Micaela Viciconte, furiosa con Yanina Latorre: "Es mala persona"

Micaela Viciconte se enfrentó con Yanina Latorre, por unos dichos de la panelista

A pesar de que tenía ganas y hacia fuerza para quedarse en el Cantando 2020, Micaela Viciconte se despidió esta semana del programa de eltrece. "Mi partenaire, Alito Gallo, dice que mejoré más que Cachete Sierra en menos galas. Lo dice él, no yo. Creo que nos fuimos por culpa del BAR", dijo Viciconte en Hay que ver (Canal 9). Luego, mirando a cámara, apuntó: "¿Creés que la gente es tonta y se tapa los ojos? Me voy agradecida. Llegó nuestro fin y me voy tranquila. El resto, lo dejo a tu criterio".

Lourdes Sánchez tomó el guante [era parte del BAR] y le respondió: "Apuntan a mí porque soy una pichi. ¿Por qué no se meten con Karina La Princesita o con Oscar (Mediavilla)? ¿Me van a echar la culpa por un puntito? Hay que ser buen perdedor. Es mi punto de vista y no me arrepiento, lo volvería a hacer. En el 'Bailando...' vi cómo creció y realmente es una esponja".

Por otra parte, Viciconte le respondió a Yanina Latorre, quien había dicho en un vivo de Instagram que Nicole (Neumann) vivía en una mansión y ella con Cubero en un "sucucho alquilado". "Decís que vivo en un sucucho. Si viviéramos, ¿cuál es el problema? Con Fabi alquilamos un departamento muy lindo, pero no es un sucucho. Hay mucha gente que no tiene poder adquisitivo y no puede tener una mansión. A mí no me hace mal vivir en un sucucho, en todo caso. Vivo en un departamento alquilado que quizá no tenga las comodidades de una casa, pero soy feliz. Ubicate Yanina Latorre y lavate la boca. Es mala persona, lo sabe todo el mundo, qué más puede decir. Podría decir un montón de cosas, pero por respeto a tu primo no voy a decir nada (Alito Galloes primo segundo de Yanina). Te voy a dejar escrito para que veas lo que es un sucucho. Así que la próxima, lavate la boca antes de hablar de mí. Pareciera que vivir en un lugar chico está mal y lo bueno es vivir en una mansión. Lo más valorable es tener un lugar conseguido a base del esfuerzo propio, sea grande o no. Uno vive dónde puede y cómo puede y no por eso es más que otro", expresó enojada.

En tanto, la respuesta de Latorre no tardó en llegar: "No puedo hacerme cargo de lo que gente maliciosa levanta de mis vivos. Hay gente obsesionada conmigo y saca frasecitas. En un vivo de tres horas, puteamos, nos reímos. Mica tiene que chequear la información. Fueron los mejores vivos de la cuarentena, vistos por más de 80 mil personas. Son almas maliciosas obsesionadas con el éxito ajeno y recortan frases. Y si opino que su casa es un sucucho tampoco es indigno, le afectó mucho. Lo que dije fue que Nicole no quiere que sus hijas vayan a lo del padre porque vive en un sucucho. ¿Puedo ser mala persona porque digo que vive en una casa chica? Que madure. Prefiero decir eso y no hablar mal de la madre de las hijas de mi pareja".