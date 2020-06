La abogada Mariana Gallego, mujer de Mauricio D'Alessandro, tiene coronavirus

Hace poco el abogado había manifestado su malestar por no poder estar cerca de su madre Crédito: Instagram

Los casos de Covid-19 siguen apareciendo en el mundo de la farándula. La abogada Mariana Gallego, pareja del también abogado Mauricio D´Alessandro, tiene coronavirus. "Positivo, yo, negativo, Mauri. Estoy perfecta, no tengo ningún síntoma. Me avivé por una fresia que no olí y me fui corriendo a hacer el test y sí, efectivamente", contó Gallego a LA NACION.

Además la mediática dialogó con Los ángeles de la mañana, donde dio más detalles. "Por recomendación de mi médico, me di la vacuna de la gripe y si bien ya me habían dicho que podía experimentar síntomas de gripe, ni bien sentí una picazón en la garganta me hice el test. Yo soy un poco hipocondríaca, me lo hice por eso y resultó positivo", reveló y agregó: "La semana pasada fui a un supermercado grande, capaz ahí. Lo que puedo decir es que no siento nada de aromas y me dieron una cucharada de vinagre que para mí fue como agua. Sacando eso, yo me siento bárbara".

Sobre cómo está haciendo la cuarentena dentro de casa, ya que su marido no tiene el virus, Gallego detalló: "Él duerme en el cuarto de huéspedes y después tratamos de no estar cerca. Comemos uno en cada punta de la barra, que es bastante larga, y tomamos todas las precauciones". La abogada ahora tiene que esperar 15 días para repetir el test y ver si sigue dando positivo.

Recordemos que meses atrás, D´Alessandro se había lamentado por no poder estar cerca de su madre, de 95 años, por las medidas de aislamiento preventivo, social y obligatorio, tomadas por el Gobierno para evitar la propagación del este virus.

"Igual está dentro de las excepciones del decreto, uno puede ir a ver a personas mayores que lo necesiten, pero trato de moverme lo menos posible para protegerla a ella también. Prefiero no ser egoísta en estos momentos", había contado en marzo pasado. Y sumaba, sobre cómo estaba su madre en ese entonces: "Me duele verla preocupada. Ella es muy tranquila, sumamente paciente. Lee todos los diarios y está muy informada. Ella vive en un edificio asistido. Son departamentos que tienen un control permanente de médicos que los visitan y controlan a diario. Ella duerme sola, tiene su cocina y baño. Hay hasta peluquería".

En tiempos donde los contagios se están multiplicando, los casos de coronavirus en el mundo del espectáculo también lo hacen. En los últimos días aparecieron cinco contagiados en el programa de telefe El precio justo -entre ellos la conductora del ciclo Lizy Tagliaini-, y ayer confirmaron un caso en la productora de Marcelo Tinelli. Algo parecido está sucediendo en la política: María Eugenia Vidal, entre otras figuras de Juntos por el cambio, y Martín Insaurralde fueron diagnosticados con el virus.