Mandy Moore: amores tóxicos, sueños congelados y una nueva oportunidad

Mandy Moore y su actual marido, el músico Taylor Goldsmith, de quien dice que es "su persona favorita" Crédito: GROSBY GROUP

Cynthia Caccia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de octubre de 2020 • 12:35

La carrera de Mandy Moore estaba en pausa cuando recibió la propuesta para protagonizar This is us. Si bien esta cantante, actriz y diseñadora de modas dio sus primeros pasos en el medio desde muy joven y cuenta con varios créditos actorales y musicales en su currículum, ningún papel en cine terminaba de convencerla y los proyectos televisivos en los que se había embarcado habían caído, uno a uno.

"Estaba intentando descubrir cómo ponerme en marcha. Me había tomado un descanso y simplemente no sabía cómo conseguir que las cosas comenzaran a funcionar de nuevo. Casi había renunciado a encontrar mi lugar en la industria del entretenimiento", le contó Moore a LA NACION ya convertida en Rebecca Pearson, una madre de trillizos algunos años mayor que ella, pero que en algún momento sus historias se cruzan, sobre todo cuando la actriz tuvo que postergar sus sueños profesionales en pos de formar una familia.

En este sentido, su larga ausencia en los escenarios no sólo tuvo que ver con cierta insatisfacción profesional, sino con su ajetreada vida privada, donde algunas relaciones tóxicas la alejaron de su carrera y sus aspiraciones artísticas.

Flashback

Amanda Leigh Moore nació el 10 de abril de 1984 en Nashua, aunque creció en Altamonte Springs, una pequeña ciudad de Florida, en las afueras de Orlando. Hija de una periodista y un piloto de American Airlines, Moore se interesó por el canto y la actuación desde muy joven. De hecho, su reconocimiento en el mundo del espectáculo llegó a fines de los años noventa cuando todavía era adolescente. Sus temas "Candy" y "So Real" se convirtieron en hits augurándole un gran futuro en la música.

Sin embargo, Moore no sólo quería ser cantante. La actuación era un bichito que latía fuerte dentro de ella y, entre canción y canción, la artista sorprendió en producciones como Dr. Dolittle2, El diario de la princesa, Un amor para recordar y ¡Porque lo digo yo!, entre otros films.

Bella y talentosa, no sólo los productores la querían en sus proyectos sino que los hombres de Hollywood morían por ella. Su primer romance adolescente fue con Wilmer Valderrama, con quién aún mantiene una relación de amistad. "Salí con él cuando tenía 16, 17 años. Lo conocí en una sesión de fotos para una revista adolescente cuando tenía 15 años. Nunca había besado a un chico, fue mi primer novio verdadero", recuerda la actriz sobre su primer amor.

A pesar de que hoy en día los une una gran amistad, hace unos años el actor no se portó bien con ella. En su paso por el programa radial The Howard Stern Show, Valderrama confesó haberle robado la virginidad a su novia. Y no solo eso, también reveló algunos detalles. Esto molestó a la cantante que salió a desmentirlo. Tras advertir que durante su noviazgo no tuvieron relaciones sexuales, Moore expresó: "Lo quise y lo sigo queriendo todavía. Es muy amigo mío y por eso me quedé dura cuando lo dijo. No solo porque es mentira sino porque no es una actitud propia de él, no va con su personalidad. Cuando lo conocí tenía 15 años. Era bastante inocente, pero no perdí mi virginidad con él".

Wilmer se disculpó con Mandy argumentando que nunca lo había dicho así sino que tal vez lo insinuó. A pesar de haberla humillado públicamente, ella lo perdonó, ya que "es un buen tipo" y al día de hoy, aunque cada uno rehízo su vida, siguen siendo amigos. De hecho, fue uno de los invitados a su boda con su actual esposo.

Tras salir con algunos chicos que no pertenecían al medio, en 2002 Mandy sorprendió a todos con un nuevo romance estelar con el tenista estadounidense Andy Roddick. La pareja se conoció en Toronto mientras ella rodaba Enamórate. "Fui al set y la conocí", revelaba el deportista que no venía con mucha suerte en el amor hasta ese entonces. Si bien congeniar los rodajes con las giras deportivas del tenista fue tarea difícil, este vínculo duró alrededor de dos años. "Los dos se ven tanto como sea posible, tratan de pasar el mayor tiempo que pueden", explicaba el publicista de Roddick. Sin embargo, finalmente la distancia y las ajetreadas agendas laborales le ganaron al amor y la ruptura fue anunciada por US Weekly.

Mandy Moore y Andy Roddick, en los tiempos en que eran pareja Crédito: GROSBY GROUP

"Mandy Moore ha sido abandonada por su novio, la estrella del tenis Andy Roddick", rezaba el titular. En cuanto a los motivos, la publicación tuvo acceso a un amigo del deportista que aseguró que Roddick "estaba harto de lo de Hollywood". Fue así como el tenista decidió romper con ella antes del comienzo del ATP Tour de verano para poder mantenerse concentrado.

Como dice el famoso dicho, Mandy hizo borrón y cuenta nueva y ya para fines de 2004 tenía nuevo pretendiente: el actor Zach Braff. Mientras él disfrutaba de su debut como director en Tiempo de volver, ella acababa de protagonizar ¡Salvados! Su romance sorprendió a todo Hollywood y juntos se transformaron en una de las parejas más buscadas por los paparazzi. "Me gusta porque es un buen chico, con sentido del humor", confesaba sobre lo que más la había enamorado. Todo parecía marchar sobre ruedas, incluso para Moore era un beneficio que su novio se dedique a lo mismo que ella, así "no hay celos al tener que besar a otros en las películas".

"Es bueno estar con alguien que apoye lo que hacés y se sienta orgulloso de ti, que respete tu trabajo. Me siento afortunada de estar con alguien así", le confesó a la revista Cosmopolitan dando a entender que sus relaciones anteriores habían sido bastante diferentes. Será por eso que su ruptura a fines de 2006 dejó a todos boquiabiertos. Si bien la separación fue en buenos términos y los actores argumentaron ir por caminos diferentes, una canción que Moore escribió a poco de separarse despertó algunas sospechas. "Dijiste que podías ser bueno, pero de alguna manera eres culpable y ni siquiera lo sientes", recitaba la letra. Aunque la compositora nunca confirmó que el tema era dedicado a su ex, lo hizo responsable de su depresión posterior.

Con el paso del tiempo, y aunque cada uno ya estaba en otra historia, Braff habló por primera vez del fin de su vínculo con la actriz. Fue también durante una entrevista con Howard Stern que el actor confesó que ya no quería salir con "chicas muy famosas", ya que le bastaba con su pasado: "Recuerda, lo hice una vez cuando salí con Mandy Moore y no fue bueno, no me gustó. Cuando sales con otra persona famosa es cuando realmente te acosan. Ahí es cuando los paparazzi están afuera de tu casa y es cuando no puedes andar en bicicleta por Manhattan, porque te siguen".

El fin del romance entre Mandy Moore y Zach Braff sorprendió a la prensa del corazón Crédito: GROSBY GROUP

Días de rock, abusos y sueños congelados

Tres años después, Mandy volvía a caer en las garras de un famoso: esta vez la estrella de rock Ryan Adams. Si bien desde un principio parecían estar muy enamorados, el asedio de la prensa se volvió insoportable, lo cual provocó la primera gran pelea con separación incluida a los cuatro meses de haberse conocido. ¡Y una vez más Mandy terminaba una relación por culpa de los paparazzi!

"Desafortunadamente soy alérgico a los paparazzi y me he dado cuenta que el mejor antídoto para esa tontería es quedarme detrás de mi guitarra y máquina de escribir, cerca de mis amigos y mi grupo, no metiéndome en esas actividades que me impiden cuidarme a mí mismo y a otros", explicaba el músico sobre su decisión de terminar con la actriz. Sin embargo, el amor fue más fuerte y la pareja volvió con planes de compromiso. "Mandy es la persona más dulce que conocí en la vida. Es una de esas personas genuinas y angelicales que sueñas con conocer", aseguraba el músico a la revista OK! que terminó casándose con la cantante en 2009.

Mandy Moore y su exmarido, Ryan Adams, a quien terminó denunciando Crédito: GROSBY GROUP

Para Moore parecía el presente perfecto. Se acababa de casar con el hombre que tanto admiraba y acababa de lanzar su sexto disco de estudio Amanda Leigh. Lo que no imaginaba es que esa sería su última incursión en la música hasta 2019. "Hubo un período de mi vida donde todo era precioso y me encontraba al lado de este ser fascinante que me mostraba el mundo desde una perspectiva totalmente diferente", recuerda.

Si bien Ryan Adams tiene una gran reputación como artista y fue productor de varias agrupaciones, es cierto que nunca utilizó su influencia para potenciar el talento de su mujer. Por el contrario, la desalentó a la hora trabajar en su música y, aunque a veces componían juntos, llegado el momento de grabar las canciones con voz femenina "la reemplazaba por otras mujeres artistas", borrando toda huella de la joven cantautora. A medida que transcurrían los años, el narcisismo de su compañero, sus problemas de adicción y su lucha egocéntrica por el control fueron desgastando la pareja. Tras definir su matrimonio como "un período pesado, oscuro y solitario", la actriz se separó del artista de rock en 2016 argumentando "diferencias irreconciliables". "Mandy Moore y Ryan Adams han decidido mutuamente terminar su matrimonio de casi seis años. Es una respetuosa y amigable despedida, y tanto Mandy como Ryan le piden a los medios que respeten su privacidad en este momento", rezaba el comunicado publicado por sus representantes.

Sin embargo la realidad era otra. "Elegí a la persona equivocada. Somos diferentes, no estábamos destinados a estar juntos. Fue una vida muy solitaria. Alguien que está obsesionado consigo mismo y obsesionado con su trabajo, no es capaz de ser pareja o marido", explicaba la actriz durante una batalla legal que duró 17 meses. Tras varias idas y vueltas, ambos acordaron renunciar a la pensión de manutención que habían solicitado previamente y, en su lugar, repartieron todas aquellas posesiones que tenían en común. Mientras Mandy se quedó con el piso de Beverly Hills, la lujosa mansión de Griffith Park en la que vivían y un Toyota Prius, el músico retuvo dos vehículos, un Porsche Carrera y un Cadillac del 59, su colección de cómics, algunas máquinas de pinball y siete de sus cuentas bancarias en común. En el terreno profesional, arreglaron conservar los derechos de autor de las canciones que compusieron durante su etapa como marido y mujer.

Y si bien el comunicado aseguraba que el divorcio se había producido de forma amistosa y respetuosa, las posteriores denuncias de Moore por abuso, control y violencia psicológicadieron cuenta de la pesadilla que la cantante vivió al lado del rockero. "Durante un tiempo no fui una participante activa en mi propia vida. Cuando por fin conseguí salir de esa situación, pude darme cuenta de que no me estaba honrando a mí misma, ni a mis sueños, ni lo que yo quería en la vida", confesó Moore muy dolida.

"Su comportamiento controlador bloqueó mi capacidad para hacer contactos en la industria en un momento que podría haber sido muy lucrativo en mi vida: prácticamente toda mi veintena. Siempre me decía que no era una artista de verdad porque no sabía tocar ningún instrumento", agregó en una entrevista con el New York Times alegando que su exmarido tomó el control de su carrera musical por completo. Como era de esperarse, su testimonio despertó la ira de Adams en las redes sociales.

A través de Twitter, el músico comentó que estaba claro que se había casado con la persona errónea. Además de criticarla por sus aficiones y compararla con un muñeco de cartón, el ego herido del cantante lo llevó a revelar que, el día de su boda, había consumido tantas drogas que no recordaba haber dado el "sí, quiero". "Cuando alguien me dijo que me había casado pensé que me estaban tomando el pelo. Entonces me di cuenta de la cantidad de analgésicos que estaba tomando, aunque, honestamente, no los suficientes para lidiar con un shock semejante", decía en el tuit que inmediatamente borró al cosechar reacciones negativas.

Disculpas y vuelta a los escenarios

Después de algunas relaciones muy tóxicas, Mandy Moore se volvió a poner en el centro de la escena y a priorizar sus deseos y así llegó la ficción que la volvió a poner en la boca de todos

Moore no fue la única mujer que denunció a Adams. En el marco del MeToo, varias artistas como Phoebe Bridgers y Courtney Jay salieron a escrachar públicamente al músico por abuso psicológico, acoso y comportamiento inapropiado. Dos años después, y casi acorralado por la situación, Ryan publicó una carta abierta en la que alegaba que estaba sobrio, que llevaba un año acudiendo a terapia y que había comprendido las denuncias de todas esas mujeres, con las que ahora deseaba disculparse. "Aún estoy dando tumbos por culpa de los efectos devastadores que mis acciones desencadenaron", decía en el escrito publicado por Daily Mail.

"No hay palabras para expresar lo mal que me siento por las formas en que he maltratado a las personas a lo largo de mi vida y mi carrera. Todo lo que puedo decir es que lo siento. Por mucho que crezca, nada puede borrar el sufrimiento que he causado. Nunca voy a estar libre de juicios y merezco que se me haga responsable de mi comportamiento dañino y de lo que haga a partir de ahora. Espero que las personas a las que he hecho daño sanen y encuentren un modo de perdonarme", continuaba argumentando que este período de aislamiento y reflexión le sirvió para reflexionar sobre los cambios significativos que necesitaba en su vida.

Moore no tardó en responder y si bien advirtió que no le guarda rencor, le pareció extraño que el cantante no se haya dirigido en privado a sus víctimas. "Yo no he tenido noticias de él. Aclaro que no estoy buscando que me pida perdón, pero me parece curioso que alguien conceda una entrevista sobre este tema sin intentar disculparse en privado", opinó la estrella de This is us en el programa Today.

En busca de la felicidad

Mandy Moore y un volver a empezar muy exitoso

Lo cierto es que después de dejar atrás años de un matrimonio oscuro, opresivo y controlador, Mandy se rearmó y volvió al ruedo con su carrera actoral y musical. El papel de Rebecca Pearson en el drama de NBC la ayudó a recuperar la popularidad perdida y en 2019 hasta se animó a lanzar un nuevo disco titulado Silver Landings. Su vida sentimental corrió la misma suerte y el amor volvió a golpear su puerta.

Su historia con Taylor Goldsmith, el líder de la banda de rock indie Dawes, fue tan inesperada como romántica. En una entrevista con Today, Moore reveló algunos detalles de cómo conoció a su actual marido. "Él está en una banda, yo los escuché en la radio. Fui a iTunes y me enteré de que iban a sacar un nuevo álbum", comentó. Fanática de sus temas, la cantante publicó una foto de la portada del álbum All Your Favorite Bands en su Instagram y etiquetó a la banda. "Estoy muy emocionada por esto. Tengo la sensación de que será la banda sonora de mi verano", escribió allá por mayo de 2015.

De alguna manera, Taylor lo vio y le envió un mensaje. "Comenzamos a enviarnos correos electrónicos, luego tuvimos una cita y el resto es historia. ¡Gracias Instagram por ayudarme a conocer a mi prometido!", lanzó, entre risas, mientras recordó que su primer encuentro fue épico: "Pasamos tres horas seguidas conversando sin parar".

El flechazo fue mutuo, pero la relación comenzó a gestarse a la distancia. "Al otro día, él se iba en un tour por seis semanas, así que comenzamos a conocernos por videollamada. Nos enamoramos antes de que realmente nos tomáramos de las manos o nos besáramos. Fue genial", recordó la cantante que en un principio prefirió mantener las cosas en secreto, ya que estaba en pleno proceso de divorcio con su ex.

A diferencia de su experiencia anterior, Goldsmith sí apoyó el crecimiento de su carrera. Mientras que él voló por todo el país para acompañar a su mujer a los premios Emmy de 2017, Moore protagonizó el video musical de "Roll With the Punches", un tema de Dawes. "Estoy bastante impresionado por su actuación. Fue divertido reunir lo que ambos hacemos, aunque sea de una manera muy pequeña", comentó el líder de la banda.

"Hemos tenido una gran cantidad de desafíos en la vida que hemos superado y nos han fortalecido", confesó Moore al tiempo que reveló qué es lo que más la enamoró de su pareja: "Es increíblemente comprensivo y está orgulloso de mí, como yo lo estoy de él. Acabo de encontrar una verdadera igualdad en todos los sentidos de la palabra. Es mi persona favorita en el planeta. Y nos divertimos mucho, sin importar dónde estemos o lo que estemos haciendo".

Tras dos años de un intenso romance, la pareja decidió comprometerse en 2017. Un año después, Moore y Goldsmith dieron el sí en una ceremonia privada en su casa de Los Ángeles. Fiel a su bajo perfil, la unión se llevó a cabo al atardecer ante familiares y amigos íntimos.

"Era un grupo pequeño de 50 personas", comunicó una fuente allegada a la pareja, quien añadió que el estilo de la ceremonia fue muy bohemio y que la novia decidió salirse de las reglas, eligiendo un vestido rosa y sin cola. La torta tampoco fue tradicional. Los invitados podían optar entre doce pasteles y elegir su favorito.

"Somos los dos muy tranquilos, nunca me imaginé luciendo un gran vestido frente a 300 personas. Sabía que no quería lo estereotípico porque no es lo que va más conmigo ", le contó la propia protagonista a la revista People.

Como era de esperarse, la boda tuvo una gran presencia musical. "La música es una parte tan grande de nuestras vidas, y tuvimos mucha suerte de tener a todos nuestros amigos tocando con nosotros". Sin embargo, el show culminó con lo mejor: un dueto de esta pareja de músicos. Una vez finalizada la boda, los novios y los invitados fueron a The Fig House, un espacio privado del Highland Park, para continuar el festejo. Allí se lo pudo ver a su ex Wilmer Valderrama, a Minka Kelly, a Milo Ventimiglia, a Chrissy Metz y a Sterling K. Brown, sus compañeros de This Is Us.

Este año, y en medio de la pandemia, el matrimonio sorprendió con una hermosa noticia: están esperando su primer hijo. Ambos utilizaron sus cuentas de Instagram para contarle al mundo la feliz y dulce espera. "¡El pequeño bebé Goldsmith llegará a comienzos de 2021!" escribió la actriz que acompañó sus palabras con un corazón azul, confirmando que se trata de un niño. Además compartió tres imágenes junto a su marido, en donde deja ver la incipiente pancita.

La publicación inmediatamente se hizo viral, y en menos de una hora, acumuló más de 65.000 likes y superó los mil comentarios. En una reciente entrevista con la revista Glamour, Mandy abrió su corazón y contó lo feliz que se siente por este presente sentimental. "Me hace derretirme. No puedo imaginarme un mejor socio. Va a ser el padre más tremendo. Veo el pasado como un trampolín para llevarme a donde estoy hoy. Con mucho gusto resistiría todo eso un millón de veces si me llevara a Taylor nuevamente", declaró enamorada.

Conforme a los criterios de Más información