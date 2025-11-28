LA NACION

Martín Fierro de Cable 2025: los mejores looks de la alfombra roja

Las figuras de la televisión paga desfilaron por la red carpet del salón Goldencenter, en Parque Norte; los brillos y las transparencias fueron los grandes protagonistas de la noche

Débora Plager, muy elegante
Débora Plager, ganadora por su labor en +Info Tarde y +Periodismo de LN+, deslumbró con un vestido de Laurencio Adot. La conductora acompañó su propuesta con aros argollas baguettes y ⁠una pulsera esclava de Jean Pierre Joyeros. “Siempre estar ternada es un placer”, dijo antes de alzarse con el Martín Fierro
Nominada por su ciclo Planeta Urbano, Pía Slapka impactó con un diseño con escote corazón de Joti Harriague. La modelo y conductora llevó accesorios en color plata y peinó su cabello recogido en un rodete bien tirante para cederle todo el protagonismo a su vestido
Una blusa de lentejuelas y una pollera plisada de raso fueron los elegidos por Susana Roccasalvo para esta ocasión. Su cinturón en forma de flor sumó elegancia a su look
Natalia Antolín fue la encargada de vestir a Luciana Geuna. La periodista, nominada como Mejor Labor Periodística por su programa Verdad Consecuencia, optó por un diseño de encaje negro con detalles de plumas en sus mangas. Llegó acompañada de su hija Jacinta
Franco Mercuriali, de la señal TN, combinó un traje gris con camisa blanca y corbata negra
Pilar Smith apostó por un modelo bicolor en fucsia y colorado. La periodista y miembro de Aptra llevó un clutch a tono con su escote
Lucila Trujillo lució su pancita de embarazada con un modelo al cuerpo de Natalia Antolín
El equipo de TN Deportivo posó con looks engamados. ¿La consigna? No llevar corbata
Melina Fleiderman se animó a las estampas con este diseño multicolor. "Me puse un anillo que era de mi abuela como cábala", dijo la periodista en la red carpet
Mercedes Cordero, nominada en la terna Labor Conducción Femenina por su ciclo Vamos las chicas, combinó un corset de raso con una falda de plumas
Silvina Scheffler también dijo presente en esta noche de gala. La ex Gran Hermano se llevó todas las miradas con un vestido que combinó tul y lentejuelas de colores. Un lazo en color champagne brillante realzó aún más la propuesta
Ornella French, ganadora como Revelación por Emprendi2, posó súper divertida con un vestido que se destacó por su vaporosa falda de tul y un escote profundo. La conductora y productora complementó su outfit con unas sandalias con tira de strass
A tono con el premio, Yanina Vázquez -del programa Emprendi2 de Ciudad Magazine- lució un vestido irregular con sobrefalda de seda de Mariana Estrada
Junto a sus colegas de C5N, Diana Deglauy se sumó a la tendencia de mostrar la ropa interior con un modelo de tul bordado
Las telas plisadas y metalizadas fueron las grandes protagonistas de la noche
