Wanda Nara le hizo un lujoso regalo de más de US$3000 a su fan Mariano de la Canal

Mariano de la Canal mostró en su cuenta de Instagram el lujoso regalo que le hizo Wanda Nara. La famosa se lo había prometido cuando se cruzaron en la Argentina y cumplió su palabra.

“Gracias Wanda Nara por este regalito”, escribió el famoso en una historia que compartió en la plataforma, junto con una foto donde se lo ve posando con una elegante cartera de Christian Dior.

La historia de Mariano De La Canal agradeciéndole a Wanda Nara Instagram @marianodelacanal

Más allá de la imagen, el fan de Wanda también contó el trasfondo que tuvo el obsequio. “Cuando Wanda vino a Buenos Aires me la crucé y me dijo que me iba a mandar un regalito para Navidad”, comenzó explicando en diálogo con Pronto. Sin embargo, también aseguró que con el correr de los días se desilusionó y pensó que nada iba a llegar hasta que se encontró con el presente.

Además de la alegría porque la modelo se acordó de él y cumplió su promesa, de la Canal quedó sorprendido por el precio del regalo y contó que no sabe qué hará con él: “No lo puedo creer: es una cartera que vale más de US$3000 y no sé si quedármela o venderla”.

Hasta el momento, no hubo ninguna expresión de los protagonistas posterior a la historia antes mencionada. Aunque el famoso no dio a conocer si Wanda le mandó un mensaje luego de su agradecimiento, al menos sí se sabe que ninguno volvió a referirse al tema públicamente.

Hace algunas semanas, en una entrevista mano a mano que le concedió a LA NACION, De La Canal había hablado de su relación con Wanda y del escándalo mediático que vivió con Mauro Icardi y la China Suárez.

Mariano De La Canal le agradeció a Wanda Nara por su costoso regalo (Archivo)

Además de asegurar que se mandan mensajes “bastante seguido”, no dudó en opinar sobre la infidelidad que sufrió la empresaria: “De los cuernos no se salva nadie. Pero ella sabe capitalizar todo para su juego, es muy inteligente, demasiado astuta. Está sufriendo, claro, pero lo capitaliza”.

“Ella genera un reality de su vida y lo puede hacer porque tiene luz, ángel; la gente la quiere”, cerró elogiando a la famosa.

Los likes de Wanda Nara que desataron un nuevo escándalo

Durante los últimos días, la empresaria fue protagonista de un nuevo escándalo en su vida personal. Todo ocurrió porque le puso likes a varios posteos viejos de Bautista Bello, el novio de Sofía “Jujuy” Jiménez.

Luego de la polémica y cobertura mediática que consiguió el tema, la protagonista salió a negar la situación. “¡Mentira! Apenas leí eso le escribí a Sofi porque tenemos la mejor y porque prefiero aclarar siempre”, respondió ante la consulta de un seguidor sobre si efectivamente había reaccionado a las publicaciones del polista.

Sofía Jujuy Jiménez en Punta del Este y su novio Bautista Bello . MRodriguez

Luego, la propia Jiménez corroboró esta versión y compartió una captura de pantalla de los mensajes que había cruzado con la empresaria. “Sofi, rarísimo los likes porque no lo conozco a tu novio ni los puse. Pero te lo quería decir, te mando un beso enorme”, le escribió Wanda a la modelo. Lejos de cualquier enojo, la respuesta fue con buena onda y ambas dieron el tema por terminado.