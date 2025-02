Mauro Icardi, Wanda Nara y un feroz y revelador intercambio de mensajes: “Hace tres años me quise separar”

Luego de cinco noches en las que los escándalos de la política monopolizaron las redes, llegaron ellos a reclamar su trono. Un nuevo y fuerte cruce entre Mauro Icardi y Wanda Nara se convirtió durante las últimas horas del miércoles en uno de los temas más comentados.

“Te contesto, así te queda prueba de todo. Mandásela a tus amigos periodistas. ¿Qué te pensaste? ¿Que porque publiques mis chats me afectaba en algo? Ya te diste cuenta de que no me mueve un pelo nada. ¿Publicas chats de hace años para demostrar qué? ¿Querés quedar bien? Nah. Ya te quemaste solita con cada cosa que hiciste y todavía no te diste cuenta la que se te viene, pero seguí así, que me seguís haciendo favores ”, comienza el texto que el futbolista le envió a su exesposa en el día de su cumpleaños, y que fue compartido en la cuenta de X de LAM.

El extenso texto, escrito sin demasiada pericia por el delantero rosarino, continúa con munición pesada: menciona el sonado escándalo que se desató tres años atrás, cuando la empresaria descubrió y a la vez dio a conocer el encuentro furtivo que su entonces marido había mantenido en París con la actriz y cantante María Eugenia “La China” Suárez.

“Por otro lado, te veo muy resentida en tus respuestas... Hablás de amor y de las historias que tenés en la cabeza, todas pasadas... Pero, por si no te quedó claro, te lo escribo también: hace tres años me quise separar por la mujer con la que estoy hoy. Pero sí, ahí pensé en mis hijas y te di otra oportunidad cuando viniste y te instalaste rogándome en París, cuando no te quería ni ver (ah, pero esos chats no los mandaste a la prensa; ya los usaremos en su debido momento)”.

“Si seguí tres años mientras me cagabas con cualquiera que se te cruzaba, era para juntar, armar, guardar, hacer y tener pruebas de todo”, aseguró Icardi. “Obviamente, ¿cómo te voy a decir eso? Tenía que hacer un personaje para que te las sigas mandando una tras otra, de las cuales sabés que tengo pruebas de todo “, indicó.

“Sobre mi vida, no te preocupes... Sé muy bien lo que hago, sé muy bien con quien quiero estar, sé muy bien con quien quiero continuar mi vida y cómo continuarla. También me siento feliz, en paz, y puedo vivir la vida relajado, con una mujer que me da todo lo que necesito . Por si te queda alguna duda: es la misma mujer que querés y pretendés ‘quemar’ públicamente, pero no te sale”, continuó Icardi.

Y agregó: “Me imagino que quedaste tocada, resentida, odiada, y todo porque fue la mujer que elegí hace tres años y después de tanto tiempo pude volver a encontrar y tener en mi vida”.

Luego, se refirió a uno de los ejes del conflicto que mantiene con la conductora de MasterChef y Bake Off Argentina: la tenencia de Isabella y Francesca, las dos hijas que tienen en común. “Por el tema de mis hijas, te vuelvo a repetir: les correspondía estar desde la semana pasada conmigo... Ya pagarás las consecuencias por incumplimiento, prohibiciones, y todo lo que hacés ”.

“Sé muy bien lo que hablaban, decían y pedían. Les quemás el cerebro a dos nenas para que digan y hagan lo que te conviene. Pero no seas resentida; a Euge -o La China, como le conocen muy bien- la aman . Pasaron días hermosos con ella. Y, la verdad es que nunca la escuché a Isabella decir que estaba con el teléfono todo el día, como dicen de su propia madre a todo el mundo. Les dedicó tiempo, juegos, bailes y pasaron unas hermosas vacaciones. Ya volverán cuando la justicia italiana y turca actúen”.

“Te recuerdo que no conseguiste nada más que meterte cada vez más en el barro con tus actos y las consecuencias que se te vienen. ¡Qué lástima que mis hijas estén metidas en tu circo, y vivan una vida de mentira como te dije ayer también! Te conozco muy bien y la gente cercana también", culmina el mensaje.

“Vos y yo sabemos la verdad”

La respuesta de Nara se dio a conocer horas después por la misma cuenta de X. “Mmm...¡Ja! ¡Ja! Está buena esta estrategia para que ella no quede tan mal . Igual, bueh... ¡Ya fue! Se te nota refeliz y me alegro por vos. Lástima que cuando me engañaste y yo me fui de casa no te fuiste con tu amor entonces", señaló la actual novia de L-Gante.

“Digo, te convenía, así no llegábamos al punto que te tenga que sacar de mi casa con el 911″, disparó. “Ya que era el amor de tu vida... ¡Qué pena que perdiste tres años insistiéndome a mí y mintiéndome! Pero bueno, sé feliz ahora que te ayude", siguió Nara.

Y una vez más brindó su versión sobre lo ocurrido tres años atrás: “Vos elegiste quedarte cuando descubrí tu infidelidad. Entiendo que ahora escribirás con ella al lado. Vos y yo sabemos la verdad: vos pudiéndola haber elegido, no la elegiste. Y no fue por las nenas . Por qué siempre me aclaraste que no te importaban las nenas, que solo te importaba yo. Y se ve que tenés muy poca memoria, por qué te recuerdo que un mes antes de que estés con ella querías un hijo, volver a casarte, y te fuiste porque la policía te sacó. Eso fue hace tres meses no hace tres años. ¡Y a ella siempre la tuviste regalada, como la tuvo Elián y todos! Y siempre me elegiste a mí. Te deseo 12 años de amor verdadero como fue el tuyo conmigo", concluyó Wanda su primer mensaje.

Pero inmediatamente, envió otro, a las 17:55. “Ojalá que Elián se cope y te mande todo lo que tiene de tu ‘amor’, para que veas que todos la tuvieron regalada e hicieron como vos: no le dieron bola. Y los que le dieron bola, años después se quisieron matar, dicho por ellos”.

“ Ojalá te haga ganar mucho dinero, te haga tan feliz como te hice yo . Solo que te pensás que me duele algo de que estés con ella ahora, y ni cerca. ¡Si me avisaste todo! Que si no volvía, ibas con esta mujer. Con alguna tenés que estar, obvio. Es tu vida, yo en tu lugar me quedaba en otro mood, pero bueh, dijiste tantas mentiras. Yo soy feliz. Si eso querés, criar hijos y esa vida, bien por vos. Yo quiero la vida que tengo. Priorizá a tus hijos, así no te arrepentís algún día de haberte olvidado de los chicos por una mujer que por más que te cases y tengas hijos vas a dejar más adelante".

El intercambio no terminó allí. Luego de una llamada perdida de Icardi, el futbolista escribió: “Quiero hablar con mis hijas. Tu historia y cuentos me chupan un huevo. Gracias. Avisame cuándo están mis hijas para hablar. De mi relación no te preocupes, te veo muy obsesionada con mi relación y mi pareja”.

“Y de chats y de todo, no te preocupes, que también tengo tus grabaciones y los mensajes que le mandabas. No te preocupes que ya me mostró todo. Que no se filtren esos, porque quedás enterrada, directamente. Pero todo a su debido tiempo”, señaló luego. Avisame cuando mis hijas pueden hablar".

“No creo que hayas visto. Estoy segura que no viste. O sí, y por eso hiciste que lo deje de seguir”, le respondió la empresaria, refiriéndose a los mensajes que en su momento ella misma le envió a Suárez y a los que la actriz le habría enviado, a su vez, a L-Gante.

“No. Los tengo todos en mi teléfono. De prueba. No te preocupes”, insistió Icardi. Y para cerrar, Nara le retrucó: “Mmm... No creo. Lo bueno es que Elián no fue tan gil”.

