Este viernes, a las 22, Migue Granados vuelve a la pantalla de ESPN con una nueva propuesta multiplataforma llena de humor, actualidad y deportes. El "playroom de Migue" estará equipado por cuatro cámaras encargadas de captar cada detalle en busca de las mejores anécdotas Crédito: ESPN

24 de julio de 2020

Es actor, humorista, músico, productor y tiene más de un millón de seguidores en las redes. Si bien su apellido le abrió puertas, el hijo de Pablo Granados supo ganarse su propio lugar en el medio gracias a su carisma y su estilo informal, descontracturado e innovador. Tras saltar a la fama en Sin codificar -donde comenzó como asistente de producción- Migue Granados no dejó de sorprender nunca. Sus divertidos personajes, su paso por la mesa de Polémica en el bar, sus cinco temporadas en ESPN Redes (que le valieron un Martín Fierro por su labor como humorista), su breve rol como presentador en TVRy sus programas de radio Resacados y Últimos cartuchos (ciclo que actualmente sigue conduciendo por Vorterix) lo convirtieron en el artista multifacético que es hoy.

A horas de debutar como conductor con ESPN PLAYROOM, Migue Granados charló con LA NACION y confesó cómo es volver a la televisión con este show multiplataforma que tendrá invitados, música en vivo y una tribuna virtual. "Arrancamos este viernes, a las 22, por ESPN 2 y ESPN Play, la app del canal. Lo novedoso de este formato es que lo que se vea en tele se va a complementar con las redes sociales (@espnplayroom), donde van a encontrar material exclusivo y cosas que suceden en el vivo", anticipó muy entusiasmado sobre este nuevo ciclo que se emitirá desde el playroom de su casa y mechará humor, actualidad, música y deporte.

-Faltan apenas horas para el debut. ¿Qué nos podes adelantar sobre el primer programa?

-¡Arrancamos con todo! El programa va a tener un repaso de actualidad con un invitado importante, una noticia central y un cierre musical. Va a estar Ricardo Darín, Fabricio Oberto, campeón de la generación dorada de la NBA, y cerramos con un show de Ciro Martínez. En el segundo, no sé qué vamos a hacer, va a estar mi primo y mi cuñado (risas).

-¿Cómo te llegó la propuesta?

-Yo este año iba a hacer School of Rock en teatro, por lo tanto había avisado que no iba a poder estar de arranque en ESPN. La idea era que después de la obra volviera al canal. Cuando se suspendió por la pandemia, dijimos: "armemos algo" y surgió ESPN PLAYROOM. Obvio se armó todo remoto. Somos un equipo de laburo grande entre directores, productores, guionistas, el musicalizador, el locutor -que será la voz del lugar- pero cada uno labura desde su casa. Yo voy a salir al aire desde el playroom de mi casa, literal.

-Venís de trabajar en proyectos grupales pero ahora vas a ser vos solo. ¿Qué se siente?

-Sí, venía de estar con Naty (Jota), con Grego (Rossello), con Cande (Ruggeri), con Martín (Reich) en Redes, así que es bastante raro volver a la pantalla sin ellos, pero lo tomo como un crecimiento. De hecho, hablé con ellos porque me daba un poco de culpa pero bueno, cada uno está haciendo sus cosas. Es un programa propio, una gran posibilidad y estoy contento por eso.

-Como mencionaste, este año también ibas a debutar en teatro con School of Rock. ¿En qué quedo todo?

-Se pasó para enero como todas las obras, pero hay que ver qué pasa. Ya habíamos empezado con los ensayos, estábamos con un entrenamiento bastante intensivo. Cuando apareció la pandemia dije: "qué bueno que se postergue" porque era demasiado; mucho desgaste físico, mucha exigencia vocal pero pensé que se iba a postergar un mes, no un año. Ahora quizás estaría más flaco y con todo el estado del mundo y no arruinado como estoy. Pero bueno, el año que viene veré porque voy a tener que volver a congeniar todo para poder hacerlo.

-¿En qué te basás a la hora de elegir los proyectos?

-No me interesa tanto el currículum o decir: 'mira hice esto y esto'. Me interesa más divertirme y encima si me garpan mejor, o si tengo más tiempo libre, prefiero eso. No me interesa mucho el tema del prestigio que te puede dar hacer un laburo. Todo lo que hago es porque me divierte hacerlo.

-¿Tenés alguna asignatura pendiente?

-Me encantaría hacer una serie o una película, cosa que estamos armando con un director groso de acá que además es amigo. No puedo contar mucho pero estaría buenísimo que se dé. Me gustaría ver en alguna plataforma algo bien hecho, bien cinematográfico.

Este viernes, a las 22,, Migue vuelve a la pantalla de ESPN con una nueva propuesta multiplataforma Crédito: ESPN

-Sos actor, músico, humorista, productor, ¿en qué faceta te sentís más cómodo?

-En todos los lugares donde estoy, en todos los trabajos que hago trato de hacer todo. Por ejemplo, me gusta la música y cierro el programa cantando. Yo empecé laburando de asistente de producción, no me considero productor, pero cuando hay un invitado que quiero que esté sí o sí, trato de llegar a él y lo termino consiguiendo.

-¿A qué artista te gustaría entrevistar en este ciclo?

-Darín me encanta y va a estar en el primer programa. Scola es alguien que me gusta muchísimo como habla, y va a estar en el tercer programa. Me encantaría charlar con Manu Ginóbili. Al "Pocho" Lavezzi, que me sigue en Instagram, le hablé pero siempre está de vacaciones (risas).

Ricardo Darín será uno de los invitados al primer programa Crédito: ESPN

-Te siguen muchos famosos en las redes, ¿hay alguno del que seas fan?

-No soy de obnubilarme por nadie pero el que me sigue es Messi. No me pone te admiro ni nada, yo tampoco le hablo ni lo arrobo ni lo molesto, pero es un flash. Una sola vez le pedí un videíto y me lo mandó, pero no me gusta molestar. Eso está buenísimo pero, a la vez, me da vergüenza a la hora de subir contenido porque pensás: "no voy a subir esto porque lo va a ver". Por ejemplo, Fito (Páez) me encanta pero no quiero que me siga y me escuche cantar, es una presión.

-¿Sentís que el "ser hijo de" te abrió puertas o fue más bien una presión para vos?

-Me abrió puertas, sin dudas. Cuando yo arranque fui a buscar laburo al lugar que conocía por mi viejo: a Ideas del Sur. Y entré ese mismo día a laburar de asistente de producción. Después me metieron en Sin codificar y de ser asistente pasé a estar delante de cámara, no porque quiera sino porque había poca gente. Es un flash que ellos que me conocen de chiquito y me dieron laburo, ahora me llamen y me ofrezcan estar en el "Cantando" y yo les diga que no.

-¿Te convocaron?

-Sí, me llamaron para cantar con mi hermana (Mery Granados), pero yo ya estaba con lo de ESPN. Hubiese estado bueno pero igual estoy re embanderado con el tema de cuidarme y no ir a los programas en época de pandemia, así que no acepté tampoco por eso.

-¿En qué te inspiras a la hora de crear tus personajes o el contenido que subÍs a las redes?

-Me inspiro en lo que me causa gracia a mí, en algo que me gustaría ver y, en el caso de los videos que subo, en cosas que pasan en el momento. El personaje de "Martincito", por ejemplo, surgió de la observación. Era un nene de Nordelta y es una parodia a la gente que piensa así. Igual ahora en este contexto estoy re apagado a nivel creatividad.

-¿Te afectó mucho la cuarentena?

-Y sí. Estar obligado a estar adentro, aunque tengo el privilegio de seguir laburando desde casa, jode. Mi hija está todo el día acá, mi mujer también, no hay jardín, no hay niñera, no podemos salir a pasear, es todo un tema. Uno no descansa.

-¿Cómo sos como papá?

-Tengo que mejorar muchas cosas como, por ejemplo, el tema de la paciencia y más en cuarentena, que creo que ya me quedé sin. A veces la veo durmiendo a Bernardita (su hija de 4 años) y me da culpa lo malo que fui durante el día y lloro (risas).

-¿En qué te cambió la paternidad?

-En mucho. Descubrí niveles de amor que no conocía. Ahora siento que tengo una motivación para vivir. Y un poco también me permite volver a la niñez, porque cuando comparto con ella una película de Disney, es como volver a ver Toy Story por primera vez, o mis juguetes volvieron a usarse. Es una remake re linda.

-¿Te reconocés en ella?

-Sí, claro. Esta medio loca como yo. Grita, tiene un carácter fuerte, se enoja bastante, es insistente; en fin ¡va por todo!

-¿Te sorprendió tu papá (Pablo Granados) como abuelo?

-Sí, esta enloquecido y es muy buen abuelo. Yo lo miro de lejos y me parece raro porque lo ves y no parece un abuelo. El abuelo que yo me imagino es como el "Tano" Ranni, con boina y éste se tira al piso a jugar; está mejor que yo (risas). Entonces me parece un flash. Pero bueno, mejor, así tiene más tiempo para disfrutarla.