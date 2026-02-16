Maya Hawke sorprendió al casarse con Christian Lee Hutson el Día de los enamorados

Enfundada en un impresionante vestido blanco, con Nueva York como escenario y con Ethan Hawke, Uma Thurman -sus célebres padres- y el elenco de Stranger Things como testigos privilegiados, Maya Hawke se casó con Christian Lee Hutson el Día de los enamorados en una boda que sorprendió al mundo del espectáculo.

La actriz de 27 años llegó a la iglesia St.George’s Episcopal, ubicada en el distrito Stuyvesant Square de Manhattan, junto con su padre. Según las primeras imágenes del momento, que publicó Hello!, Ethan Hawke, optó por un look total black y fue el encargado de llevar el enorme ramo de flores blancas de la novia.

Maya Hawke se casó con su novio, Christian Lee Hutson, el Día de los enamorados Evan Agostini - Invision

La protagonista de Kill Bill, por su parte, llegó al lugar junto al hermano menor de Maya, Levon Roan Thurman Hawke, de 24 años. Thurman eligió para el gran día un vestido largo celeste con detalles florales estampados de Erdem y apoyó en todo momento a su hija en la previa al gran evento.

Después de dar el sí, los novios y sus invitados caminaron por las calles de Nueva York hasta The Players, un club en Gramercy Park donde disfrutaron de una cálida recepción. La escena, cargada de glamour, quedó inmortalizada en un video que recorrió el mundo: en las imágenes se ve a Hawke y Lee Hutson, rodeados de sus seres queridos, sellar el momento con un tierno beso.

Un vestido a medida de la novia

Hawke, quien suele lucir en las galas diseños de Prada, optó para su gran día por un vestido blanco estructurado sin mangas de escote bote y falda voluminosa compuesta por una gran cantidad de capas. La intérprete completó el look con un cinturón engamado, un velo de red y unos zapatos de taco alto forrados en raso. El novio acompañó con un clásico esmoquin negro.

Entre las celebridades que acompañaron a la joven que le dio vida a Robin Buckley en la exitosa serie de Netflix que el año pasado llegó a su fin, se destacaron Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Finn Wolfhard, Natalia Dyer, Joe Keery, Caleb McLaughlin y Charlie Heaton. También dijeron presente Iris Apatow y su novio, Sam Nivola.

La música fue lo que unió de manera definitiva a Maya Hawke y Christian Lee Hutson Instagram

Un amor bajo perfil

Antes de enamorarse, Hutson y Hawke fueron amigos. El factor que los unió fue la música: él, cantante, compositor y guitarrista folk -tiene tres discos de estudio en su haber- trabajó con ella -también cantante- en Moss, su segundo álbum. La relación salió a la luz en 2023, cuando un paparazzi los fotografió besándose durante un paseo por Nueva York. Desde ese momento la pareja mantuvo el vínculo lejos del ojo público.

Ya en pareja, Hutson colaboró con Hawke en Chaos Angel, proyecto que salió a la luz en mayo de 2024. La actriz, por su parte, canta junto a su flamante marido en uno de los temas de su disco Paradise Pop. 10 y fue parte de alguno de los conciertos de la gira que hizo él a principios de 2025. “Él me animó mucho en mi faceta como música, me ayudó a hacer la transición entre ser la poeta de una banda a cumplir un rol más integral”, reveló la actriz a Variety en junio de 2024.

Maya Hawke y Christian Lee Hutson primero fueron amigos, luego de enamoraron Instagram

Un mes después, según repasó la revista People, la actriz habló de su relación en una charla con el presentador Zach Sang. “Es increíble. Quiero decir, no puedo recomendar lo suficiente salir con tus amigos. Es lo mejor. Realmente te conocen como una persona que tiene sentimientos... no solo un papel para proyectar una imagen de novia perfecta”, explicó.

El debut oficial de la pareja en una alfombra roja llegó en abril de 2025 cuando se dejaron ver enamorados en el estreno de la obra John Proctor Is the Villain. Hawke se hizo presente en el teatro Booth de Nueva York junto a varios de sus compañeros de Stranger Things para apoyar a Sadie Sink. Unos días después, otra foto causó sensación: Maya fue descubierta en Manhattan luciendo en su mano un anillo de diamantes. Nueve meses después, dijo “Sí, quiero”, en una boda de película en Nueva York.