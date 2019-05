Martín Liberman se casa con la bailarina que conoció en "Bailando por un sueño"

Ana López fue su compañera de baile en 2014 y según el periodista su relación comenzó cuando ambos estaban separados hace un año y medio

Martín Liberman estuvo en 2014 en "Bailando por un sueño" y vivió todo lo que viven los famosos que pisan la pista: críticas, enfrentamientos y algunos elogios. Pero, además, el periodista protagonizó una polémica cuando comenzaron los rumores de un romance con su compañera de baile, Ana Laura López. Como él estaba casado con la madre de su único hijo, Marcela Greco, siempre se negó a hablar del tema. Más adelante, en 2016, fue nuevamente parte del "Bailando...", aunque esa vez participó junto con Greco, pero su participación fue muy corta. Ese mismo año se separó de quien fue su pareja por 16 años.

A cinco años de esos rumores, Liberman contó que se comprometió con López, su excompañera de baile, aunque aclaró que nunca vivió un romance con ella mientras estuvo casado. "En una coreografía, nuestro coach nos pone un beso. (...) Habíamos arreglado que nos iba a separar [Marcelo Tinelli], pero no lo hizo y el beso fue largo. A partir de ahí empezaron los rumores, pero yo estaba casado y ella vivía con su novio", dijo al programa Por si las moscas en La Once Diez / Radio de la Ciudad.

"Después de que nos eliminaron del 'Bailando...' no la vi más hasta que fui a ver cantar a Cristian Castro en el Hilton y ella era una de las bailarinas. Después del show la saludé, resultó que estábamos los dos separados. Estuve cuatro meses invitándola a tomar algo, pero no había caso", relató sobre su nueva historia de amor.

"Un día ella me escribió: ´Desapareciste´, y yo le contesté: ´Y sí, si no me das bola, desaparezco´. Entonces ese día nos encontramos y ya no nos separamos nunca más, hace ya un año y medio. Entiendo que da para pensar cualquier cosa, pero mis amigos saben que fue así", explicó. Por otra parte, contó cómo le pidió matrimonio: "Le ofrecí compromiso sin fecha. Me arrodillé con el anillo y le dije si se quería casar conmigo".

Además Liberman recordó su paso por el "Bailando...": "No entiendo qué fui a buscar la segunda vez. La primera estuvo bien. Llegué al público que quería llegar, cubrió mis expectativas y me dejó algo lindo porque mi mujer de hoy es quien era mi bailarina en ese momento".

Por otra lado, criticó a Tinelli y se quejó de las chicanas que recibía como cuando bromeaban con su pelo colorado y el mito de la mala suerte : "A mí me pagaban muy bien y la segunda vez que fui fue solo por plata porque me pagaban mucha plata. Pero después renuncié porque no había plata que pagara lo mal que la estaba pasando. Le dije a Marcelo que si él iba a mi casa yo lo iba a tratar bien, pero cuando estaba en su casa no me sentía bien tratado. (...) A mí el 'Bailando...' no me redituó en nada. No gané más plata ni tuve más laburo".