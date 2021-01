En una definición apasionante, Claudia Villafañe se coronó como campeona de Masterchef Celebrity. La empresaria le ganó la pulseada a Analía Franchín en una noche cargada de emociones, en la que también estuvieron presentes sus hijas Dalma y Gianinna

En una definición apasionante, Claudia Villafañe se coronó como campeona de Masterchef Celebrity. La empresaria le ganó la pulseada a Analía Franchín en una noche cargada de emociones, en la que también estuvieron presentes sus hijas Dalma y Gianinna Maradona.

Por primera vez desde la muerte de Diego Maradona, Claudia y sus hijas compartieron un set de televisión y el abrazo de las tres tras la coronación se expandió mucho más allá de la pantalla.

Cuando terminó la competencia, Dalma homenajeó a su madre en las redes sociales. "¡Siempre con vos! ¡Para siempre los 4 juntos! ¡Gracias Babu! ¡Gracias Tata! (el flequi de la Tata está así porque la tiramos a la pileta!)", escribió en su cuenta de Twitter la mamá de Roma, junto a una tierna imagen de las tres en pleno festejo. En el posteo, también hizo alusión a su padre quien falleció el 25 de noviembre pasado.

En la previa, intrigado por el apodo de Claudia, Santiago Del Moro había consultado de dónde provenía. Las hijas del Diez revelaron el origen del sobrenombre con el que todos comenzaron a llamar a Villafañe. "El inventor del nombre fue Benjamín, y ahora Roma se copió", dijeron. El hijo de Gianinna y Sergio "Kun" Agüero, también había rebautizado a su abuelo como "Babu".

¿Cómo fue la definición de Masterchef Celebrity?

Con un elegante traje blanco, del Moro dio comienzo a la final del programa. Entre aplausos, el conductor le dio la bienvenida a los tres miembros del jurado: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Con Analía y Claudia subidas al estrado, Martitegui confesó: "Estoy muy feliz que ellas dos llegaran hasta acá, y va a ser muy difícil elegir a una". En el final de la emisión, exclamó: "¡La ganadora es La Tata!".

Dalma y Gianinna Maradona junto a su madre, Claudia Villafañe, su gran sostén en la vida

Muy emocionada, Villafañe tuvo su momento para decir unas conmovedoras palabras: "Falta gente que me gustaría que esté acá, como mis nietos, Benjamín, que está con su papá y Roma, que su papá no quiere que la muestren en televisión. Mi mamá, que está mal de salud, y el papá de mis hijas que no está, y mis amigas". Y luego, con los ojos llenos de lágrimas, cerró asegurando: "Estoy muy agradecida y feliz"

Por su parte, Betular, en la despedida, le dijo: "Hoy fue un broche de oro. En esa lista de súper mujer y súper madre, hoy se agrega súper cocinera".

De esa manera, la primera edición de MasterChef Celebrity llegó a su final, no sin antes calentar motores para una inminente segunda parte, que pronto llegará a la pantalla de Telefe, con algunos participantes confirmados.