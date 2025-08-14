Margaret Qualley no pudo disimular su incomodidad en relación a Taylor Swift

La industria del entretenimiento está paralizada a la espera de más novedades vinculadas al próximo disco de Taylor Swift. La popular artista musical anunció recientemente la salida de su próxima placa, titulada The Life of a Showgirl, y como era de esperar, el impacto en redes no se hizo esperar. Sin embargo, hubo una conocida actriz que se mostró evidentemente incómoda cuando le consultaron sobre esas noticias relacionadas a Taylor Swift.

Margaret Qualley es una de las nuevas caras más populares en Hollywood. Desde su aparición en Érase una vez en Hollywood, hasta su consagración en La sustancia, esta intérprete, hija de Andie MacDowell, avanza hacia el estrellato de manera veloz. Y durante el miércoles, Margaret fue invitada al programa Today, en donde protagonizó un instante de grosera tensión.

Cuando la entrevista estaba a punto de llegar a su final, el conductor le preguntó a Margaret si sabía algo relacionado al nuevo álbum de Taylor Swift. Desde luego, la consulta no fue inocente. El esposo de la actriz es el compositor y productor musical Jack Antonoff , quien trabajó junto a Taylor a lo largo de una década, y coescribió varios de sus hits. Sin embargo, y en busca de un nuevo camino sonoro, Taylor buscó nuevas alianzas creativas y prescindió de él.

Jack Antonoff y Margaret Qualley Jordan Strauss� - Invision�

Por todo esto es que Qualley, frente a la pregunta sobre el nuevo trabajo de la cantante, no pudo más que mostrarse visiblemente incómoda y titubear: “No sé nada, y estaré entusiasmada por escuchar esa música”. La risa forzada, subrayó la evidente molestia de Qualley al tener que esquivar esa incomodidad.

El gran anuncio de Taylor

Taylor Swift no deja de sorprender a sus fanáticos (Foto: Instagram/@taylorswift)

Como ya se mencionó, luego de dar a conocer el lanzamiento de su nuevo álbum, The Life Of A Showgirl, en el programa de streaming de su novio, Travis Kelce, Taylor Swift adelantó este miércoles cómo será la tapa.

Taylor Swift dio a conocer la tapa de su nuevo álbum (Foto: Instagram/@taylorswift)

“Y, cariño, así es el mundo del espectáculo. Nuevo álbum: The Life Of A Showgirl. Disponible el 3 de octubre”, escribió a través de su cuenta de Instagram, donde se vio a la artista recostada sobre lo que parece ser una bañera. Allí, luce un top de pedrería plateada que cubre gran parte de su torso. Mientras que en la muñeca izquierda, tiene varias pulseras gruesas, también con incrustaciones de joyas.

En cuestión de minutos, el ícono pop recibió poco más de dos millones de likes de las y los swifties -como se le llama a sus fans-, quienes esperan con ansiedad el 3 de octubre, día en el que el duodécimo disco estará disponible.

El posteo de la intérprete de “Shake It Off” llegó después de que este martes hiciera una aparición llamativa en New Heights, el ciclo que realiza Kelce y su hermano Jason, donde Swift, hasta entonces, nunca había participado.

La estrella pop llegó junto a su novio a la pantalla con una pequeña valija con sus iniciales escritas en letra color naranja. De allí, sacó, para sorpresa de los presentadores, el nuevo álbum, que lo presentó con nombre y la portada borrosa, para que nadie pueda verla.

Pero esta no es la única sorpresa para los admiradores de la cantante. Desde el martes, día en que la artista anunció la tan esperada noticia, al escribir Taylor Swift en el buscador de Google, la pantalla se llena de papelitos picados naranjas y un corazón de ese color. Además, si se le da clic a la frase “And, baby, that’s show businees for you”, esta levita por el navegador web.

Taylor Swift sorprende hasta en Google (Foto: Captura X)

Pese a que todavía no puede conseguir en tiendas físicas, en el sitio web de Taylor Swift sí puede preordenarse en tres formatos físicos: vinilo, casete y CD, que incluye un póster. Todas las compras se enviarán el 13 de octubre.

El vinilo cuesta 29,99 dólares, el casete 19,99 dólares y el CD con el póster 12,99 dólares, precios sin costo de envío.