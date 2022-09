Martín Fierro a la Radio 2022: menú, invitados, polémicas, perlitas y todo lo que tenés que saber

escuchar

Con una ceremonia atípica y una gran cantidad de nominados, este sábado por la noche regresa la entrega de los Martín Fierro a la Radio. Luego de tres años de ausencia, la quinta gala exclusiva de la radiofonía nacional se distinguirá por varios motivos: se entregarán los premios correspondientes a la labor de las temporadas 2019, 2020 y 2021 y en las categorías más importantes, los nombres no se repiten; se recordará a Magdalena Ruiz Guiñazú y Cacho Fontana , dos de las figuras más queridas y destacadas del medio ya fallecidas; y la fiesta se coronará con no uno sino tres Martín Fierro de Oro .

Todo este despliegue promete una ceremonia llena de figuras reconocidas, sobre todo por su alto perfil a la hora de opinar. La multiplicación de nominaciones, en ese sentido, anticipa al mismo tiempo la posibilidad de un intercambio fuerte de ideas en el caso de que algunas de estas personalidades se conviertan en ganadores. La tendencia actual de la AM viene registrando un liderazgo sostenido de Mitre, cuyos conductores suelen tener un discurso crítico hacia el Gobierno, aunque desde la salida de Marcelo Longobardi la ventaja en las mediciones de audiencia frente a sus competidores parece haberse reducido. A esto se suma el regreso a los primeros planos de Rivadavia, con figuras de perfil parecido en cuanto a línea editorial y varias nominaciones.

Fernando Bravo suena fuerte como candidato al Oro DIEGO SPIVACOW / AFV

Del otro lado aparece Radio Diez, bastante afirmada en el segundo lugar según los números de audiencia y mucho más cercana al actual oficialismo, a la que se suma la AM 750 con cifras nada desdeñables en ese sentido. Otra de las protagonistas de los últimos años de la AM es La Red, con una programación afirmada en las transmisiones (y opiniones) deportivas y en los temas de actualidad, sobre todo policiales. De los nombres históricos de la radio sobresale entre los nominados Fernando Bravo (Continental), mencionado desde hace tiempo como candidato a uno de los Martín Fierro de Oro.

Ese protagonismo de la AM aparece de un modo casi excluyente para la ceremonia de este sábado y deja en un visible segundo plano a las FM, cuya presencia en las nominaciones también se apoya fuertemente en el nombre de sus conductores estrella . ¿Será una ceremonia en la que se hable más de política que del reconocimiento a los méritos de los rubros específicos de la actividad radiofónica, como locución, operación técnica, musicalización y servicios informativos? Muchos se hacen esa pregunta.

La cita

El lugar elegido por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) para el gran regreso de la noche más importante de la radio, que incluirá cena, fue el Goldencenter de Parque Norte. Hasta allí irán los 500 invitados que se repartirán un total de 63 estatuillas, entre los 17 galardones que se otorgarán por cada año y los siete premios unificados.

Aptra decidió este año agasajar a los trabajadores de la radio con un menú para todos los gustos: de entrada habrá fonduta de quesos, tortellini frito y mermelada de tomates reliquia, mientras que de plato principal se servirá vacío braseado con hinojos confitados, laminado de boniato y salsa de cabernet ahumado. La comida finalizará con un postre trío de texturas de chocolate y salsa de maracuyá, y en el epílogo de la noche los invitados disfrutarán de café, variedad de tés y petit fours. Para quienes son vegetarianos o celíacos habrá un menú especial.

Este sábado, a partir de las 20, se celebra la entrega de los galardones que distinguen a lo mejor de la producción radial de los últimos tres años Archivo

La transmisión en vivo, por su parte, arrancará a las 20 y estará a cargo de IP Noticias, la señal televisiva de noticias del Grupo Octubre que se encuentra en el canal 17 de Telecentro, en el 24 de Flow, en el 24.5 de la TDA y en los canales 721 y 1721 de DirecTV. Una hora antes de que comience la ceremonia, el público podrá disfrutar de la llegada de los protagonistas, de la alfombra roja y de las clásicas entrevistas de la previa de la mano de Juani Velcoff, Paula D’Ambrosio y Nequi Galotti. Durante toda la noche, Canal 9 ofrecerá flashes a lo largo de su programación de los momentos más destacados de la particular entrega.

A las 20, Luis Ventura, presidente de Aptra, dará comienzo al festejo con el ya clásico discurso institucional de apertura. Luego, Teté Coustarot -la figura elegida para comandar la ceremonia- animará el segmento correspondiente a los premios de 2019. La conductora de La hora exacta y ¡Qué noche, Teté! ya estuvo al frente de este evento junto a Guillermo López en 2016, A las 21.15, Nara Ferragut y Nicolás Artusi darán comienzo al segmento dedicado al 2020, mientras que Pía Slapka y Maxi Legnani harán lo propio con la temporada 2021. Sobre el final de la noche, Coustarot volverá a escena para entregar los Martín Fierro de Oro, tres en total, uno por cada año .

Tete Coustarot es la encargada de llevar adelante la ceremonia Archivo

La fiesta del éter

En los dos años que no pudo realizarse la entrega de premios por la pandemia, Aptra vio una oportunidad para hacer una gran convocatoria y que nadie se quede afuera de la gran fiesta de la radio: decidió no solo entregar en una sola ceremonia las estatuillas de los tres años sino que, además, en las categorías destacadas los nombres de los nominados no se repiten . Así, por ejemplo, en el rubro “Programa periodístico matutino diario de primera mañana” hay tres ternas, una por año, y nueve nominados distintos. De esta forma, la entidad no solo se asegura que cada año el ganador sea distinto sino que, además, evita que una misma persona suba dos veces al escenario.

La premisa de no repetir regirá tanto para los programas periodísticos diarios -divididos en primera mañana, segunda mañana y vespertino/nocturno- y semanal como para los servicios periodísticos, los envíos de interés general, los programas musicales, los deportivos y las labores periodísticas, de locución, comentarista, relator y conducción. En cambio, en el caso de las categorías de labor humorística, producción, operación, movileros y musicalizadores hay una sola terna para los tres años que contempla la ceremonia. Por último, la organización optó este año por simplificar las categorías: borró la división entre AM y FM y dejó afuera los premios para los columnistas de política y economía, policiales y judiciales, de espectáculos y de temas médicos .

Magdalena, feliz con su Martín Fierro a mejor labor periodística femenina en radio en la última ceremonia que se celebró prensa Telefé

En cuanto a los homenajes, además de recordar a los trabajadores de la radio que ya no están, Aptra decidió destacar la figura de dos históricos conductores y periodistas que murieron en 2022: Magdalena Ruiz Guiñazú y Cacho Fontana.

Ausencias anunciadas y posibles polémicas

Este sábado volverán a reunirse las principales voces de la radiofonía argentina. Sin embargo, habrá una que brillará por su ausencia: Marcelo Longobardi. El actual conductor de Longobardi por CNN Radio fue nominado en el rubro a mejor programa periodístico matutino diario por su labor desempeñada al frente del ciclo Cada mañana (Radio Mitre) en 2019 y a mejor labor periodística por su trabajo al año siguiente por la misma señal, de la cual se desvinculó posteriormente. En su espacio radial, el periodista explicó que no se siente cómodo con dos nominaciones y dos posibles premios por su trabajo en una señal de la cual se desvinculó y no en los mejores términos.

Marcelo Longobardi Rodrigo Néspolo - LA NACION

Además de la ausencia de Longobardi, las miradas estarán puestas en el posible cruce de dos figuras destacadas del ambiente: Andy Kusnetzoff y Eduardo Feinmann. Es que el conductor de Perros de la Calle, por Radio Urbana, y su colega de Alguien tiene que decirlo, por Radio Rivadavia, no solo compiten en la terna al mejor periodístico matutino diario de segunda mañana por el año 2021, sino que, además, dejaron bien en claro en distintas notas televisivas esta semana que tienen posturas diametralmente opuestas.

Un poco de historia

Novaresio, dueño del Oro en 2016

Si bien la primera entrega de los Martín Fierro se realizó en 1959 y los galardones a la producción radial se incorporaron en 1967, el éter tuvo su propia ceremonia recién en 2015, cuando Luis Ventura fue elegido presidente de Aptra y decidió que cada medio debía tener su festejo. Además, a partir de ese año también se comenzaron a entregar los Martín Fierro de Oro exclusivos para la radio. Así, Cada mañana, el programa que Marcelo Longobardi hacía en Radio Mitre, se coronó por la temporada 2015; por la temporada 2016 el mayor premio fue para el ciclo Novaresio 910; por el año 2017 se alzó con el galardón Perros de la calle, de Andy Kuznetsoff y Elizabeth Vernaci ganó como locutora y conductora por el año 2018.