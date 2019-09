Martín Liberman se casa con su novia, la bailarina Ana Laura López

El periodista deportivo Martín Liberman se unirá en matrimonio con Ana Laura López, la mujer que fue su partenaire en el "Bailando por un sueño 2014" Crédito: Instagram

A Martín Liberman, su paso por el " Bailando por un sueño en el año 2014" le cambio la vida. Y es que, a partir de su participación en el certamen conducido por Marcelo Tinelli, después de una coreografía muy "hot "en la que se daban un beso, comenzaron los rumores de romance con la bailarina que lo acompañaba, Ana Laura López. Y cinco años después, ambos se preparan para convertirse en marido y mujer.

Al momento de conocerse con su actual novia, el periodista deportivo todavía se encontraba casado con Marcela Greco, con quien tiene un hijo, Blas, de 9 años. Por eso, tanto él como López negaron rotundamente las especulaciones, y explicaron que, aunque tenían buena onda, solo eran compañeros de trabajo.

Según cuentan, después del certamen de baile no se volvieron a ver, hasta que Liberman concurrió a un show de Cristian Castro, en donde López era una de las bailarinas que acompañaba al cantante. Una vez finalizado el show, él decidió ir a saludarla, y en ese momento se produjo un chispazo entre ellos.

"Resultó que estábamos los dos separados. Estuve cuatro meses invitándola a tomar algo, pero no había caso", contaba él en mayo de este año. "Un día ella me escribió: 'Desapareciste', y yo le contesté: 'Y sí, si no me das bola, desaparezco'. Entonces ese día nos encontramos y ya no nos separamos nunca más, hace ya un año y medio. Entiendo que da para pensar cualquier cosa, pero mis amigos saben que fue así", explicó.

A 5 años de esos primeros rumores que los unieron en la pista, el periodista y su excompañera de baile, se comprometieron y ya tienen fecha de casamiento. La cita será el 12 de octubre en el Tattersall de Palermo, donde se realizará la ceremonia civil y luego el festejo, a partir de las 19, rodeados de familiares y amigos.