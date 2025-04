La guerra del streaming: Alejandro Fantino explotó contra Migue Granados y denunció un “juego sucio” con bots

La tensión en el ecosistema del streaming alcanzó un nuevo pico esta semana luego del cruce entre Nicolás Occhiato y Migue Granados, con acusaciones cruzadas y cifras cuestionadas en relación al rating. Tras ello, lo que parecía una disputa entre dos referentes del medio digital tomó un giro aún más explosivo al conocerse la opinión de Alejandro Fantino , que desde su canal Neura apuntó directamente contra Granados .

El conductor de Multiverso Fantino estalló al aire y dejó clara su postura en el conflicto que enfrenta a Luzu TV, liderado por Occhiato, y Olga, el proyecto del hijo de Pablo Granados. “Luzu tiene un programa que pierde a la tarde con Olga. Y Luzu sabe que pierde y no tiene ningún problema, porque el concepto de perder-ganar en streaming no es como la tele abierta; acá es relativo, porque lo que digo con 15.000 personas del otro lado, va a rebotar como si tuviese 300.000 de Granados…”, introdujo primero para explicar la complejidad de las mediciones en el medio.

A continuación, el conductor reaccionó con dureza a un fragmento viral del programa de Granados y dejó clara su postura: “Se juega sucio en esta industria”, disparó, y fue contundente al describir lo que, según él, está pasando en el sector. “Mirá, yo no soy Juan Carlos Streaming, no represento a nadie. Solo tengo un fucking canal chiquitito así, y me mandaron bots que no sé de dónde mierda aparecieron ”, denunció, alineándose con Occhiato en la acusación de manipulación de audiencias.

El momento más insólito de la transmisión de Multiverso Fantino llegó cuando el periodista notó en vivo un pico repentino en la audiencia de su propio canal y señaló, mientras leía los números al aire, que su programa era víctima de una presunta campaña de bots que infló artificialmente los números del rating en ese momento: “Hay 20.422 usuarios, no sé si nos mandaron bots, porque es raro que suban 6.000 usuarios en minutos…”.

En ese contexto, Fantino disparó también contra el productor Luis Cella, a quien calificó de “pavo real” sugiriendo que habría estado detrás del envío de bots. “Si me los mandaste vos, Cella, los voy a buscar uno por uno y te los voy a meter en el o… Te lo aviso concretamente. Los voy a llevar en un paquete a la esquina de Olga. Estamos a 50 metros”, advirtió. La bronca del conductor apuntaba a una supuesta operación para inflar cifras de manera artificial y desacreditar a la competencia.

Para Fantino, el fenómeno no es casual. “Esto no lo hace nuestra gente. Los conozco, sé quiénes son los que están del otro lado”, dijo. Finalmente, el creador de Neura defendió a Occhiato, a quien calificó como “un laburante”. Y dijo: “ Este ambiente se va a transformar. No queremos vivir como en la tele, donde cada vez hay menos laburo. Yo me vine al streaming para estar más tranquilo ”, concluyó.

El conflicto escaló a raíz de una publicación de la cuenta @RealTimeRating en X (ex Twitter), que expuso una súbita suba de audiencia en el canal de Occhiato: de 43.000 a 60.000 espectadores en apenas 10 minutos. Esto desató especulaciones sobre una posible manipulación. “Nos mandaron bots”, aseguró el creador de Luzu TV en un posteo donde remarcó que no busca competir, sino “hacer el mejor contenido posible”.

Occhiato y Granados se cruzaron en X (Foto: X @NicolasOcchiato / @miguegranados)

Desde una emisión en Olga, Granados utilizó días atrás una metáfora para cuestionar las actitudes en el negocio: “Un hombre tiene una hamburguesería y frente a él, su competencia. Si pasa una cucaracha por la del otro y la viraliza en redes, ¿es mal tipo?”, preguntó.

Occhiato no dejó pasar la insinuación: “Listo. Ya entendí todo”, escribió en X. Pero Granados contraatacó: “Nosotros no te pusimos bots, porque no sabemos cómo hacerlo, Nico. Lo que sí sabemos hacer es buenos shows, buenas fotos, buenos especiales, buenos estudios…”, cerró.

