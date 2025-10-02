Marcelo Tinelli reveló cuántos Martín Fierro ganó en su carrera y justificó su ausencia en la gala

La gala de los Premios Martín Fierro 2025 dejó críticas por las ausencias en las ternas, sorpresas en los ganadores y múltiples reacciones en las redes sociales. En ese marco, una de las figuras invitadas que no estuvo presente en la ceremonia fue Marcelo Tinelli, quien desde su programa de streaming explicó los motivos por los que no pudo acudir y aprovechó para revelar cuántos galardones obtuvo a lo largo de su carrera.

El conductor optó por quedarse en su casa, según explicó, por un cuadro de salud. “Me hubiera encantado ir, pero estaba resfriado, estuve grabando otras cosas”, explicó desde su programa de streaming, Estamos de paso, acompañado de su equipo y con la participación de un imitador de Luis Ventura, quien, en su papel irónico, le respondió: “¡Qué rápido te recuperás!”, ante lo que Tinelli aclaró: “No estoy recuperado del todo”.

Más allá de su ausencia, el presentador decidió mostrar en cámara las estatuillas que logró conseguir a lo largo de su carrera, por su trabajo de décadas en la televisión. “Me encanta ganar Martín Fierro, todos los que conseguimos en la productora, no solo yo personalmente. Sumando los personales y los de ficción, son 56 en total”, reveló.

La cifra sorprendió incluso a quienes lo acompañaban en el estudio. El conductor se refirió no solo a premios a su nombre, sino también los que recibió Ideas del Sur por programas emblemáticos como Todo por $2, Okupas, Tumberos, Los Roldán, Buenos Vecinos, VideoMatch y El show de VideoMatch.

Mientras enumeraba los logros, el conductor comenzó a levantar las estatuillas doradas y, entre risas, aclaró que algunos de los galardones se encuentran en poder de sus históricos productores, como Federico Hoppe. La conversación se volvió más personal cuando Sabrina Rojas quiso saber a qué edad había recibido su primer Martín Fierro y Tinelli respondió: “A los 31. Y el Martín Fierro de Oro lo tuve a los 36 o 37 [por su papel destacado en la conducción]”, dijo.

Acto seguido, el presentador repasó otros hitos: “En 1997 gané el Oro. En 2008, Producción Integral. En 2010, labor conducción masculina. Y también en 2010 recibí el Martín Fierro de Platino”, compartió. En ese momento, Sabrina Rojas, ganadora de un Martín Fierro con Pasó en América, bromeó: “El de Platino es cuando no estás nominado a nada y quieren que vayas”, lanzó, ante la risa de los presentes.

¿Nuevo romance para el conductor?

Los rumores sobre un posible acercamiento entre Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas surgieron en los últimos días tras la separación del conductor de Milett Figueroa. Sin embargo, consultada por un cronista de LAM (América TV) sobre si estaría dispuesta a salir con él, la actriz se mostró sorprendida y evasiva.

“Si te tira onda, te invita a salir, ¿estás?”, le preguntaron, y la expareja de Luciano Castro respondió entre risas: “No lo sé, ¡cuántas preguntas!”. A continuación, aclaró rápidamente su posición: “No soy ninguna tercera en discordia, eso sí quiero aclararlo”.

El cronista insistió, señalando que su respuesta “no lo sé” no era un no rotundo. “Marcelo es hipnótico, obvio“, reconoció Rojas, aunque advirtió: ”Hablando en serio, Marcelo es mi jefe, buena onda. Yo no tengo nada que ver, es una persona que está recién separada y hoy lo veo como mi jefe”, afirmó. Aun así, esquivó la hipotética invitación a futuro. Cuando se le preguntó: “Si en unos meses te dice: ‘Sabri, vamos a tomar un vinito’, ¿qué le decís?”, respondió: “No sé, no te puedo contestar ahora”.

Así fue el divertido ida y vuelta entre Rojas y Tinelli

Las especulaciones se acrecentaron después de un ida y vuelta entre el conductor y la actriz durante una emisión de Estamos de Paso, en un segmento que muchos interpretaron como cargado de complicidad. Todo comenzó cuando Tinelli presentó su teoría sobre cómo comer un alfajor de un solo mordisco: “Hay que abrir bien la boca para disfrutarlo completo. Confiá en el que abre la boca a lo ancho. Ahí está la sabiduría”, explicó en tono humorístico e invitó a Rojas a participar del desafío y le propuso: “Te lo puedo poner despacito a vos en la boca. ¿Puede ser?”, lo que provocó risas inmediatas. La actriz respondió: “Suena todo rarísimo”, aunque finalmente aceptó el reto. El momento se sumó a una serie de gestos y bromas entre ambos.