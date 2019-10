Mariana Fabbiani tuvo un cruce con Ricardo Canaletti por la "legítima defensa" Crédito: Capturas de TV

Mariana Fabbiani protagonizó un tenso cruce con Ricardo Canaletti en su programa, El diario de Mariana, cuando charlaban sobre un caso de inseguridad. El hecho en cuestión era un robo, en donde la víctima se defendió y le disparó a los delincuentes: uno murió en el acto y el otro resultó herido en una pierna. La conductora preguntó si cabía la posibilidad de la "legítima defensa de los asaltantes". Esto despertó la indignación del periodista, quien inmediatamente la contradijo y sentenció: "La única víctima es el asaltado".

Ayer se viralizó el video de un hombre de 47 años que escuchó un disparo cuando estaba en su casa. Miró por la ventana y se dio cuenta que estaban intentando robarle el auto a su sobrino. En ese momento tomó un arma y comenzó a dispararle a los delincuentes. Finalmente, hirió a dos: uno de 17 años, quien murió a los pocos minutos, y otro de 18, quien fue baleado en la pierna derecha y trasladado al hospital más cercano. Este fue el hecho que generó la discusión entre Fabbiani y Canaletti.

"No entiendo bien cómo encuadrar esta situación. Es muy difícil analizar todo esto porque, en todo caso, es legítima defensa de los delincuentes, que estaban siendo...", dijo la conductora, quien hizo una pausa y no completó la frase. Todos los panelistas entendieron que estaba defendiendo a los asaltantes poniéndose de su lado por haber sido baleados. Rápidamente, el periodista la interrumpió: "Hay una sola víctima, o dos: el asaltado y, si le dispararon, el tío también lo es. Los delincuentes no son víctimas de nada".

Fabbiani se puso seria y le aclaró: "Pero yo no estoy diciendo que los asaltantes fueron víctimas". "¿Cómo que no?", le repreguntó Canaletti. Con cierta molestia, la conductora le insistió: "No, lo que yo estoy diciendo es si es legítima defensa o no, cuando están huyendo y les disparan, hay una polémica, es un terreno gris".

El periodista se mantuvo de brazos cruzados durante el intercambio y reafirmó su parecer: "Los disparos fueron respuesta a una agresión y está tratando de defender sus derechos, que en este caso es la propiedad del auto y la integridad física de su sobrino porque fue agredido con un disparo". Y continuó: "Si tiene el arma en condiciones y demás, está en su derecho".

El cruce entre ambos por la pantalla del eltrece generó que la presentadora se convierta en tendencia en Twitter, debido a la gran cantidad de comentarios criticando sus dichos.

