Mariana Brey: del detrás de escena de la entrevista con Milei a su viraje a la política y los rumores de romance

El sábado por la tarde, Mariana Brey le realizó una entrevista al presidente Javier Milei, que se emitió esta mañana en el programa de Telefe A la Barbarossa. Antes de poner el material al aire, la periodista habló del detrás de escena del encuentro, criticó a quienes señalaron un supuesto romance entre ellos y respondió sin vueltas cuando le preguntaron por qué, con una trayectoria en el mundo del espectáculo, su interés actual por el primer mandatario y la política. “Hace dos o tres años que estoy tal vez más interesada y más comprometida ”, explicó.

El detrás de escena del encuentro

Mariana Brey en A la Barbarossa Captura de video

Barbarossa abrió el programa con el anuncio de la entrevista exclusiva y la periodista contó que vivió la previa sin miedo, pero “con cierta ansiedad y nervios” y que la charla fue el sábado a las cuatro y media de la tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Invitada al programa, Carla Czudnowsky quiso saber cómo gestionó la nota y Brey contó que se trató de un proceso largo.

“¿Vos la venías buscando?”, consultó entonces la conductora. “Desde febrero, más o menos. En ese momento empecé mi año laboral con todo: con este programa, con Telefe, con Neura y con mi nuevo programa en C5N conduciendo Indomables, los fines de semana. Entonces dije: ´Es probable que la pueda llegar a conseguir´. Me parece que es una nota que cualquier periodista que se dedica a cualquier rubro -no necesitás ser un periodista especializado en política- quiere hacer”, repasó.

Sobre quiénes estaban en el lugar, además de la producción de Telefe, Brey mencionó a Javier Lanari, la mano derecha de Manuel Adorni, y la secretaria de Karina Milei. También repasó que para tomar había agua y té. “Comida nada”, sentenció, aunque de inmediato explicó que “el Presidente es de comer muchas cosas dulces”. “No comió ahí -aclaró-, no en el momento de la nota, pero sí había ahí muchos chocolates”. Brey contó también que después del encuentro, que duró aproximadamente una hora y cuarenta minutos , cuando terminó la nota, Milei se fue a Olivos para estar con sus perros.

Un pedido especial que el Presidente aceptó

Javier Milei y Mariana Brey durante la entrevista que se realizó en la Casa Rosada. La periodista eligió un vestido blanco para la ocasión Telefé

Brey destacó que la charla se haya realizado en el Salón Blanco , un lugar, según describió, muy brillante. La referencia hizo alusión al problema de fotofobia que el propio mandatario explicó que padece.

“Quiero destacar esto porque al Presidente le cuesta mucho dar entrevistas en ese espacio. Si bien es hermoso, se ve divino y se luce un montón televisivamente, está lleno de espejos, tiene mucha luz y mucho dorado. Este contraste de luces con lo blanco, los espejos y lo dorado generan un contraste que de verdad cuando pasa un determinado tiempo para la vista es un poco molesto”, aclaró. “Él tiene fotofobia, entonces no es el lugar preferido para hacer este tipo de entrevistas porque le puede generar esta incomodidad. Así y todo, accedieron todos, el Presidente incluido, a poder hacerla en este lugar porque es mucho más lindo”, completó y sumó que hacerlo en ese lugar fue parte de la negociación.

Brey, la elegida de Milei

“¿Por qué crees que te eligió como la periodista a la que le iba a dar la nota?”, volvió al ruedo Czudnowsky. “Yo se lo pregunto en la nota, pero te lo digo desde mi punto de vista: creo que tiene que ver con que él me ve como una persona honesta , que soy muy imparcial, digo lo que realmente pienso, no soy una periodista que instale fake news ni estoy queriéndolo ensuciar. Y si tengo que criticar, lo critico, pero no lo hago para generar ningún tipo de daño. Creo que eso es lo que él valora de mi ejercicio como periodista”, analizó.

En ese momento, la conductora del programa quiso saber el motivo del interés de la periodista puntualmente por el libertario. “¿Y por qué lo elegiste a Milei y no a otro presidente?”, disparó. “Es el Presidente que tenemos actualmente y yo recién hace dos o tres años que estoy tal vez más interesada y más comprometida. Y tiene que ver con esta realidad actual respecto a mi presente profesional, donde puedo ejercer este rol en distintos espacios, y me pareció que era la oportunidad. La verdad es que en otro momento de mi carrera no iba en busca de este tipo de notas”, completó.

Los rumores de un supuesto romance con el Presidente

En medio de la separación entre Yuyito González y Javier Milei, surgieron rumores de un posible romance entre el Presidente y la periodista. Ella lo negó de forma rotunda Collage

En medio del ida y vuelta entre Brey, Barbarossa y el resto de los panelistas, Analía Franchín pidió la palabra. “Voy a preguntar y decir algo polémico”, anunció y le consultó si habló con el Presidente de los rumores sobre un posible romance que surgieron luego de la entrevista que Alejandro Fantino le hizo en Neura hace unas semanas y en la que ella participó. “No, no le pregunté”, reaccionó. “No me parecía atinado porque no es necesario y además, voy a ser absolutamente sincera, yo no hablé de esto más que en los programas de televisión porque me vinieron a buscar a la puerta. Fue algo que maliciosamente se instaló porque no tiene de dónde agarrarse”, completó, y resaltó que fue una reacción machista y que esos comentarios partieron de mujeres.

Tras aclarar que con Brey tiene muy buena relación, Czudnowsky aprovechó para compartir un rumor que le llegó. “Me decían ´preguntale cómo se gestó la entrevista, si ella chateaba o no con el Presidente de noche, porque esta entrevista se selló así´”, repitió. Luego, aclaró que el foco de las preguntas estaba puesto en la relación personal de ella con el Presidente, más allá de los rumores de romance. “Te voy a desasnar -no a vos, a los que dicen esas cosas-: yo la nota la termino de cerrar con Karina Milei. Es ella con quien termino de definir. Por eso digo: quienes piensan lo que dice Carla, ya tienen la respuesta”, añadió, tajante.

Más adelante, tildó al rumor de “mentiroso” y aseguró que no le dio importancia. “Traté de elevar el tema de discusión con respecto a ese tipo de comentarios porque plantear que una persona puede conseguir una entrevista o un mérito profesional por una atracción física o una cosa de seducción nos pasa solamente a las mujeres. Y eso es lamentable”.