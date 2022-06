Thomas Fort rompió el silencio y afirmó que la causa en su contra no tiene sustento legal: “Por ahora es todo mediático”

Hace unos días, se conoció la información de que elevaron a juicio oral la causa que tiene Thomas Fort como principal acusado del doble homicidio de una madre y su hija tras un accidente fatal en Panamericana en 2020.

Luego de anoticiarse que podría ir preso de 8 a 25 años, el sobrino de Ricardo Fort decidió romper el silencio para defenderse y asegurar que las pericias demostraron que no hubo contacto entre los vehículos.

El trágico episodio por el que fue imputado Thomas Fort ocurrió el 5 de enero de 2020, a las 4.15 de la madrugada, en el kilómetro 24,5 de la Panamericana, a la altura de Don Torcuato, cuando el heredero del empresario regresaba de Punta del Este, al comando de su camioneta Dodge Ram y chocó el vehículo en el que viajaba una familia que se dirigía al Partido de la Costa a pasar unos días de vacaciones.

“Por ahora es todo mediático el asunto. Las pericias físico químicas que se hicieron demostraron que no hubo contacto entre los vehículos”, comentó Thomás Fort a través de un audio de Whatsapp enviado a Nosotros a la mañana, el ciclo matutino de eltrece. Inmediatamente, reforzó su teoría aclarando que hay un acuerdo civil entre partes por lo sucedido. “ Hice un acuerdo civil con los damnificados para que se corran de la querella y reconocen que sus dichos no fueron tales”, indicó el joven que se presenta como cantante en sus redes sociales.

“Fueron a llorar a todos los medios que era mentira. Dentro de las declaraciones reconocen que el acompañante agarró el volante, la grúa con la que efectivamente chocó este auto fue testigo de la maniobra y dice que este auto no puso luz de giro, un montón de cosas que los medios omiten”, remató molesto.

Tras escuchar sus dichos, el periodista Pampa Mónaco confirmó que hay un acuerdo de partes y de confidencialidad y “si alguna de las dos partes cuenta que se acordó, tiene que pagar una suma”. Sin embargo, aclaró: “Es equivocado pensar que porque ya arregló la parte civil, la fiscal va a decir: ‘bueno, mataste a dos personas, pero pagaste’”, señaló el panelista experto en policiales.

Thomas Fort en una reciente producción para la revista Hola! Foto: Matias Salgado

Minutos después, Carlos Monti tomó la palabra para leer el resultado de las pericias realizadas por la compañía de seguros. “En el expediente, aparece un escrito presentado por la pericia. En el punto 3 dice que las evidencias permiten indicar que no existió un choque o raspón entre estos rodados al no existir una relación física directa entre daños ni transferencia de pintura. Conclusión: si no existe una correlación por ubicación o forma de daños y/o resto de pintura no se puede suponer un choque entre los móviles en el evento en análisis ”, leyó el periodista.