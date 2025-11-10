Marcelo Tinelli explicó por qué se mantiene lejos de los medios y Soledad Aquino volvió a la carga: “Me da pena”

El escándalo que comenzó la semana pasada, luego de que trascendiera la denuncia por amenazas que Juanita Tinelli realizó ante la Justicia, no cesa. Además de dejar al descubierto las internas familiares, sacó a la luz la disputa que Marcelo Tinelli mantiene con un empresario de medios por una deuda y el duro presente económico que atraviesa quien fue una de las figuras centrales de la televisión local. Luego de faltar a su programa de streaming en Carnaval el martes y el jueves pasado, el conductor explicó en el nuevo ciclo de Moria Casán por qué decidió mantenerse lejos de los medios.

“Quiero en este momento cuidarme un poco de no aparecer y generar cosas peores”, le dijo Tinelli a Casan en un breve audio que le envió para el estreno de su programa de eltrece La mañana con Moria. “Confío en que va a estar todo bien”, completó, con la voz calma y sin dar más detalles de su día a día.

Soledad Aquino explicó su reacción contra Juana Tinelli

Además de contar con el testimonio de Marcelo Tinelli, Moria Casán tuvo una charla telefónica con Soledad Aquino, la madre de Candelaria y Micaela, las hijas mayores del conductor. La primera esposa del empresario explicó por qué se metió en la polémica. Vale recordar que en un posteo en su cuenta de Instagram dijo que Paula Robles “no es digna” de su afecto y en una nota con Intrusos tildó a Juana de mentirosa. “No le creo; lo inventó para llamar la atención. Para mí nunca recibió un llamado, ni la amenazaron de muerte”, aseguró en esa nota.

“¿Qué te llevó a no creer en la confesión de Juana?”, fue lo primero que le preguntó Casán. “Como madre contengo mucho a mis hijas. Ya son grandes y hablo todo con ellas”, explicó, y aseguró que en el marco del reality las “vio mal” y por eso se enojó. “Me calenté. Te tocan a tus hijos y sos una leona”, agregó.

El duro posteo de Soledad Aquino contra Paula Robles tras la denuncia por amenazas que hizo Juana Tinelli (Fuente: Instagram/@m.soledadaquino)

Sin ahondar mucho en el episodio de Juana, Aquino reveló que cuando estaba casada con Tinelli pasó por una situación similar. “Es muy groso que te llamen, no es una pavada. Yo me acuerdo cuando las chicas eran chicas tuvimos unas amenazas con Marce y tuvimos custodia. Un horror. Es horrible vivir así”, recordó.

En ese momento, Moria dijo que una vez en la previa a un Bailando Tinelli le hizo una confesión sobre sus deudas. “Por una razón de no llegar a un acuerdo económico con Paula Robles, empieza a hacer sociedad con una gente con la que empezó a tener problemas”, rememoró. “¿Vos pensás que el problema de él comienza con la unión con Paula?”, quiso saber la conductora. Lejos de ratificar la información, Aquino intentó tomar distancia. “Yo con Milett me llevo bárbaro. Y con Guille (Valdés) también. A Pau no la conozco tanto, y tampoco me meto en los problemas de Marcelo”, explicó en referencia a las ex de su ex.

Aquino y Robles hace algunos años, en la inauguración de un local de Ginebra GViercovich

“Me da pena, lo quiero tanto, tanto”, expresó sobre lo que está viviendo hoy Tinelli. “Lo vi triste, lo vi con los ojos llorosos y no me gusta verlo así. Yo con Guille hablo de cosas de mujer y con Paula Robles no se ha dado, no sé por qué, no se ha dado, viste”, sumó.

“Claro, bueno, fue la mina que te sacó el chongo”, disparó Moria, y despertó la carcajada de Aquino. “Qué guacha sos”, soltó. “Divina, divina, así modosita, toda divina, bailarina, pero se quedó con el caballero”, redobló la apuesta Casán. “No me hagan reír, que se empieza a reír el loro. Tengo el loro acá, cuando me escucha reírse, empieza a reírse como yo”, intentó salir la ex de Marcelo de la situación.

Tinelly, en los 80, junto a su ex mujer Soledad Aquino y sus hijas Micaela y Candelaria Archivo

Por último, Aquino habló de su vida después de Tinelli. “Yo me separé muy enamorada… Marcelo vivía prácticamente en el canal, yo criaba hijas, yo era muy celosa, era torturante, insoportable”, confió sobre aquellos años. “Ya después no me importó. Acepté la realidad y listo, después tuvo hijos divinos. Formó su familia, tuvo a Fran. Yo al toque me puse novia con un modelo bastante divino, lo conocía de chica. Después tuve un novio militar, tuve un novio chileno. No los expuse”, señaló.