Mariana Fabbiani compartió pantalla con Raúl Portal en el programa PNP (Perdona nuestros pecados) y además estuvo en pareja con Gastón, el hijo. En las últimas horas, recordó a su exsuegro y colega con un sentido mensaje Crédito: Instagram

15 de octubre de 2020 • 10:16

Rául Portal falleció este miércoles 14 de octubre a los 81 años, tras el deterioro de su salud por secuelas de accidentes cerebrovasculares y una neumonía bilateral que padeció durante los últimos meses. Al conocerse la triste noticia, Mariana Fabbiani despidió al conductor con un sentido posteo en su cuenta de Instagram.

Recordemos que Fabbiani estuvo en pareja durante más de una década con Gastón Portal, el hijo del conductor, quien además fue el productor del programa PNP (Perdona nuestros pecados) y de El ojo crítico, dos ciclos de eltrece que forman parte de la trayectoria de la conductora.

Tras nueve años de noviazgo, dieron el "sí, quiero" en 2003, pero en 2005 anunciaron su separación oficial. En honor a sus inicios en el mundo televisivo y a todos los momentos compartidos con la familia Portal, Fabbiani publicó dos fotos retro donde se la ve tentada de la risa en PNP junto a quien por ese entonces era su suegro.

"Gracias por tantas risas Rá. Siempre estarás en mi corazón. Buen viaje", escribió, con emojis de corazones y de manos juntas en forma de rezo. Esta no es la primera vez que la conductora comparte postales vintage junto a Portal: en más de una oportunidad, recordó algunos de los programas que condujo en eltrece a lo largo de los 26 años que lleva en la pantalla.

Por su parte, el hijo del conductor también le dedicó emotivas palabras a su padre con una foto de su infancia en Twitter: "Chau, viejo. Me tocó un padre único que entendió que para un hijo no hay nada mejor que tener un viejo niño. Gracias por eso y por haberme dedicado tanto tiempo de tu estrambótica vida. Andá tranquilo a seguir haciendo quilombo a ese lugar en el que no creo pero es una buena idea".