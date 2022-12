eltrece se renueva: llegan Alex Caniggia, Pampita Ardohain, dos novelas y el abrupto final de un programa

escuchar

Después de un año muy difícil en cuanto a resultados en materia de rating, eltrece empieza a mover algunas fichas para volver a seducir televidentes. Frente a su competencia directa tiene una tarea titánica por delante, ya que Telefe disfruta de las mieles de su caballito imbatible: Gran Hermano, el reality que no solo rinde en su horario sino que ayuda a toda la programación del canal a mejorar sus números. Pero en la pantalla chica, se sabe, nunca está dicha la última palabra por eso, de cara al 2023, la señal del solcito prepara varias novedades.

A partir del 9 de enero los televidentes que se sienten frente a la pantalla programada por Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández se encontrarán con varios cambios. El primero llegará a las 14.30 cuando debute como conductor Alex Caniggia de la mano del programa de entretenimientos Los desconocidos de siempre . Este ciclo está producido por Boxfish y es un formato italiano. La idea es que los participantes descubran la identidad, profesión o motivo de fama de un grupo de diez desconocidos, a través de pistas. A medida que van acertando van ganando plata, pero también pueden perderla si se arriesgan y no adivinan correctamente. El premio máximo es un millón de pesos.

David Zepeda y Susana González, los protagonistas de Mi fortuna es amarte

Tras este estreno desembarcarán dos novelas a las tardes del canal: la mexicana Mi fortuna es amarte, a las 17, y la turca Amor de madre, a las 18.30. La primera está protagonizada por Susana González y David Zepeda, quienes interpretan a Natalia y Chente, dos personajes que vivirán diferentes situaciones que les cambiará la vida de un día para otro. La segunda historia es una superproducción made in Turquía con Selin Sezgin y Erol Gedik, que cuenta la historia de Zeynep, una niña enferma, que en un accidente pierde a su madre, pero para que no sufra no le cuentan lo sucedido. Al tiempo la familia quiere encontrarle una nueva mujer a su padre, pero esto shockea a la menor que termina sufriendo un ataque cardíaco. Su padre, desesperado, le propone a Nasli, una mujer idéntica a su esposa fallecida, que se haga pasar por ella para ayudar a su hija a recuperarse y así poder someterse con el tiempo a una cirugía de corazón.

Y, por otro lado, el solcito tiene todas sus fichas puestas en mejorar su prime time con el desembarco de la segunda temporada de El hotel de los famosos, conducido nuevamente por Pampita Ardohain y el Chino Leunis, que también sucederá el lunes 9. Pero a raíz del mal desempeño de El juego de la oca, que está haciendo un promedio de rating de 3 puntos desde que se estrenó hace unos días, la próxima semana entrará en su lugar el ciclo de los hermanos Weinbaum, MDQ. Y luego sí llegará el turno del reality, en donde este año competirán 16 celebrities: Charlotte Caniggia, Delfina Geréz Bosco, Rocío Marengo, Florencia Moyano, Fernando Carrillo, Alejo Ortiz, Federico Barón, Martín Coggi, Mimi Alvarado, Abigail Pereyra, Marian Farjat, Érica García, Emiliano Rella, Enzo Aguilar, Sebastián Cobelli y Juan Martino. Como en la edición anterior, este programa saldrá al aire con varios episodios grabados y de hecho ya hubo filtraciones sobre algunas situaciones que pasaron durante las mismas. La cita será a las 22.45, después del ciclo de entretenimientos de Guido Kaczka, Los 8 escalones de los 2 millones.

Amor de madre, la otra apuesta de eltrece MERTKAN D.YILMAZER

En febrero habrá otra figura que debutará como conductora en la pantalla chica argentina. Se trata de la actriz Lali González, que se hizo conocida en nuestro país tras su paso por la novela La 1-5/18. Ella se pondrá al frente del programa ¿De qué signo sos?, un envío que buscará encontrarle pareja a la gente a través de los signos del zodiaco. Por ahora no hay confirmación oficial, pero se espera que ocupe el lugar que va a dejar vacante el ciclo Bienvenidos a bordo, que actualmente conduce Laurita Fernández.

Estas son las principales novedades del canal para el verano, en tanto para marzo o abril tienen entre manos una de las propuestas más mimadas y cuidadas del canal: la segunda temporada de la novela Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV), que desembarcará en la pantalla con una nueva historia, ahora ambientada en la década de los 80, y con otros personajes y actores. Y también para esta época del año se espera que regrese a la grilla del canal Carina Zampini, pero con un nuevo formato.

Por ahora, estas son las piezas que tiene eltrece para competirle a Telefe, que no piensa quedarse atrás en 2023 y ya estuvo anunciando algunas novedades para su verano y también para cuando se despida Gran hermano de su grilla. Habrá que ver si de la mano de su renovada programación, el canal del solcito logra atraer de nuevo a -por lo menos- los televidentes que perdió en los últimos meses y de a poco volver más atractiva su propuesta.