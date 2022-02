Mica Viciconte mostró el avance de su embarazo y habló del enojo de su mamá: ¿cuál es el motivo?

Mica Viciconte y Fabián Cubero esperan la llegada de Luca, el nuevo integrante de la familia y la influencer y guardavidas comparte emocionada el avance de su embarazo. A través de nuevas imágenes que subió a las redes sociales, la concursante de MasterChef Celebrity mostró cómo crece su bebé a pocas semanas del esperado nacimiento.

“Semana 31. No veo la hora de conocerte”, escribió Viciconte junto a varias postales que subió a su cuenta de Instagram, en las que se la ve posando radiante en ropa interior. En tanto, su pareja también recurrió al espacio virtual para contar cómo viven estos momentos en familia. “Escuchando a Luca”, expresó el exfutbolista de Vélez Sarsfield en una imagen donde se ve a la perrita de la casa con su cabeza junto a la pancita de la embarazada.

En diálogo con Catalina Dlugi para el programa Agarrate Catalina, de La Once Diez/Radio de la Ciudad, Viciconte contó cómo se preparan junto a la familia ensamblada que formó con Cubero y las hijas de éste con Nicole Neumann, para recibir al bebé. “Hubo pedidos como: ‘Hay que colaborar un poquito más’, pero pavadas, como poner la mesa. Ellas son un amor, son nenas, me tocan la panza”, contó Mica sobre las dinámicas en el hogar.

La modelo también se refirió a los cambios hormonales que experimentó en el último período a raíz de su estado. “Fabián se está encontrando con un demonio en vida”, bromeó primero. Y agregó: “Él es re compañero. Tuvimos una charla y le expliqué que es algo que no puedo manejar, que necesito más atención y él no tuvo problema y puso quinta. Está atendiéndome”.

La fecha de parto está definida para el 7 de mayo y, como bien aclaró Mica, eso significa que va a ser de Tauro. En cuanto al tipo de parto, su objetivo es que sea natural. De todas maneras, admitió que le da un poco de miedo pero que cree que es lo mejor tanto para ella como para el bebé.

El pequeño nacerá en pocas semanas, pero Mica ya adelantó su decisión de que tendrá un período de adaptación en donde solo estará ella junto a su marido Fabián Cubero. “Ya les dije a todos que cuando nazca Luca voy a necesitar dos semanas sola para conectar con él y acostumbrarme a esa nueva vida. Algunos lo entendieron, otros más o menos y la que peor lo tomó fue mi mamá, que se enojó”, reveló en Agarrate Catalina.

Este anunció causó recelo en su mamá. “Me dijo que ella puede cocinarme, o hacerme lo que le pida, pero yo le expliqué que ese tiempo lo necesito. Y mucho no le gustó”, confesó la participante de MasterChef Celebrity, aunque luego agregó: “¡Ojo! ¡Por ahí a los dos días me desespero y la llamo para que venga corriendo!”.

Consultada sobre los pedidos y antojos que viene teniendo a lo largo del embarazo, Mica sostuvo: “Necesito que haya en la heladera fruta. Capaz que me levanto a la noche y me como una uvita, me refresca, siempre me gustó la fruta pero se potenció con el embarazo. Dentro de todo, fue un antojo bueno”, dijo.