Malena Guinzburg, accidentada: “No es buen momento para una bota y mucho dolor”

Este último tiempo, Malena Guinzburg no gana para sustos. La comediante le contó la semana pasada a Estelita, en el ciclo Los Mammones, que en lo que va de la cuarentena debió mudarse tres veces, porque su casa está en obra y se vio obligada a suspender los arreglos debido a las medidas de aislamiento decretadas para frenar los alcances de la pandemia.

Además, reveló que el muchacho con el que estaba comenzando una relación antes de que el Covid-19 se convirtiera en pandemia, la dejó. Ahora, cuando se encontraba disfrutando de su trabajo, con planes de mudanza definitiva y todo parecía comenzar a encaminarse, la hija de Jorge Guinzburg sorprendió a sus seguidores con un revelador posteo en las redes.

“Supongo que nunca es un buen momento para esguinzarse, pero siento que hoy es de los peores días para que me pase”, comienza el texto con el que acompañó a la imagen que la muestra en una silla de ruedas, junto a una amiga.

“Hasta hace unas horas estaba feliz filmando una peli, tirándome al piso, corriendo, empujando un trineo, jugando. Después de muchas horas y mucha felicidad y cansancio me fui a buscar el auto para volverme a casa. Del cordón al auto, me caí. Me torcí el tobillo. Hielo, hinchazón, esguince”, continuó contando Malena, en su posteo de Instagram.

“En 15 días me tengo que mudar (otra vez), tengo que resolver mil cosas para que eso suceda. Estrenamos la semana pasada con Las Chicas de La Culpa en el teatro. Posta no es buen momento para una bota y mucho dolor”, se quejó luego.

Y finalizó, apelando al humor: “Pero bueno, hay cosas peores. Por suerte tengo amigxs que me bancan. Gracias Maru Romero por llevarme a la guardia y el aguante, y gracias a ustedes por los comentarios copados. Obvio que nada de esto me detiene, la peli, el teatro, la mudanza, las fotos con el telescopio y mi cumple el 5 de febrero siguen firmes... ¡Mi pie no tanto!”

LA NACION