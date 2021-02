Migue Granados criticó contra la radio de Pergolini: “Quiero dejar de poner la cara”

La programación de verano de FM Vorterix abarca la repetición de varias emisiones del programa Últimos Cartuchos, que Miguel Granados y Martín Garabal condujeron hasta noviembre de 2020. Y esta decisión no agradó a Granados, que criticó a la radio de Mario Pergolini con un duro posteo que realizó en las redes sociales.

Fiel a su estilo ácido y frontal, el hijo de Pablo Granados se quejó de que el medio siga repitiendo su imagen a pesar de que ya no trabaja en la emisora.

“2 meses y medio poniendo la jeta gratis para las repes de UC [Últimos cartuchos] en la radio de Lacroze. Ya creo terminaron”, expresó primero en su cuenta de Twitter. El mensaje recibió decenas de comentarios de seguidores que automáticamente se interesaron por las internas de su salida de la señal.

2 meses y medio poniendo la jeta gratis para las repes de UC en la radio de Lacroze. Ya creo terminaron 👍🏼 — Migue Granados (@miguegranados) February 17, 2021

Luego de que varios usuarios reclamaran más información respecto a los derechos de la emisora sobre sus programas, algunos recomendaron al conductor y humorista consultar el tema con los organismos competentes. “¿Hablaste con Sagai o Argentores? Capaz es un buen caso para sentar precedente. ¿Es una radio con imagen? ¿Y la explotación por Youtube? Muchas veces las discusiones necesarias se activan con casos testigos relevantes como éste. Podés ayudar a que no se repita”, sugirió un seguidor.

En el hilo de la conversación, Granados volvió a intervenir para aclarar que su interés no es económico. En cambio, sus palabras aparentan ser una queja que perseguiría evitar que su aparición en las repeticiones complique su participación en otros medios. “No quiero ni un peso, eh. Solo quiero dejar de poner la cara en esa radio”, aclaró tajante.

No quiero ni un peso eh. Solo quiero dejar de poner la cara en esa radio. — Migue Granados (@miguegranados) February 17, 2021

Junto al anuncio del fin de su paso por Vorterix, Migue también se refería en noviembre pasado a sus posteriores proyectos. “Podría decir que un sueño. Nunca lo proyecté, pero siempre tuve un romance con NatGeo. De pibito compraba las revistas librito de National Geographic y casi que las sabía de memoria. Alerta aeropuerto, Megaestructuras, Presos en el extranjero, Tabú, Juegos mentales, La historia de Dios. Programas que sabía a qué hora iban y me sentaba a verlos. Hoy, casi sin siquiera pensarlo, soy parte de este monstruo que me divirtió y me educó. Mamaaa, soy parte de la familia NatGeo!”, expresó con entusiasmo hacia el final de 2020 sobre el estreno de su show Lo que no sabías del humor argentino.

Mientras tanto, Granados continúa activo en las redes sociales con sus habituales sketchs de humor, música, cocina y momentos compartidos junto a su hija Bernarda y el resto de su familia.

LA NACION