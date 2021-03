Marina Calabró explicó por qué sus diferencias con Mirtha Legrand son “irreconciliables”

A días de debutar en TV Nostra junto a Jorge Rial, Marina Calabró charló con Los ángeles de la mañana y habló de todo: sus diferencias con Mirtha Legrand , su inesperada amistad con Silvia Süller y sus peleas con Iliana luego de que su excuñados, Fabián Rossi, quedara involucrado en la causa conocida como La ruta del dinero K.

“Yo ya sé que es irreconciliable mi relación con Mirtha, que no hay manera. Hace años que no me invitan a la mesa”, comentó este mediodía en el ciclo de eltrece. Lo que no se sabía es que su mala relación no sólo involucra a la conductora sino a toda su familia. “Juana también me detesta. Lo que le molestó fue que yo dijera que estaba dispuesta a quedarse con el programa de su abuela pero lo dijo ella, no yo. Y Marcela Tinayre también me odia, arriba de todas. Cuando hacíamos Confrontados decía que tenía una fijación con su familia y nos cortaba el rostro. Con Nacho me llevo mejorcito”, señaló.

Los idas y vueltas con la familia de la diva de los almuerzos no es ninguna novedad, lo que sí sorprendió a todo el panel de LAM fue su vínculo con Silvia Süller, con quien la vieron en el día de ayer tomando un café . “Somos amigas, nos juntamos una vez cada 15 días a chusmear, tomar café. Suller es divertida, cariñosa. En general nos juntamos los viernes, viernes por medio pero como la semana pasada no pude, nos encontramos ayer”, explicó.

Tras asegurar que Silvia está muy bien, habló de cómo está la relación con sus hijos. “Ella siempre es nostálgica y tiene esas cuestiones no resueltas con sus hijos pero, más allá de eso, la veo con muchas ganas de laburar. Está en contacto con sus nietos, tiene adoración por ellos aunque le gustaría tener más cercanía”, expresó.

Con quien también suele tener varios roces Marina es con su hermana Iliana. De hecho, la panelista de Lanata sin filtro aprovechó el aire para tirarle un nuevo palito. “Iliana es bastante caradura. Me entero por los medios que va a hacer un programa en NET, no me contó nada y después se enoja cuando yo no le cuento algo”, disparó a modo de crítica.

Su comentario dio pie para que Ángel De Brito le preguntara por Fabián Rossi y la causa por la que se lo condenó. “Nos cayó una bomba en el living de casa. En mi caso, tuve diferencias con Iliana y mi crítica fue que tenía que hablar menos para cuidarla a ella pero tampoco podía defender lo indefendible. Yo era ajena a todo lo que se estaba diciendo. Hasta hoy pago el precio de los que piensan que traicioné a mi sangre. Yo me entero de la investigación por (Jorge) Rial que se cruzó con Lanata en un restaurante y le dijo: ‘prepará material de Rossi’ y él me lo contó. Después de que salió al aire la investigación me llamó Lanata y me dijo que si tenía alguna duda podíamos charlarlo. Él me quiso transmitir que era como lo contaban, que no era una puesta televisiva”, recordó.

Inmediatamente, la conductora reveló cómo es la relación de la familia con Rossi en la actualidad. “Los chicos tienen relación con su padre. Nico vive en Brasil (el padre no estuvo para su casamiento) y Tifi acá, pero tiene un excelente vínculo. Iliana no tiene relación ni telefónica y yo tampoco hablo desde 2013. En mi caso, la desilusión fue doble porque había un afecto. Él siempre fue un amor con mi familia”, confesó.

