray y Lucy Liu en el set de Los ángeles de Charlie

La noticia de la pelea entre Bill Murray y Lucy Liu en el set de Los ángeles de Charlie sorprendió al mundo del espectáculo en el año 2000. Hoy, 21 años después de esos hechos, Drew Barrymore rompió el silenció y se refirió a lo ocurrido detrás de cámaras.

“Tengo que decir que Lucy está ahí afuera ahora mismo, hablando de su episodio con Bill Murray. Yo hice un vídeo para respaldarla y se lo envié, pero ella me dijo: ‘No, no lo necesito’”, comenzó diciendo en un episodio de The Drew Barrymore Show, al revelar que se acercó a su colega para apoyarla, luego de que ella saliera a decir que se tuvo que defender a sí misma cuando Murray le decía “insultos dolorosos” durante una escena.

A pesar de no dar muchos detalles nuevos, Drew explicó su versión de los eventos. “ Lo que realmente sucedió fue que Bill estaba en un... Ya saben que los comediantes pueden ser un poco oscuros a veces... Simplemente llegó de mal humor . Lo que tienen que saber es lo mucho que Lucy se defendió, y eso fue lo mejor que salió de aquella circunstancia desafortunada”, recordó.

La actriz también habló del momento en el que su compañera puso un freno a la situación. “ Ella dijo, literalmente: ‘No acepto ese tipo de comportamiento de tu parte’. Y todos la apoyamos, la respaldamos y seguimos adelante ”.

Hace unos meses, en un episodio del podcast Asian Enough de Los Ángeles Times, Liu contó que el enfrentamiento con el actor se produjo durante el ensayo de una escena que había sido repensada sin el conocimiento de Murray.

“Nos habíamos tomado el fin de semana para reelaborar esa escena en particular y Bill Murray no pudo venir porque tenía que asistir a una reunión familiar -explicó-. Simplemente hicieron que la escena fuera más fluida (...). Desearía haber tenido más que ver con [la reescritura], pero no lo hice porque fui la última en sumarme al elenco, y probablemente tuve la menor cantidad de privilegios, en términos de participación creativa en ese momento”.

Durante esa charla, la estrella confirmó que el intérprete comenzó a “lanzarle insultos” después de enterarse de las reescrituras. “No podía creer que [sus comentarios] pudieran ser hacia mí“, recordó. “Dije: ‘Perdón, ¿me estás hablando a mí? Y claramente lo estaba haciendo porque luego todo se transformó en un ida y vuelta entre él y yo”. Según relató, parte del lenguaje que usó Murray “era imperdonable e inaceptable”, y esa es la razón por la que decidió hablar.

“Lo que salió en la prensa fue que yo era esto y yo era aquello. Fue increíble para mí cómo se dio la vuelta, y automáticamente dejaron entrever que la mujer era la difícil”, recordó. “No entendí cómo se dio vuelta el relato cuando, de mi parte, no tenía nada que ver con instigarlo o crear confrontación o ansiedad. Me defendí y no me arrepiento, porque no importa qué tan bajo en el tótem estés o de dónde vengas, no hay necesidad de ser condescendiente o menospreciar a otras personas “, dejó en claro Liu.

Por aquel entonces surgieron abundantes rumores acerca de lo extenso que se volvió el rodaje de Los ángeles de Charlie. Según las versiones, el presupuesto de la película trepó a mucho más de los 90 millones de dólares previstos. También se decía que las tres protagonistas se peleaban mucho y que tras aquel episodio entre Liu y Murray la filmación debió interrumpirse durante 24 horas. “Cuando nos enteramos de los rumores acerca de nuestro compañerismo, al principio nos reímos, pero luego nos quedamos perplejas y mortificadas”, comentó en su oportunidad Cameron Diaz.