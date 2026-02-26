El tenso cruce en Gran Hermano entre Andrea del Boca y Yanina Zilli por un jamón

A tres días del comienzo de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), las rispideces entre los jugadores comienzan a hacerse notar. En particular, por la convivencia y las formas que cada uno tiene de ver el mundo. En esta oportunidad, quienes protagonizaron un fuerte cruce fueron Andrea del Boca y Yanina Zilli, pero lo que sorprendió a todos fue el insólito motivo: un jamón.

Según pudo verse en las grabaciones, Andrea había quedado a cargo de organizar la cena, la cual consistía en una extensa picada y platos fríos. Como ocurre en todas las casas, muchos hermanitos aprovecharon los descuidos de la cocinera para picar algo durante la preparación. Pero quedó en total evidencia Yanina Zilli, a quien la actriz reprendió inmediatamente: “Yani esperemos a todos”.

Andrea y Yanina estarían enfrentadas en la casa más famosa del país (Foto: Gran Hermano)

“Ah bueno, pensé que como todos estaban picoteando, yo también. Ahí te lo dejé”, respondió Yanina de mala forma. Indignada por la actitud de Andrea, se sentó en la mesa junto a sus otros compañeros y siguió con su protesta. “Claro, agarra una y yo no puedo comer. Que espere a la mesa y están todos comiendo de ahí. Me dan órdenes. Pero dejate de joder. Iba a agarrar un pedacito de jamón y están todos agarrando. Que se meta el jamón ese...”, expresó muy molesta.

Quien siguió el debate con Andrea sobre este tenso momento fue Emanuel Di Gioa, que le reprochó que él no seguiría las reglas, ya que por el momento no veía que hubiera un compañerismo entre todos. A lo que Andrea del Boca, ya sin poder contenerse, lanzó irritada: “Tenés que comer después del programa y están comiendo. Pero bueno, flaco, hagan lo que quieran”.