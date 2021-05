Andrea Rincón redobló la apuesta y le respondió a Fernando Iglesias

Andrea Rincón se despidió del ciclo MasterChef Celebrity de una forma muy particular. Al grito de “¡Y viva Perón, carajo!”, la actriz abandonó el estudio. Esa situación fue comentada por Fernando Iglesias desde su cuenta de Twitter. “Si sos tan peronista y corajuda podrías haberlo dicho antes de que te echaran por la puerta del fondo, mami”, escribió el legislador. Ahora, la mediática le respondió.

“¡Gracias totales!”, exclamó la actriz antes de retirarse del reality show gastronómico. Mientras caminaba hacia la puerta de salida, se dio vuelta, miró a sus compañeros y añadió: “¡Viva Perón!”. Por esa razón, Iglesias la criticó desde su cuenta de Twitter. Ahora, la exparticipante de Gran Hermano dialogó con Ruleta rusa (FM Rock & Pop) y se refirió al ida y vuelta.

El tuit de Fernando Iglesias sobre la salida de Andrea Rincón de MasterChef Celebrity

“¡Rincón, te fuiste de MasterChef cantando la marcha! Esa es una manera...”, señaló Nancy Pazos. “Sí, con la frente alta, como debe ser”, respondió la actriz. En esa entrevista, que se dio en el pase entre Pazos y el programa de Martín Ciccioli, el conductor acotó: “Hubo un tuit de Fernando Iglesias...”.

“Zarpadito, Fernando Iglesias”, definió Rincón. “Está gagá, me parece. ‘Mami’, me dijo. ¡'Mami’! Podría ser su hija, hay que decirle. Lo que dijo no tiene absolutamente nada que ver. Se ve que no vio el programa porque lo repetí varias veces. Lo vengo diciendo hace un montón: soy peronista desde la cuna hasta el cajón y la verdad es que fue innecesario el comentario, me pareció como muy misógino”, consideró la actriz. Además, tildó de inapropiado que el diputado se refiera a ella como “mami”. ”Lo de ‘mami’ fue muchísimo, fue un montón. No soy tu ‘mami’ y podría ser tu hija, un poco de respeto”, insistió.

Tras la publicación del tuit, el legislador recibió algunas críticas de parte de otros usuarios de la red social. “¿No te parece preocupante que un diputado se preocupe por lo que hace Andrea Rincón?”, comentó un tuitero. “No es Andrea Rincón. Es la subsistencia atemporal de la presencia fascista hasta en programas de cocina”, respondió Iglesias. “Es la cultura de la barrabrava y sus ceremonias y desafíos elevada a standard general de un país en el que tuvimos un Borges y un Piazzolla. ¿Entendés, nene?”, añadió el legislador.

Fernando Iglesias respondió a algunas de las críticas que recibió por el tuit en el que habló de Andrea Rincón

LA NACION