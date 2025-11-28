Martín Fierro de Cable 2025: los mejores looks de la alfombra roja

Débora Plager, ganadora por su labor en +Info Tarde y +Periodismo de LN+, deslumbró con un vestido de Laurencio Adot. La conductora acompañó su propuesta con aros argollas baguettes y ⁠una pulsera esclava de Jean Pierre Joyeros. “Siempre estar ternada es un placer”, dijo antes de alzarse con el Martín Fierro

Prensa Aptra