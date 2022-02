Martine McCutcheon, de Realmente amor, confesó haberse enamorado de Hugh Grant en esa película: “La química era real”

Pasan los años y el encanto de Realmente amor, la comedia romántica escrita y dirigida por Richard Curtis, permanece inoxidable. El film, estrenado en 2003, también se ha convertido en un clásico navideño que resiste los múltiples visionados gracias a la solidez de sus múltiples subtramas. Una de ellas fue la que coprotagonizaron Hugh Grant y la por entonces desconocida actriz y cantante Martine McCutcheon.

El actor, quien ya había trabajado en películas con guiones de Curtis en el pasado como Cuatro bodas y un funeral, Un lugar llamado Notting Hill y El diario de Bridget Jones, interpretó a David, el Primer Ministro del Reino Unido, mientras que McCutcheon personificó a Natalie, flamante integrante del staff del político. Como no podía ser de otra manera, el relato de los opuestos que se atraen termina con un final feliz: David y Natalie sellan su amor con un beso tras un período de indecisión.

Trailer de Realmente amor - Fuente: YouTube

En una entrevista que le concedió al Daily Express, McCutcheon habló sobre la experiencia de filmar Realmente amor, la tercera película de su carrera y, sin dudas, la más importante. En un completo homenaje a la traducción latina de la película (cuyo título original es Love actually), la actriz de 45 años confesó haber sentido amor genuino por Grant en el rodaje y aseguró que todavía sigue “un poco enamorada” de él porque siempre fue su “crush”. Además, la mujer reveló que cuando filmaron el beso de sus personajes debió mantener la compostura.

“Cuando teníamos que hacer la escena del beso, realmente estaba pensando: ‘Solo sé profesional’. Traté mucho de ser una completa profesional, pero mis piernas se derrumbaron cuando dijo: ‘Tenemos que ensayar la escena del beso’”, rememoró la actriz, quien también hizo hincapié en la buena relación que tenían fuera de cámara. “Simplemente nos llevamos muy bien. Esa química que teníamos en la pantalla era real, porque venimos de entornos muy diferentes. Fue muy protector conmigo, se aseguró de que se cuidara mi imagen y de que destacara en la película tanto como pudiera”, aseguró.

Asimismo, describió a su colega como una persona “muy amable”, contó que todavía hablan “de vez en cuando”, e hizo referencia a la magia del film. “Creo que es una película muy especial, todavía no puedo creer que estuve en ella y todavía me pellizco”, expresó la británica, quien se alejó de los medios por problemas de salud. “En 2007 me desperté una mañana sin saber qué día era, sintiendo la piel hervir de calor y no pudiendo ni siquiera abrir la ventana. Recuerdo que allí pensé que era mejor no despertarme jamás”, contó.

“Cada músculo de mi cuerpo me dolía, se sentía como una resaca permanente y, un día, dejé de poder mover mis piernas. Fue aterrador. Creo que literalmente el estrés me dejó inválida”, explicó. “Visité a miles de médicos y especialistas pero ninguno podía decirme qué era lo que sucedía conmigo”. Casi dos años más tarde, los especialistas coincidieron en que tenía un síndrome de fatiga crónica, condición que no tiene cura pero que puede ser tratada.

El elenco de Realmente amor en el 2004 Archivo

Luego del diagnóstico, McCutcheon debió atravesar junto a su esposo, el cantante Jack McManus, un mal momento económico cuando se declaró en bancarrota al no poder pagar más de 157 mil libras de impuestos. De todos modos, logró superar esa dura etapa y volvió a la música con su cuarto disco, Lost and Found y recientemente fue vista en el exitoso reality The Masked Singer. “Necesitaba tomarme un descanso de la actuación y estuve alejada durante 10 años. Mirando hacia atrás, creo que me saturé”, contó la británica, quien es madre de un niño.

The PM, his wife and the writer who never worked out a good camera face. #rednosedayactually pic.twitter.com/TT0pZB5p2P — emma freud 💙 🔴 (@emmafreud) March 5, 2017