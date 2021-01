Marcelo Tinelli jugó a responder las preguntas de sus seguidores

Durante la tarde de domingo, Marcelo Tinelli les propuso a sus seguidores de Instagram que les mandaran algunas preguntas. De esa manera, el conductor se sometió a un verdadero cuestionario que, en buena medida, tuvo que ver con su regreso a la televisión, su opinión sobre Twitter y su balance de la industria en pandemia.

Una de las primeras consultas que respondió tuvo que ver con el Bailando por un sueño. Luego de que el popular certamen no pudiera realizarse el año pasado por el coronavirus (y por la imposibilidad de establecer las distancias de rigor en el marco de un baile), la intención es la de retomar ese ciclo en pocos meses. En su cuenta, Marcelo escribió: "Volvemos en abril con un nuevo programa, que va a tener cosas del Bailando y otras nuevas. ShowMatch, la Academia. Y además, todo el humor político y del otro". De esa manera, se confirma que la intención es la de apostar por un ciclo híbrido, compuesto no solo por el baile, sino también por otros segmentos que enriquezcan la propuesta.

Las respuestas de Marcelo Tinelli Crédito: Captura INstagram

En sus respuestas, el conductor también informó que ya están apalabrados "tres jurados", aunque no detalló quiénes serán, y se mostró muy entusiasmado con respecto al humor político: "Este es el año para volver a hacerlo. Las imitaciones de políticos que tenemos preparadas son geniales".

Cachete Sierra fue el campeón del Cantando 2020 Crédito: Jorge Luengo / LAFLIA

Alejándose momentáneamente del Bailando por un sueño, una de las preguntas tuvo como eje a Agustín "Cachete" Sierra, el ganador del Cantando 2020. Con su carisma, el actor e influencer se convirtió en el gran favorito del público y se llevó el premio máximo del certamen. Sobre eso, Tinelli opinó: "Me encantó que ganara 'Cachete' Sierra. También me gustaba Ángela Leiva (la otra finalista), pero solo hice RT porque no estoy mucho en Twitter". Entonces, el conductor explicó por qué tomó distancia de la red social: "Se perdió el encanto en una red social donde abundan los insultos y los agravios para todo el mundo. La uso muy poco".

La satisfacción de Tinelli frente a la realización del Cantando 2020 en un año muy difícil Crédito: Captura Instagram

Con respecto al desafío de hacer un ciclo como el Cantando durante el año pasado, Marcelo se mostró muy orgulloso, no solo de haber podido superar esa prueba, sino también de haber acompañado a los televidentes. Y sobre ese tema, comentó: "Fue hermoso poder hacerlo. EN VIVO todas las noches en plena pandemia. Acompañar a la gente en sus casas y darle laburo a mas de doscientas personas en este año difícil ha sido un emocionante logro".

Además, al referirse a su vida familiar, el conductor sorprendió cuando expresó un deseo: "Me encantaría ser abuelo".

