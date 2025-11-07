LA NACION
En fotos: de las vacaciones de Margaret Qualley y Liam Gallagher a la alfombra roja de Stranger Things

La actriz de La sustancia disfrutó de las olas junto a su esposo, Jack Antonoff, mientras que el líder de Oasis optó por la terraza de su hotel en Sydney; además, el elenco completo de la serie de Netflix se reunió en Los Ángeles

Margaret Qualley y Jack Antonoff disfrutaron de una tarde de olas y surf durante sus vacaciones en Hawái. La pareja se dejó ver relajada y enamorada durante sus días de relax
La actriz de La sustancia demostró su destreza física con distintos saltos al agua. Además, lució su espectacular figura con una pequeña bikini roja
Margaret Qualley y Jack Antonoff se casaron en 2023 y desde entonces forman una de las parejas más estables y de más bajo perfil de Hollywood. En sus tiempos libres, disfrutan de los deportes acuáticos tanto como de la simple compañía mutua
Liam Gallagher también decidió disfrutar del sol junto a su pareja, Debbie Gwyther. El cantante, compositor y líder de Oasis abandonó la habitación de su hotel en Sydney para relajarse en la terraza junto a la pileta. Con un gorro que le tapaba la cara y una remera negra, se lo vio charlar animadamente con su novia
Mientras sus fans esperan por fin que la pareja pase por el altar, a ellos el trámite parece no quitarles el sueño: siempre se los ve juntos, apoyándose
Debbie Gwyther aprovechó la tranquilidad de la terraza para tomar un trago, recostarse sobre una reposera y chequear su celular
Millie Bobby Brown fue la protagonista absoluta del estreno de la quinta y última temporada de Stanger Things en Los Ángeles. Además de saludar entre risas a David Halbour -a quien el Daily Mail había asegurado la actriz que había acusado de abuso de poder-, desplegó toda su simpatía y su glamour
Millie Bobby Brown deslumbró con un vestido de Rodarte personalizado en el que resaltó su encaje metálico, el tul bordado y las plumas. Completó con joyas de Chopard y la vuelta a su castaño natual
La foto que todos esperaban: Brown y Halbour posaron para los fotógrafos como si nada hubiera pasado
Scott Mackinlay y Winona Ryder se unieron a la estética de Millie Bobby Brown y en sintonía con la serie se inclinaron por un look total black. La actriz lució un diseño de Yohji Yamamoto Primavera 1998
A Gaten Matarazzo, quien interpreta a Dustin Henderson en la serie, se lo vio muy simpático con los fans
El actor estadounidense sacó a relucir su buen gusto y eligió para la velada un traje gris a rayas que completó con un chaleco y una remera negra con botones
Finn Wolfhard, el actor que le da vida a Mike Wheeler, en composé con la estética del show: de impecable negro, cortó la sobriedad del traje con estampas coloradas en el saco
Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers, también eligió el negro, pero sumó brillo en sus solapas y una camisa blanca
Caleb McLaughlin -o Lucas Sinclair- hizo la diferencia con los apliques de su chaqueta
Linda Hamilton, distinguida, con un vestido camisero de encaje color borgoña que completó con un clutch negro
Sadie Sink se distinguió del resto, ya que usó tonos claros en su look de dos piezas. La actriz que interpreta a Maxine Max Mayfield llevó un diseño blanco de Prada
Sadie Sink decidió llevar su larga melena colorada suelta y una gran sonrisa en la cara
