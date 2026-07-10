La tristeza de Kevin Bacon por la muerte de Bonnie Tyler: “Una de las grandes voces del rock”

Kevin Bacon se refirió públicamente a la muerte de Bonnie Tyler, a más de cuatro décadas del estreno de una recordada película que los reunió en una icónica escena. El actor, de 68 años, definió a la cantante como “una de las grandes voces del rock” tras confirmarse el fallecimiento de la artista galesa a los 75 años, ocurrido este miércoles, el mismo día en que Bacon cumplía años.

Tyler y Bacon quedaron unidos para siempre a través de Footloose, el clásico musical de 1984 en el que el actor interpretó a Ren McCormack, un adolescente que se muda a un pueblo chico y se enfrenta a la prohibición local de bailar y escuchar rock. Para la banda sonora de esa película, Tyler grabó “Holding Out for a Hero”, uno de los temas más recordados de su carrera y una de las canciones insignia de la cinta.

En un comunicado compartido con la revista Entertainment Weekly, Bacon expresó que no podría imaginarse ninguna otra canción acompañando la icónica secuencia de la “carrera de pollos” con tractores, una de las escenas más recordadas de la película, y despidió a la cantante con un sentido deseo: “Que descanse en paz”.

Según reconstruyó The New York Times, Tyler murió por una enfermedad en un hospital de Faro, Portugal, ciudad donde tenía una casa. De acuerdo con la información difundida en la página oficial de Facebook de la cantante, meses atrás había atravesado una cirugía intestinal de urgencia, tras la cual fue inducida a un coma.

Kevin Bacon y Lori Singer, protagonistas de Footloose Archivo

En junio, días después de haber cumplido los 75 años, se supo que la cantante había salido del coma farmacológico, aunque su situación seguía siendo delicada. “Bonnie ya no está en coma, pero su estado sigue siendo muy grave y permanece en cuidados intensivos”, señalaba el mensaje publicado por entonces en su sitio web oficial.

Este miércoles, la familia y el equipo de la artista comunicaron la noticia a través de un mensaje en el que expresaron su dolor y señalaron que Tyler falleció de manera inesperada durante la noche, en un hospital portugués, como consecuencia del cuadro por el que estaba siendo tratada.

Tyler fue una de las voces más reconocibles del pop y el rock de los años 80. Además de la exitosa canción incluida en la banda sonora de Footloose, es recordada por “Total Eclipse of the Heart”, su gran éxito de 1983. Bacon había contado en el pasado que la última vez que asistió a los premios Oscar fue justamente el año en que su carrera despegó gracias a su papel en esa película.

ARCHIVO - La cantante Bonnie Tyler interpreta su canción "Believe in Me" durante un ensayo para la final del concurso de canción de Eurovision en el Malmo Arena en Malmo, Suecia, el 17 de mayo de 2013. (AP Foto/Alastair Grant, Archivo) Alastair Grant - AP

“Holding Out for a Hero” fue compuesta por Jim Steinman junto a Dean Pitchford especialmente para la película, y una vez grabada, Tyler fue invitada a los estudios Paramount para ver escenas ya filmadas y definir en qué parte del film encajaría mejor el tema. Finalmente, la canción terminó musicalizando la escena de la carrera de tractores en la que el personaje de Bacon debe saltar de un vehículo en movimiento hacia una zanja. Más tarde, la cantante la incluyó también en su álbum de 1986, Secret Dreams and Forbidden Fire.

Con el correr de los años, el tema trascendió la película original y fue versionado y utilizado en múltiples producciones: Jennifer Saunders grabó su propia versión para Shrek 2, Ella Mae Bowen hizo lo propio para el remake de Footloose de 2011, y la canción también sonó en un episodio de la segunda temporada de Euphoria, emitido en 2022.

Nacida el 8 de junio de 1951 bajo el nombre de Gaynor Hopkins, los orígenes de la cantante distaban mucho de las luces del estrellato. Hija de un minero del carbón, creció en Skewen —un pueblo galés a pocos kilómetros de Swansea— en una vivienda social con baño exterior, donde compartía la infancia junto a sus cinco hermanos.

Adoraba a los Beatles y el primer álbum que compró fue A Hard Day’s Night. Una de sus canciones favoritas a los 13 años fue “Hippy Hippy Shake” de The Swinging Blue Jeans. Por esa época también veía religiosamente el programa Top of the Pops y anotaba las letras de las canciones que le encantaban, como los temas de Janis Joplin, Nina Simone, Tina Turner, Wilson Pickett y Otis Redding. “Solía cantarlas con mi cepillo para el pelo durante horas y horas, y así fue como todo empezó para mí”, escribió en sus memorias, Straight From the Heart.

Bonnie Tyler en 1987 PIERRE GUILLAUD - AFP

Ya bajo el seudónimo de Bonnie Tyler —elegido con el respaldo de la discográfica RCA—, su álbum debut The World Starts Tonight (1977) le abrió el camino gracias al éxito del single “Lost in France”, que le valió una nominación como artista revelación en los Brit Awards. Su consolidación definitiva llegó un año después con “It’s a Heartache”, un hit que escaló hasta el puesto número tres de los rankings.

Decidida a dar un salto, tras firmar con Sony, quedó impactada al ver a Meat Loaf interpretar “Bat Out of Hell” en la televisión británica. Sin dudarlo, pidió trabajar con el cerebro detrás de ese sonido: el compositor y productor Jim Steinman.Y él fue quien le presentó su canción “Total Eclipse Of The Heart”, que se convertiría en el sencillo debut de su quinto álbum de estudio, Faster Than the Speed of Night ,y que la hizo liderar todos los rankings.