Migue Granados respondió a las acusaciones de Nico Occhiato y Alejandro Fantino: “Juro por mis hijos que no le mandamos bots a nadie”

Migue Granados decidió responder a las acusaciones de Nicolás Occhiato y Alejandro Fantino y, desde su programa de Olga Soñé que volaba, se refirió sin vueltas al tema que desde hace una semana enfrenta a los responsables de los principales canales de streaming del país: la supuesta contratación de bots para aumentar la audiencia y desacreditar a sus competidores.

“Yo voy a seguir siendo un gordo de mierda, un arrogante... Todo lo que soy; yo soy eso y ustedes me siguen sabiendo que soy eso: que no me banco perder cuando jugamos a algo. Es mi personalidad”, comenzó expresando este jueves, a modo de introducción. Y disparó: “ Lo único que quiero jurar por mis hijos , como si fuera un tema que le importara todo el país, es que nosotros no le mandamos bots a nadie . Yo tampoco lo hice, no lo hizo ni Olga ni nadie acá”.

Migue Granados respondió a las acusaciones de Nico Occhiato y Alejandro Fantino

“No sabemos cómo hacerlo y, aparte, por lo que tengo entendido, sale 10 mil dólares poner 17 mil, 15 mil bots . Y con esa guita prefiero irme a París”, expresó el hijo de Pablo Granados. Para dar por terminado el tema, exhortó a sus seguidores a dar un paso al costado en la discusión que viene produciéndose en las redes desde la semana pasada: “Quiero dejar en claro eso: por lo menos nuestra gente, que es la que llena dos Movistar Arena en una hora, cuando lo sacamos a la venta, no se meta más en esa. De última, me meto yo, que me puteen a mí y demás”.

La pelea entre Granados y Nico Occhiato arrancó el martes cuando la cuenta de X @RealTimeRating hizo una comparación entre la audiencia de los dos canales de streaming. “Para analizar: Olga lideraba la tarde y Luzu TV sube repentinamente 17 mil en minutos sin ningún contenido diferente al que tenía, en una hora donde suele bajar”, indica la publicación. Además, detalla que a las 15.15 Luzu tenía unas 43 mil personas mirando su streaming, pero 10 minutos pasó a tener 60 mil usuarios.

Todo esto dando a entender que el canal en cuestión utilizó bots para mejorar su rating, y así imponerse sobre Olga. Esto no solo implicaría una competencia desleal, sino que, incrementar la audiencia de forma automática o con usuarios sospechosos, puede llevar a una sanción por parte de YouTube , la principal plataforma por la cual se transmiten los vivos.

La disputa se revivió a partir de los números de audiencia de Olga y Luzu Tv (Foto: X @RealTimeRating)

Ante la repercusión de este posteo ―que recibió 2 millones de visualizaciones y alcanzó 5 mil likes―, Occhiato decidió tomar su propia cuenta de X para romper el silencio sobre esta acusación y aseguró que aquel número “no es real”. “A esta hora solemos tener siempre 15 mil menos de audiencia. Nos mandaron bots y esta cuenta sube esto a los dos minutos, muy raro todo … Nosotros no estamos compitiendo con nadie, no nos interesa ganarle a nadie ni andamos alardeando números", sostuvo el conductor de Nadie dice nada en una publicación. “Solo tratamos de hacer el mejor contenido posible para nuestra comunidad. Sinceramente, me da mucha impotencia que pase esto y trato de no meterme, ni contestar, ni nada, pero acá me está ganando la emoción y quiero dejarlo asentado para que no hablen boludeces”, cerró.

Nico Occhiato salió a responder y no se guardó nada (Foto: X @NicolasOcchiato)

Al mismo tiempo, se viralizó en las redes sociales un video de Granados en una emisión de Olga en el cual se refirió a la competencia. En ese contexto, dio un ejemplo sobre “un hombre de familia ejemplar” que es dueño de una hamburguesería, y en frente a su comercio, tiene otra hamburguesería. “Si pasa una cucaracha por la hamburguesería de la competencia y le saca una foto y lo viraliza en las redes para perjudicar a su competencia . Pregunta, ¿es mal tipo?“, se cuestionó el conductor y abrió el debate en la mesa.

Los dichos de Migue Granados

Este fragmento llegó a Occhiato, quien lo compartió en X junto a la frase: “ Listo. Ya entendí todo ”. A partir de este comentario fue que Granados rompió el silencio para defenderse. “Ese video que subió una usuaria que seguís, es de un tema que venimos hablando hace meses. Y nosotros no te pusimos bots, porque no sabemos como hacerlo, Nico ”, apuntó el conductor de Soñé que volaba. Y concluyó: “Lo que sí sabemos hacer son buenos shows, buenas fotos, buenos especiales, buenos estudios…“.

En la mañana de este miércoles, Occhiato volvió a retomar la disputa a través de sus redes sociales. Con un tuit, reveló que le habían vuelto a mandar bots a su canal de streaming junto a un gráfico en el que se puede ver la diferencia en la audiencia con respecto al martes. “ Nosotros no tenemos la necesidad de hacer esto porque tenemos una comunidad real. Claramente, nos están queriendo ensuciar “, sentenció.

El jueves, Alejandro Fantino, director de Neura, se sumó a la polémica. El conductor de Multiverso Fantino estalló al aire y dejó clara su postura: “Luzu tiene un programa que pierde a la tarde con Olga. Y Luzu sabe que pierde y no tiene ningún problema, porque el concepto de perder-ganar en streaming no es como la tele abierta; acá es relativo, porque lo que digo con 15 mil personas del otro lado, va a rebotar como si tuviese 300 mil de Granados… ”, introdujo primero para explicar la complejidad de las mediciones en el medio.

A continuación, el conductor reaccionó con dureza a un fragmento viral del programa de Granados: “ Se juega sucio en esta industria ”, disparó, y fue contundente al describir lo que, según él, está pasando en el sector. “Mirá, yo no soy Juan Carlos Streaming, no represento a nadie. Solo tengo un fucking canal chiquitito así, y me mandaron bots que no sé de dónde mierda aparecieron ”, denunció, alineándose con Occhiato.

El momento más insólito de la transmisión de Multiverso Fantino llegó cuando el periodista notó en vivo un pico repentino en la audiencia de su propio canal y señaló, mientras leía los números al aire, que su programa era víctima de una presunta campaña de bots que infló artificialmente los números del rating en ese momento: “Hay 20.422 usuarios, no sé si nos mandaron bots, porque es raro que suban 6 mil usuarios en minutos…”.

En ese contexto, Fantino disparó también contra el productor Luis Cella, uno de los responsables de Olga, a quien calificó de “pavo real” sugiriendo que habría estado detrás del envío de bots. “ Si me los mandaste vos, Cella, los voy a buscar uno por uno y te los voy a meter en el o… Te lo aviso concretamente. Los voy a llevar en un paquete a la esquina de Olga. Estamos a 50 metros”, advirtió.

Para Fantino, el fenómeno no es casual. “Esto no lo hace nuestra gente. Los conozco, sé quiénes son los que están del otro lado”, dijo. Finalmente, el creador de Neura defendió a Occhiato, a quien calificó como “un laburante”. Y dijo: “ Este ambiente se va a transformar. No queremos vivir como en la tele, donde cada vez hay menos laburo. Yo me vine al streaming para estar más tranquilo ”, concluyó.

