Matías Defederico desmintió haber dejado a sus hijas sin obra social y acusó a su ex, Cinthia Fernández, de despechada

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico parece no tener fin. Si bien en el último tiempo, ambos intentaron hacer las paces y llevarse mejor por sus hijas, la armonía familiar duró poco y en las últimas semanas se los vio nuevamente ventilando los trapitos sucios por todos lados.

Recién llegado de una mini escapada con amigos, Matías Defederico intentó evadir a la prensa que lo esperaba en el aeropuerto, aunque su plan resultó sin éxito. "No voy a hablar, no voy a entrar en conflicto. Está todo en manos de abogados, no voy a entrar en este juego mediático nunca más", expresó tajante ante el cronista de Hay que ver.

Sin embargo, y ante la insistencia del movilero de El Nueve, el futbolista por fin accedió a hablar unos minutos: "Yo laburo desde los cuatro años, todo lo que tengo me lo gane trabajando. Me considero un gran papá. No me interesa lo que ella opina de mí porque labura de eso. Y no me interesa hablar de este conflicto en la tele, lo que se tenga que hablar se hará en la Justicia", repitió una vez más, sin querer entrar en polémicas.

En cuanto a los motivos por los cuales su ex está dilapidándolo en los medios, Defederico opinó: "Cuando uno está afuera es muy difícil seguir todo el tema legal pero al estar acá empecé a ocuparme del tema y eso tiene estas consecuencias. Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer primero por el bien de las nenas y después por el mío pero no está bueno salir a disfrutar cuatro días con amigos y que te esté sonando todo el tiempo el teléfono. La verdad que me rompe los h... Uno fue a descansar y relajar la cabeza y te hinchan", lanzó en referencia a los reclamos de Fernández durante el fin de semana.

Siempre todo fue para mi familia, nunca derroché la plata Matías Defederico

"Siempre fui un padre presente, nunca le faltó nada a mis hijas, trabajo desde los cuatro años, me hice el nombre solo, no le debo nada a nadie", agregó y enseguida desmintió haberle cortado la obra social a sus hijas."No voy a entrar en detalles pero mis hijas tienen obra social y la van a tener hasta el último día de sus vidas. Siempre todo fue para mi familia, nunca derroché la plata. La casa donde viven la compré yo, y se la dejé para ellas", indicó.

"Jamás le dije nada a ella como madre, jamás hablé. Si hablo es para defenderme pero yo sé quién soy con mis hijas, si me quieren creer bien; si no, me resbala. Estoy tratando de radicarme acá en Capital y ayer escuchaba que decía: 'ojala que se vaya'. Y cuando estaba afuera quería que vuelva por las nenas. Entiendo el juego, está todo bien, pero hay que soltar un poco. No me interesa hablar de lo que hace ella, hay que soltar un poco, ya está, hace tres años que estamos separados. Quiero estar tranquilo", concluyó, pidiendo una tregua.

"Si yo hablo, él se tiene que ir del país"

Como era de esperarse, la respuesta de Cinthia Fernández no tardó en llegar. Furiosa por sus dichos, la bailarina redobló la apuesta y lo acuso de maltratador. "¿A él lo tengo que soltar? Lo único que yo no suelto son los derechos de mis hijas. Cuando dice que no les falta nada, ¿lo dice por mí? Porque soy yo la que las viste, la que les da de comer, se educan gracias a mí, nunca se ocupó de nada, solo de sacar la fotito para Instagram para que crean que es un padre presente. Soy yo la que estoy 24/7", lanzó en el ciclo que conducen Denise Dumas y José María Listorti.

Ejerce violencia económica y verbal contra mí Cinthia Fernández

Tras volver a confirmar que Defederico dejó a sus hijas sin obra social, explicó: "Hay un fallo en la Justicia que dice que le debe un millón a sus hijas, no a mí. Encima las dejó sin obra social. Yo ya mostré el mail que no la paga, está todo a nombre mío, yo me estoy ocupando".

Por último, aseguró no estar despechada ni tener intenciones de querer volver con él."Yo no lo quiero ver ni en figurita, me da asco, no me atrae un tipo que ni siquiera sabe ser padre. Es muy bajo dejar a una mina como despechada, eso es de machista o maltratador como es él. Y que deje de mandarme cartas documento amenazándome. Si yo hablo, él se tiene que ir del país, entonces que no me rompa más. Es un maltrato sistemático tanto en público como en persona. Es absoluta violencia económica y verbal lo que ejerce contra mí", remató indignada.

