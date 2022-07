Elizabeth Vernaci imitó a Viviana Canosa y echó a Ofelia Fernández del estudio: “Te voy a pedir que te retires”

Ofelia Fernández fue invitada este sábado a una nueva emisión de Sobredosis de TV (C5N), el programa que conducen Juan di Natale y Elizabeth “La Negra” Vernaci. Durante la emisión, la locutora aprovechó la presencia de la legisladora porteña para hacer una de sus imitaciones de Viviana Canosa.

La conductora de A24 es una de las voces más críticas contra la joven política de 22 años que forma parte del Frente de Todos. Recientemente, en una de los duros editoriales con los que abre su ciclo, Viviana con vos, la volvió a cruzar y hasta le puso un curioso apodo, “Miss Mondongo”. Además, la describió: “Le encanta escandalizar y lo hace a propósito, y le sale bastante bien”.

La Negra Vernaci imitó a Viviana Canosa y echó a Ofelia Fernández del estudio

Consciente del enfrentamiento entre ambas, luego de mostrar un informe que resume todas las apariciones mediáticas de Ofelia, Vernaci decidió utilizar unos minutos del programa para personificar a Canosa y generó carcajadas al echar del estudio a la invitada.

Mirando a cámara, la conductora pidió la música característica y comenzó con su imitación. “¿Sabés qué, Ofelia? Te estuve escuchando, mamu, te estuve escuchando. Sos tan violenta, chiquita, tan violenta. Te escucho, ¿sabés qué? Y me siento ultrajada, seguramente vos también en tu casa”, sostuvo con los ojos fijos en los espectadores. “Me siento abusada. Ponchame a mí constantemente. Me siento abusada por vos y por tu violencia. ¿Y sabés qué, Ofelia? Yo no te puedo respetar porque me da asco, asco, asco, ¿sabés qué? Tu pañuelo verde”, agregó.

Una vez más, la Negra Vernaci imitó a Viviana Canosa (Foto: Archivo)

“Me da asco tu comunismo, Ofelia, porque sos comunista, Ofelia. ¿Sabés qué me da asco? Tus abortos venezolanos. Dejá de abortar, Ofelia, dejá de abortar”, insistió Vernaci impostando el tono de voz de Canosa. “Ofelia es un nombre iraní, ¿no? Vos sos de Irán, ¿no es cierto? Sí, sos comunista de Irán, lo sabíamos, sos comunista de Irán. Claro que sí, nos dimos cuenta”, dijo mientras la legisladora porteña se tapaba la cara de risa.

Para sorpresa de todos, incluso de la propia Ofelia, la Negra fue aún más lejos y echó a la invitada del estudio. “¿Sabés qué, mi amor? Yo no te respeto y por respeto te voy a pedir que te retires. Por favor, retirate. Sí, y que te depiles también, ¿eh? Ponchame a mí con la cara de alegría que pongo cuando se retira”, sostuvo. Y mientras la política kirchnerista se retiraba del lugar, cerró: “Eso es lo que hay que hacer con esta gente. Eso es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que lograr. Me da violencia esta comunista abortera llena de pelos, asco me dan. Soy divina”.

Hace algunos meses, en Socios del Espectáculo (eltrece) se encargaron de compilar las frases más picantes de Vernaci en sus imitaciones de Canosa, algo que se volvió una tradición en el programa de radio de la locutora. “Voy a poner a mis abogados a mandar cartas documento. Todo lo que digan de mí, voy a mandar carta documento. Me cansé. Yo puedo decir lo que quiera, lo que se me ocurra. Porque soy limpia, porque me lavo la cachu... porque me la depilo, porque soy una persona de bien”, dijo la Negra impostando la voz de su colega.

Las imitaciones de la Negra Vernaci a en la radio

“Cualquiera que se atreva conmigo, ojo, papu, eh. Forr... Ojo conmigo, eh. Porque yo soy libre, no como ustedes. Y esta que tengo acá también es libre. Como el sol cuando amanece, ella es libre de elegir todo lo que quiera. De que le entren todos los políticos de cualquier lugar que sean. Porque soy limpia, porque trabajo, porque me depilo. Por eso tengo derechos”, se escucha decir a la conductora en otro fragmento en tono de humor.