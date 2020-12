"Hay un inconveniente muy severo dentro de la coalición gobernante", analizó Marcelo Longobardi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de diciembre de 2020 • 10:21

Marcelo Longobardi analizó el acto que compartieron el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Estadio Único de La Plata.

"No sé si lo del viernes fue la presentación de un acuerdo electoral o la escenificación de un conflicto de muy alto nivel dentro de la coalición gobernante", dijo el conductor de Cada mañana (Mitre), y criticó a la vicepresidenta de la Nación por sus declaraciones sobre la cantidad de fallecidos por Covid-19 en el país. "Hizo una suerte de conmemoración de que habían habido pocos muertos (por coronavirus) en el país. La señora de Kirchner evidentemente tiene alguna dificultad para leer los diarios. Ella puede odiarlos pero al mismo tiempo podría leerlos para informarse de que la tasa de mortalidad de la Argentina está por encima del promedio mundial", consideró.

En ese sentido, Longobardi se refirió a la reforma del sistema de Salud que planteó la vicepresidenta y a los dichos según los cuales a la Ciudad de Buenos Aires le "sobraban hospitales". "¿Pretenderá cerrarlos? Hizo declaraciones muy raras y no dijo cuál era la reforma del sistema de salud".

Más adelante, recordó la frase del presidente Alberto Fernández, diciéndole a quien lo segunda en el gobierno "yo hice lo que me mandaste".

"No quedó claro a qué se refería cuando el presidente dijo 'hice lo que me mandaste'. Hay un inconveniente muy severo dentro de la coalición gobernante. No recuerdo ningún presidente de un país normal que formule semejante comentario", finalizó.