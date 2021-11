Mick Jagger y Ron Wood disfrutan de Miami por separado, entre tardes en la arena y noches de fiestas exclusivas

Seis días atrás los Rolling Stones cerraron la gira No Filter, la primera sin Charlie Watts en la batería, que murió en agosto a los 80 años. Fue una gira que tuvo varias postergaciones y contratiempos por la pandemia de Covid-19. Pero todo se fue acomodando lentamente en el planeta stone y, de pronto, la imagen de Mick Jagger, con pantalones amarillos, recostado en la reposera colorada de la filial de Miami del Hotel Faena (el lugar se prepara para el gran opening del Miami Art Week 2021, este miércoles, que incluye un show de drones a toda luz en la playa, celebrando los 100 años de la icónica fragancia Chanel Número 5) resultó un flash. Y ni hablar de la imagen en la que se lo puede ver al cantante con unos particulares lentes de fototerapia, diseñados para mejorar el estado de ánimo del usuario.

Siempre elegantes, Mick Jagger y su novia Melanie Hamrick, en la arena de Miami Mega/The Grosby Group

¿Qué hizo Mick en el hotel? Poco se sabe, más allá de que está acompañado por su novia Melanie Hamrick y madre de su pequeño hijo, Deveraux Octavian Basil. Lo que sí trascendió es que Jagger es fan de los smoothies proteicos y que se cuida muchísimo del sol. El astro comentó, también, que adora esta época en Miami ya que el calor no es extremo y puede hacer deporte al aire libre. Desde que se alejó del mundo de las drogas y el alcohol, no hay día que no corra 13 kilómetros. Y lo más genial, eso que todos quisiéramos ver tras el agujero de la cerradura: Mick baila. Baila solo durante una hora. Ese es su ejercicio adorado, el que lo mantiene así a sus 78 años.

Ron Wood extraña la Argentina

Miami les sienta bien a los Stones, porque tras el cierre de la gira en el Hard Rock, Ronnie Wood también se quedó descansando en Florida. Tan a gusto se lo vio al guitarrista y compinche de Keith Richards que terminó en el cumpleaños de Alan Faena, que se festejó en la playa con un gran asado argentino (que incluyó una variante vegetariana) bajo la luna de una de las noches más cálidas de estos días. Exclusivísimo, al asado asistieron cerca de cincuenta invitados y la ocasión fue especial para mostrar, en privado, las primeras exhibiciones del Miami Art Week.

Hubo discursos a viva voz, deseos de amor y salud, también ricas anécdotas de Ronnie, uno de los primeros de la familia Wood en nacer en tierra firme, ya que sus antepasados eran “gitanos de agua” que trabajaban y vivían en barcazas. El stone hipnotizó a todos con sus historias, en una noche que terminó a toda música y con tropicalísimos tragos.