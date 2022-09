Martín Fierro de la Radio: con nominaciones para todos, Aptra quiere que no falte nadie en su fiesta

escuchar

El reparto de nominaciones al Martín Fierro de Radio que acaba de conocerse lleva a su máxima expresión uno de los significados más importantes que tiene este premio para sus organizadores. El Martín Fierro no es el único reconocimiento al mérito en las distintas dimensiones del mundo del espectáculo audiovisual que existe en la Argentina, pero la comunidad artística local lo reconoce como el más representativo de todos.

Con ese espíritu, Aptra siempre procuró que las candidaturas a todos sus premios tuviesen el mayor alcance posible, de manera tal de que no quede afuera ninguno de los nombres importantes del medio. Al no faltar nadie, cada ceremonia de entrega se transforma de hecho en la gran reunión anual que congrega a todas las figuras del medio. Aptra se asegura de esa manera una valoración permanente como gran anfitriona de la única gran fiesta anual del espectáculo; nada les gusta más a los organizadores del Martín Fierro que la manifestación de ese poder de convocatoria .

Para cumplir esta vez ese objetivo, Aptra aplicó un criterio llamativo. Del anuncio conjunto de los candidatos de los últimos tres años (que se entregarán en una sola fiesta, el 1° de octubre) se desprende la idea de que en la radio argentina directamente no existe la idea de continuidad, al menos en lo que tiene que ver con los méritos. Desde esta mirada, los años de pandemia resultaron para la radio en la Argentina los más variados y dispersos de los últimos años en cuanto al lucimiento de sus figuras más destacadas.

Andy Kusnetzoff, el último ganador del Martín Fierro de Oro para la radio, está nuevamente nominado al premio Gerardo Viercovich

Dentro de aquellos rubros en los que pesan más que nada los nombres, ningún nominado aparece más de una vez. Los candidatos de 2019 son completamente distintos a los de 2020 y 2021, como si hubiese un mandato velado y estricto para los votantes de no repetir en cada categoría la mención del año anterior y conformar en todos los casos ternas completamente nuevas y distintas .

La fórmula se aplica a las categorías más importantes del premio, sobre todo en el caso de los programas periodísticos (matutinos y vespertinos) y de interés general (diario y semanal). Todos ellos están identificados tanto por el título como por el nombre de su conductor. Esa lista incluye a algunos de los grandes protagonistas que tiene hoy la radio, nombres de alto perfil y destacada trayectoria que en buena medida también cuentan hoy con una presencia televisiva destacada. Quienes no están incluidos allí aparecen, en tanto, en otro rubro que responde a criterios similares, labor de conducción. Sumando ambos grupos, no falta en el reparto ninguna de las caras famosas de la radio.

La misma regla se extiende a la programación deportiva, en este caso dividida entre candidatos a mejor labor periodística, a mejor relator y a mejor comentarista, como para que también aquí cada figura relevante tenga sin excepción su propia candidatura, repartidos según el año y la categoría. Lo mismo pasa con los ciclos musicales y con los departamentos informativos, puntales estos últimos de la programación de las emisoras líderes.

Al incluirlos a todos, casi sin excepción, Aptra deja bien a la vista la intención de que no falte ninguno de los nombres destacados de la radio de hoy en la fiesta del reencuentro con el Martín Fierro, después de la larga y forzada pausa impuesta por la pandemia . Habrá en definitiva un ganador distinto (nombre, programa o emisora) por año en cada uno de estos rubros. Nadie subirá dos veces al escenario a recibir el premio.

Pero al mismo tiempo más de uno se preguntará por qué no se aplica ese mismo criterio en el caso de otras categorías, las más propias y específicas del quehacer radiofónico. Los humoristas, productores, operadores técnicos, movileros y musicalizadores nominados son los mismos para estos últimos tres años juzgados por Aptra. Aquí sí hay continuidad, y nombres mucho menos conocidos para el gran público.

En el regreso de los Martín Fierro de radio, finalmente, Aptra decidió algunos cambios en el cuadro de categorías nominadas respecto de otros años. Los programas vespertinos y nocturnos, que antes se premiaban por separado, ahora fueron agrupados en un solo y único rubro. Ya no existe como en anteriores temporadas una división tan precisa entre ciclos de AM y FM. Y también quedaron al margen los premios que hasta 2018 recibían los columnistas de política y economía, policiales y judiciales, de espectáculos y de temas médicos. No habrá esta vez Martín Fierro para ellos.