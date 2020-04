Marcelo Polino habló sobre la polémica que salpica a Marcelo Tinelli

Marcelo Polino contó detalles sobre los ensayos de "Bailando por un sueño" y dijo no saber nada de los rumores que señalan que el programa de Tinelli se trasladaría a el nueve Fuente: LA NACION

14 de abril de 2020 • 17:56

"Hablamos todo el tiempo en el chat de jurados y con producción. Me dijeron que estaba todo bien con el canal y que el programa avanza. Me dormí tranquilo porque esto fue ayer a la una de la mañana", contó Marcelo Polino en Intrusos , el programa que conduce Jorge Rial en América.

Muchas son las hipótesis sobre lo que sucederá con "Bailando por un sueño 2020", luego del escándalo del avión contratado por Marcelo Tinelli para que le llevara medicamentos a Esquel . Se dice que el jueves habrá una reunión cumbre entre Adrián Suar y Lucio Pagliaro, del Grupo Clarín. Incluso corrieron rumores sobre un cambio de canal .

Pero Polino no sabe nada de eso. "Lo que sé es que las parejas están ensayando con su coach a través de videos, que van a bailar a dos metros de distancia y en espejo. Vamos a estar los cuatro jurados, Pampita, Flor Peña, Ángel de Brito y yo, respetando la distancia. Y enfrente van a estar los integrantes del BAR, Laura Fidalgo, Flavio Mendoza y Aníbal Pachano. Y claro, va a estar Marcelo y Federico Hope. Y nadie más, sin público, sin amigos, sin familia. Íbamos a salir al aire el 27 de abril pero como se alargó la cuarentena saldremos la segunda semana de mayo. No hay versiones de cambios de canal ni nada de eso". Además, Polino negó que se hayan suspendido los ensayos de los participantes. "A mi no me dijeron nada, quizá porque nosotros cobramos el sueldo a partir de la salida al aire del programa".

También contó que nunca había visto tan enojado a Tinelli como en estos días. "Marcelo es muy conciliador siempre, muy relajado. En los 13 años que trabajo con él nunca lo vi enojado ni levantar la voz ni pedir de mala manera ni un vaso de agua. Pero parece que esto lo hizo explotar. El diario siempre le pegó al programa".

Respecto del problema de salud de una de las hijas de Tinelli, Polino dijo: "Me parece que se están cargando las tintas y se está inventando cualquier cosa. Cualquiera de nosotros haría lo que sea por el bienestar de nuestra familia".