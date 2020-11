La modelo contó que discutió con Fabián Cubero recientemente y confesó el motivo de la pelea Crédito: Instagram @fabiancuberooficial

Micaela Viciconte se mudó a su nuevo hogar con Fabián Cubero y ya tuvieron su primera discusión en su flamante casa. La modelo le contó a Pampita Ardohain el motivo por el que pelearon recientemente: "Me fui con un portazo".

Viciconte se unió a Pampita Online hace pocas semanas, en el contexto de los rumores de embarazo que luego desmintió,.

"¿Vos sabés que me trajeron una mesa y Fabián me la rayó? Así que me fui con un portazo, aunque me pidió disculpas", se sinceró. "¡Uy no! ¿Pero cómo la rayó? ¿Apoyó algo?", le consultó Pampita.

"Sí, arrastró una vela y quedó toda la marca y los rayones", reveló Viciconte. Además admitió que desde que se mudaron del departamento donde vivían antes hubo varios roces por los planes que cada uno tiene para la casa.

La modelo reveló que tienen personalidades muy diferentes, y que el exfutbolista está feliz con su televisor y equipo de música, mientras que ella busca darle otros toques de diseño a los ambientes.

"A Fabián le da todo lo mismo y yo hace tres días que estoy estresada, limpiando, ordenando, que el cuadro, que el sillón, todo", confesó. Sin embargo, también elogió a su pareja por la forma en que suele "resarcirse" después de una discusión: "A veces llego de trabajar y tengo la bañera llena con espumita, velas prendidas, él sabe muy bien lo que me gusta".